MSCI wirft Strategy aus dem Index – Bitcoin-Großanleger verliert Ende November wichtige Käufer

Der Indexanbieter MSCI macht ernst: Strategy, das Unternehmen von Michael Saylor und der größte börsennotierte Bitcoin-Halter, fliegt nach Börsenschluss am 30. November aus dem MSCI USA Index. Das bestätigen die am Mittwoch veröffentlichten offiziellen Streichungslisten. Auch die japanische Metaplanet verliert ihren Platz im MSCI Japan Small Cap Index. Damit fällt für Firmen, die Bitcoin als Unternehmensreserve horten, eine wichtige Käufergruppe weg – und das in einer Phase, in der der Kryptomarkt ohnehin kaum frisches Geld anzieht.

Warum MSCI die Bitcoin-Firmen streicht

Die Streichung kommt nicht überraschend. MSCI hatte im Oktober neue Regeln für sogenannte nicht-operative Unternehmen eingeführt. Geprüft werden seither das operative Geschäftsvermögen und fünf Finanzkennzahlen. Wer diese Prüfung in den beiden jüngsten Geschäftsjahren nicht besteht, muss gehen. Begründungen für einzelne Unternehmen nennt MSCI in seinen Unterlagen nicht. Die Ethereum-Reservefirma Sharplink bleibt vorerst im Index, steht laut Cointelegraph aber auf einer Beobachtungsliste.

Strategy hatte sich gegen die Regeländerung gewehrt. Saylor und Firmenchef Phong Le nannten die Behandlung von Krypto-Reservefirmen „diskriminierend“. Gleichzeitig spielte das Unternehmen die Folgen herunter: MSCI-gebundene Fonds hielten rund 13 Millionen Aktien, das entspreche 3,1 Prozent der ausstehenden Stammaktien und weniger als einem Tagesumsatz. Das bestätigt auch die öffentliche Stellungnahme von Strategy.

JPMorgan schätzte 2,8 Milliarden Dollar Verkaufsdruck

Andere sehen das kritischer. JPMorgan hatte bereits im November 2025 geschätzt, dass der Ausschluss Verkäufe von rund 2,8 Milliarden Dollar auslösen könnte – vor allem durch Indexfonds, die ihre Bestände zum Stichtag anpassen müssen. Die Schätzung bezog sich auf einen früheren MSCI-Vorschlag. Die Strategy-Aktie gab nachbörslich nach; The Block meldete ein Minus von 2,6 Prozent auf 119,06 Dollar. Metaplanet hatte in Tokio schon vor der Bekanntgabe 2,5 Prozent auf 231 Yen verloren.

Bitcoin verkaufen muss Strategy wegen der Index-Streichung nicht. Das Problem liegt woanders: Das Geschäftsmodell lebt davon, über neue Aktien und Anleihen Kapital einzusammeln und damit weitere Bitcoin zu kaufen. Fällt die passive Nachfrage der Indexfonds weg, wird diese Finanzierung schwieriger – und damit auch der stetige Nachschub an Bitcoin-Käufen, der den Markt in den vergangenen Jahren gestützt hat.

Bitcoin tritt auf der Stelle

Am Kurs zeigt sich das noch kaum. Laut CoinGecko kostete Bitcoin am Donnerstag um 7:03 Uhr (Berliner Zeit) 73.593 Dollar beziehungsweise 66.409 Euro, ein Minus von 0,3 Prozent zum Vortag. Ether lag bei 2.046 Dollar (−1,0 Prozent). Am Dienstag war Bitcoin nach überraschend hohen US-Inflationsdaten bis auf rund 72.700 Dollar gefallen. Die Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 0,4 Prozent; am Terminmarkt wird eine Zinserhöhung der Fed im Dezember fest erwartet (CME FedWatch, ein Werkzeug der Börse CME zur Messung von Zinserwartungen).

Dazu kommt Gegenwind aus mehreren Richtungen: Die US-Bitcoin-ETFs verbuchten am Mittwoch den fünften Handelstag in Folge Abflüsse, diesmal 299,8 Millionen Dollar. Und die Menge an Stablecoins – an den Dollar gekoppelte Kryptowährungen, die als Bargeldreserve im Kryptomarkt dienen – schrumpfte laut Glassnode in 30 Tagen um 14,2 Milliarden Dollar, so stark wie seit 2022 nicht mehr. „Eine schrumpfende Menge bedeutet, dass Anleger Stablecoins in Dollar zurücktauschen und das Geld aus dem Markt abziehen“, schreibt Glassnode. Das lasse weniger Treibstoff für eine Erholung.

Was das für Anleger bedeutet

Die MSCI-Entscheidung ist kein Schock, aber ein Symbol: Die großen Indexanbieter behandeln Bitcoin-Reservefirmen nicht wie normale Unternehmen. Wer die Strategy-Aktie als Bitcoin-Ersatz hält, sollte bis zum 30. November mit erhöhter Schwankung rechnen. Für den Bitcoin-Kurs selbst bleiben kurzfristig die Fed, die ETF-Ströme und die Frage entscheidend, ob wieder neues Geld in den Markt fließt.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder Wertpapieren dar.