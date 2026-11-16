Bitcoin fängt sich bei 64.400 Dollar – Optionshändler sichern sich gegen einen Absturz unter 60.000 Dollar ab

Nach dem heftigen Ausverkauf am Wochenende hat sich Bitcoin vorerst gefangen. In der Nacht auf Sonntag war die größte Kryptowährung laut The Block bis auf rund 62.000 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit Juli. Laut CoinGecko kostete Bitcoin am Montag um 7:00 Uhr (Berliner Zeit) rund 64.440 Dollar (etwa 58.470 Euro) und damit fast genauso viel wie vor 24 Stunden. Auf Sicht von sieben Tagen steht aber ein Minus von knapp 14 Prozent. Ether notierte bei rund 1.811 Dollar (plus 0,5 Prozent in 24 Stunden, minus 15 Prozent in einer Woche), Solana bei 71,18 Dollar und XRP bei rund 95 Cent.

Die größte Wette am Optionsmarkt: Bitcoin unter 60.000 Dollar

Wie nervös viele Profis sind, zeigt der Optionsmarkt. Auf Deribit, dem wichtigsten Handelsplatz für Krypto-Optionen, ist laut CoinDesk inzwischen eine Put-Option mit Basispreis 60.000 Dollar die größte offene Einzelposition. Sie zahlt sich aus, wenn Bitcoin unter diese Marke fällt. Offene Kontrakte im Wert von rund 900 Millionen Dollar hängen daran. Damit hat sie die bisherige Spitzenreiterin abgelöst: eine Call-Option, die auf einen Anstieg über 100.000 Dollar setzt, mit nun 867 Millionen Dollar.

Panik lässt sich daraus allerdings nur bedingt ablesen. Nicolas Quatravaux vom Handelsnetzwerk Paradigm betont gegenüber CoinDesk, der 60.000-Dollar-Put sei schon das ganze Jahr über die bevorzugte Absicherung gewesen. Die Call-Option habe die Spitze vor allem verloren, weil Anleger ihre Wetten auf steigende Kurse aufgelöst hätten:

Der 100.000-Dollar-Call hat den Spitzenplatz nicht verloren, weil alle in Puts gestürmt sind. Eher wurden die Wetten auf steigende Kurse vom Tisch genommen. Nicolas Quatravaux, Paradigm, zitiert nach CoinDesk

Auffällig ist laut Paradigm ein einzelner Großanleger, der seine Absicherung beim Kursrutsch Schritt für Schritt nach unten verschoben hat, von 74.000 Dollar Ende Oktober bis zuletzt auf 63.000 Dollar. Allein in zwei Tagen kamen so Put-Geschäfte von über einer Milliarde Dollar zusammen. Der Volatilitätsindex BVIV von Volmex, eine Art Angstbarometer für Bitcoin ähnlich dem VIX für US-Aktien, sprang am Sonntag auf 57 Punkte, den höchsten Stand seit Juni. Inzwischen ist er auf 44 Punkte zurückgegangen, was laut CoinDesk auf nachlassende Panik hindeutet.

CZ dementiert Verkäufe durch Binance

Am Wochenende kursierten Gerüchte, die Kryptobörse Binance verkaufe nach dem Rekord-Hack vom 29. Oktober Kryptowährungen. Binance-Mitgründer Changpeng Zhao widersprach auf X: „Nein, Binance hat keine Kryptowährungen verkauft.“ Er selbst habe in den vergangenen Tagen sogar gekauft. Als Gründe für den Kursrutsch nannte Zhao laut The Block die Abflüsse aus den US-Bitcoin-ETFs, die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung der Fed, Geld, das für den geplanten Börsengang von Anthropic beiseitegelegt werde, sowie Sicherheitssorgen nach dem Binance-Hack. Die US-Bitcoin-ETFs verloren nach Daten von Farside vom 5. bis 13. November an sieben Handelstagen in Folge zusammen 1,91 Milliarden Dollar; über die zwei November-Handelswochen summiert sich der Abfluss auf 2,35 Milliarden Dollar. Binnen 24 Stunden von Samstag bis Sonntag wurden laut CoinGlass zudem auf Kredit finanzierte Positionen im Wert von rund 2 Milliarden Dollar zwangsweise geschlossen.

Diese Woche im Blick: Nvidia-Zahlen am Dienstag

Der nächste Härtetest kommt aus dem Technologiesektor. Nvidia legt am Dienstag Quartalszahlen vor, die ersten seit dem Rücktritt von Firmenchef Jensen Huang. Analysten erwarten laut Cointelegraph einen Umsatz von rund 109 Milliarden Dollar. Schon am Montagmorgen gaben asiatische Chipwerte deutlich nach. Weil der Kryptomarkt zuletzt mehrfach auf Turbulenzen bei Tech-Aktien reagiert hat, dürften die Zahlen auch hier für Bewegung sorgen.

Was bedeutet das für Anleger?

Die Beruhigung am Montagmorgen ist noch keine Trendwende. Der Optionsmarkt zeigt, dass sich viele große Anleger gegen weitere Verluste bis in den Bereich um 60.000 Dollar absichern, und die Abflüsse aus den ETFs halten an. Gleichzeitig deutet der Rückgang des Angstbarometers darauf hin, dass der schlimmste Verkaufsdruck vom Wochenende erst einmal nachgelassen hat. Wer investiert ist, sollte sich auf weitere starke Ausschläge einstellen, gerade rund um die Nvidia-Zahlen, und auf Käufe auf Kredit verzichten. Wer einsteigen will, verteilt Käufe besser über mehrere Wochen.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder Wertpapieren dar.