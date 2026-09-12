47 Millionen Dollar fehlen – Blockstream verweigert Lösegeld nach Liquid-Hack

Der spektakuläre Sicherheitsvorfall beim Liquid Network ist noch nicht beendet. Zwar haben die Angreifer 3.400 der zuvor abgezogenen Bitcoin zurückgegeben, doch rund 598,5 Bitcoin im Wert von etwa 47 Millionen US-Dollar fehlen weiterhin. Blockstream verweigert nun öffentlich eine von den Angreifern geforderte Zahlung.

Die klare Botschaft des Liquid-Technologieanbieters lautet, dass die Bitcoin zurückgegeben werden sollen. Blockstream erklärte, man werde keinen Präzedenzfall schaffen, bei dem Entwickler quelloffener Software ein Lösegeld zahlen müssen, das ihre wirtschaftliche Beteiligung weit übersteigt. Für Nutzer bleibt dennoch die entscheidende Frage offen, wie und wann die Reserve wieder vollständig hergestellt wird.

Vom angeblichen White Hat zur Lösegeldforderung

Die Akteure hatten sich zunächst als White-Hat-Hacker dargestellt. Solche Sicherheitsforscher decken Schwachstellen normalerweise auf und melden sie verantwortungsvoll. Nach dem Abzug von fast 4.000 Bitcoin versprachen die Beteiligten, die Mittel nach einer technischen Reparatur zurückzugeben.

Ein großer Teil floss tatsächlich zurück. Dass für die restlichen 598,5 Bitcoin nun Bedingungen gestellt werden, verändert die Einordnung. Eine eigenmächtige Entnahme und anschließende Forderung ist keine gewöhnliche Sicherheitsprämie. Blockstream spricht deshalb von einer Zahlung, die einem Lösegeld gleichkäme.

Liquid läuft wieder, aber nicht vollständig

Nach einem Software-Update wurde die Blockproduktion wieder aufgenommen. Normale Liquid-Transaktionen sind damit grundsätzlich wieder möglich. Auszahlungen über die Brücke zurück in das Bitcoin-Hauptnetz, sogenannte Peg-outs, bleiben jedoch deaktiviert, während die Betreiber an der Wiederherstellung der BTC-Reserve arbeiten.

Das ist ein wichtiger Unterschied. Ein Netzwerk kann Blöcke produzieren und interne Übertragungen verarbeiten, ohne dass Nutzer ihre L-BTC bereits wieder regulär in echte Bitcoin auf der Hauptkette umwandeln können. Von einem vollständig normalen Betrieb kann daher noch keine Rede sein.

Die Eins-zu-eins-Deckung steht im Mittelpunkt

L-BTC soll im Verhältnis eins zu eins durch Bitcoin in einer von der Liquid Federation kontrollierten Multisignatur-Wallet gedeckt sein. Laut Blockstream sichern 15 sogenannte Functionaries diese Reserve, wobei elf Schlüssel für eine Auszahlung benötigt werden. Dieses Modell erweitert Bitcoin um schnellere und vertraulichere Transaktionen, fügt aber eigene Vertrauens- und Softwarerisiken hinzu.

Der Vorfall entstand Berichten zufolge nicht durch einen gewöhnlichen Diebstahl der Multisignatur-Schlüssel. Eine Schwachstelle ermöglichte vielmehr die Erzeugung ungedeckter L-BTC, die anschließend gegen echte Bitcoin aus der Reserve eingelöst wurden. Damit traf der Angriff genau den Mechanismus, der die behauptete Deckung absichern sollte.

Wer trägt die fehlenden 47 Millionen Dollar

Solange die restlichen Bitcoin nicht zurückkehren, muss die Lücke anderweitig geschlossen werden, wenn die vollständige Deckung wiederhergestellt werden soll. Öffentlich ist noch nicht abschließend geklärt, welche Mitglieder, Unternehmen oder Versicherungen dafür aufkommen und zu welchem Zeitpunkt Peg-outs wieder geöffnet werden.

Für Anleger ist diese Information wichtiger als die moralische Auseinandersetzung mit den Angreifern. Blockstreams Weigerung kann aus Sicht der Open-Source-Entwicklung nachvollziehbar sein. Nutzer brauchen trotzdem eine konkrete Antwort auf die wirtschaftliche Frage, wer den Fehlbetrag trägt.

Phishing verschärft den Schaden

Blockstream warnt inzwischen vor Betrügern, die den Vorfall für gefälschte Sicherheitsupdates und Rückerstattungsangebote nutzen. Nutzer sollen weder Seed Phrase noch PIN eingeben, keine angeblichen Notfallprogramme installieren und keine Coins an eine vermeintliche Wiederherstellungsadresse senden.

Gerade die gesperrten Peg-outs schaffen einen idealen Köder. Wer dringend aus L-BTC herauswill, ist empfänglicher für angebliche Umgehungslösungen. Offizielle Statusseiten und bekannte Softwarequellen sind deshalb derzeit wichtiger als Nachrichten per E-Mail oder Direktnachricht.

Was Anleger jetzt beachten sollten

BTC und L-BTC unterscheiden – Nur BTC auf dem Bitcoin-Hauptnetz folgt unmittelbar dessen Sicherheitsmodell.

– Nur BTC auf dem Bitcoin-Hauptnetz folgt unmittelbar dessen Sicherheitsmodell. Peg-outs prüfen – Eine interne Übertragung auf Liquid ersetzt keine funktionierende Rückzahlung in Bitcoin.

– Eine interne Übertragung auf Liquid ersetzt keine funktionierende Rückzahlung in Bitcoin. Keine Notfalllinks öffnen – Support kontaktiert Nutzer nicht ungefragt mit Wallet- oder Seed-Phrase-Anweisungen.

– Support kontaktiert Nutzer nicht ungefragt mit Wallet- oder Seed-Phrase-Anweisungen. Preisabweichungen beobachten – Eingeschränkte Rücktauschbarkeit kann die Marktpreise abgeleiteter Token beeinflussen.

– Eingeschränkte Rücktauschbarkeit kann die Marktpreise abgeleiteter Token beeinflussen. Brückenrisiken begrenzen – Zusätzliche Netzwerke sollten nur mit Beträgen genutzt werden, die für ihren konkreten Zweck erforderlich sind.

Die Rückgabe allein reicht nicht

Die Rückkehr von 3.400 Bitcoin hat einen noch größeren Schaden verhindert. Die fehlenden 598,5 Bitcoin, die gesperrten Peg-outs und die offene Finanzierung der Reserve zeigen jedoch, dass der Fall nicht abgeschlossen ist. Das Etikett White Hat darf diese Fakten nicht verdecken.

Liquid muss nun nicht nur die Software reparieren, sondern auch Vertrauen zurückgewinnen. Dafür braucht es einen vollständigen technischen Bericht, eine nachvollziehbare Wiederherstellung der Deckung und einen klaren Zeitplan für Auszahlungen. Bis dahin bleibt L-BTC ein Produkt mit einem anderen Risikoprofil als echter Bitcoin.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der journalistischen Information und Einordnung. Bitcoin, Sidechain-Token und andere Kryptowerte können technischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Risiken bis hin zum Totalverlust unterliegen.