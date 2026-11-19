Der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger hat manipulierte Geräte in Berlin entdeckt. Wer seit Januar 2026 in der Stadt ein Ledger-Gerät gekauft hat, soll sich beim Kundensupport des Unternehmens melden. Das geht aus einem Update hervor, das Ledger am Mittwoch veröffentlicht hat. Eine Hardware-Wallet ist ein kleines Gerät, das die Zugangsschlüssel zu Kryptowährungen offline verwahrt – sie gilt eigentlich als sicherste Art, Bitcoin und Co. selbst aufzubewahren.

Was in Berlin und Dubai gefunden wurde

Laut Ledger handelt es sich um „einige wenige“ manipulierte Geräte, die sich auf Berlin konzentrieren. Zusätzlich prüft das Unternehmen Berichte über zwei präparierte Geräte in Dubai, die laut mehreren Medienberichten in einem Elektronikmarkt gekauft wurden. Zwei Nutzer gaben auf X an, dort zusammen rund 604.000 Dollar in Kryptowährungen verloren zu haben. Bitquery hat Abflüsse in ähnlicher Höhe on-chain nachvollzogen; die Angaben zu Kaufort und manipuliertem Gerät bleiben jedoch unbestätigt. Die Analysefirma Bitquery schätzt den Schaden in Berlin und Dubai auf rund 1,68 Millionen Dollar aus 16 Wallets. Ledger selbst hat keine Schadenssumme genannt.

„Es ist derselbe Vorfall“, schreibt Ledger. Die Spur führt zurück nach Südostasien: Dort waren im Oktober Kunden des Händlers CryptoBilis um ihr Guthaben gebracht worden, Bitquery bezifferte den Schaden damals auf rund 102 Millionen Dollar aus 335 Wallets. Nach früheren Angaben von Ledger kauften die Täter echte Geräte, bauten zusätzliche Elektronik ein und brachten sie über Händler wieder in den Verkauf.

So funktioniert der Angriff

Alle bestätigten Geräte weisen laut Ledger dieselbe Veränderung auf: Ein eingebautes Bauteil fängt bei der Einrichtung die Wiederherstellungsphrase ab – meist 24 Wörter, mit denen sich eine Wallet jederzeit auf einem anderen Gerät wiederherstellen lässt. Wer diese Wörter kennt, kann das gesamte Guthaben abziehen. Das Unternehmen betont:

Es gibt keine Schwachstelle im Sicherheitschip oder Betriebssystem von Ledger und keinen bestätigten Fall mit einem Gerät, das auf ledger.com gekauft wurde. Ledger, Update vom 18. November 2026 (übersetzt)

Ledger rechnet damit, dass weitere Geräte auftauchen, spricht aber insgesamt von einer kleinen Zahl.

Was das für Anleger bedeutet

Das Problem liegt nicht in der Technik, sondern im Vertriebsweg. Für Besitzer gilt laut Ledger:

Verdacht ernst nehmen: Wer ein Gerät aus Berlin seit Januar 2026 besitzt – oder eines aus Dubai oder von einem Händler in Südostasien – und Zweifel hat, sollte es nicht mehr verwenden, es nicht selbst öffnen und den Ledger-Support kontaktieren.

Wer ein Gerät aus Berlin seit Januar 2026 besitzt – oder eines aus Dubai oder von einem Händler in Südostasien – und Zweifel hat, sollte es nicht mehr verwenden, es nicht selbst öffnen und den Ledger-Support kontaktieren. Neu anfangen, nicht wiederherstellen: Guthaben auf eine neue Wallet übertragen, die auf einem direkt bei ledger.com gekauften Gerät eingerichtet wurde – ohne die alte Wiederherstellungsphrase oder Passphrase – ein optionales Zusatzpasswort – weiterzuverwenden.

Guthaben auf eine neue Wallet übertragen, die auf einem direkt bei ledger.com gekauften Gerät eingerichtet wurde – ohne die alte Wiederherstellungsphrase oder Passphrase – ein optionales Zusatzpasswort – weiterzuverwenden. Anzeige erstatten: Ledger empfiehlt, Fälle bei der örtlichen Polizei zu melden. Für besorgte Kunden bietet das Unternehmen vorübergehend Prüfungen samt Röntgenanalyse im Werk im französischen Vierzon an.

Ledger empfiehlt, Fälle bei der örtlichen Polizei zu melden. Für besorgte Kunden bietet das Unternehmen vorübergehend Prüfungen samt Röntgenanalyse im Werk im französischen Vierzon an. Niemals die 24 Wörter herausgeben: „Wir werden Sie nie nach Ihrer Wiederherstellungsphrase fragen“, stellt Ledger klar – Betrüger dürften die Schlagzeilen für gefälschte Warnmails nutzen.

Grundsätzlich gilt: Hardware-Wallets nur direkt beim Hersteller kaufen. Auch Konkurrent Trezor hatte zuletzt Probleme, laut Decrypt erbeuteten Hacker über einen Versanddienstleister Daten zu rund 27.000 Bestellungen.

Marktlage: Fed drückt auf die Stimmung

Am Markt bleibt die Lage angespannt. Bitcoin notierte am Donnerstagmorgen um 7:18 Uhr (Berliner Zeit) laut CoinGecko bei 63.431 Dollar (57.845 Euro), ein Minus von 1,8 Prozent in 24 Stunden. Ether verlor 0,5 Prozent auf 1.801 Dollar, Solana 0,2 Prozent auf 74,80 Dollar, XRP 0,9 Prozent auf 0,98 Dollar. Belastet hat Fed-Gouverneur Christopher Waller, der in einem Gespräch mit CNBC eine Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte im Dezember als wahrscheinlich bezeichnete. Laut den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der Oktober-Sitzung hielten einige Fed-Mitglieder schon den damaligen Verzicht auf eine Erhöhung für eine knappe Entscheidung. Nach dem CME-FedWatch-Tool, das Zinserwartungen aus Terminkontrakten ableitet, gilt eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte im Dezember als sehr wahrscheinlich.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder Wertpapieren dar.