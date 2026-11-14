Anthropic-Börsengang zieht Geld ab – Bitcoin fällt auf 67.000 Dollar und steuert auf zweites Verlustjahr in Folge zu

Der Abwärtstrend bei Bitcoin hält auch am Wochenende an. Laut CoinGecko kostete die größte Kryptowährung am Samstag um 8:22 Uhr (Berliner Zeit) rund 67.100 Dollar (etwa 60.870 Euro), rund 2,9 Prozent weniger als vor 24 Stunden. Das ist der tiefste Stand seit August; seit dem Höchststand Anfang Oktober hat Bitcoin mehr als 20 Prozent verloren. Ether notierte bei rund 1.893 Dollar, Solana bei 75,14 Dollar (minus 6,7 Prozent) und XRP knapp unter einem Dollar.

Anleger brauchen Geld für Anthropic-Aktien

Neben Zinssorgen und den Turbulenzen um Nvidia rückt ein neuer Faktor in den Blick: der bevorstehende Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic. Die Firma will laut CoinDesk bis zu 64,4 Milliarden Dollar einsammeln. „Meiner Ansicht nach lässt sich der jüngste Rückgang auf die Öffnung der Zeichnungsbücher von Anthropic zurückführen – sie erhielten sechsmal mehr Aufträge als Aktien verfügbar sind“, sagte Seamus Rocca, Chef der Xapo Bank. Das ziehe Kapital aus liquiden Märkten ab, um bei dem mit Abstand größten Börsengang der Geschichte dabei zu sein. Bitcoin sei bei so einem Ansturm oft die erste Geldquelle, weil er sich jederzeit verkaufen lässt.

Nicht alle Analysten sehen das so. Mark Connors von Risk Dimensions spricht von einem „pauschalen Risikoabbau“ an den Märkten – auch Gold fiel zuletzt. Chris Sullivan von Hyperium Decimus verweist auf Wetten gegen Bitcoin, die über dem Höchststand vom August liegen, und auf Abflüsse aus dem Bitcoin-ETF von BlackRock.

Zinsangst und ETF-Abflüsse bleiben die Bremse

Der Druck kommt weiter vor allem von der Fed. Nach den überraschend hohen Inflationsdaten rechnen die Terminmärkte fest mit einer Zinserhöhung im Dezember. Die US-Bitcoin-ETFs verzeichneten laut Farside Investors sieben Handelstage in Folge Abflüsse, zusammen rund 1,91 Milliarden Dollar, davon 185,4 Millionen Dollar am Freitag. Zudem wurden laut dem Datendienst CoinGlass, auf den sich unter anderem The Crypto Times beruft, binnen 24 Stunden Positionen auf Kredit im Wert von mehr als 1,2 Milliarden Dollar zwangsweise geschlossen, der Großteil davon Wetten auf steigende Kurse.

Erstmals zwei Verlustjahre in Folge?

Bitcoin liegt seit Jahresbeginn mehr als 23 Prozent im Minus, nachdem er schon 2025 rund 6,3 Prozent verloren hatte. Zwei Verlustjahre hintereinander hat es laut CoinDesk noch nie gegeben. Um 2026 noch positiv abzuschließen, müsste der Kurs bis Silvester über 87.500 Dollar steigen.

Was bedeutet das für Anleger?

Ausgerechnet der Börsengang könnte auch Hoffnung machen. Matt Cole, Chef des Vermögensverwalters Strive, verweist auf den SpaceX-Börsengang im Juni: In den 50 Tagen davor fiel Bitcoin um 19 Prozent, vor Anthropic bisher um 18 Prozent. Nach dem SpaceX-Debüt erreichte Bitcoin 18 Tage später seinen Tiefpunkt und lag nach 100 Tagen 28 Prozent über dem Kurs am Tag des Börsengangs. Wiederhole sich das Muster, sei der Großteil des Rückgangs vorbei – Cole hält dann rund 90.000 Dollar bis Ende Februar für möglich. Der Vergleich hat jedoch Schwächen: Damals belasteten zusätzlich Sorgen um Bitcoin-Verkäufe von Strategy den Kurs. Solange die Fed auf Erhöhungskurs bleibt und Geld aus den ETFs abfließt, dürften starke Schwankungen anhalten. Wer investiert ist, sollte sich auf weitere Rücksetzer einstellen und keine Positionen auf Kredit eingehen, die er im Ernstfall nicht durchhalten kann.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder Wertpapieren dar.