Ethereum und Chainlink ziehen an: Beginnt jetzt die vorsichtige Altcoin-Rotation?

Bitcoin hält die Tür offen, aber die Musik spielt am Montag zeitweise woanders. Während BTC über 65.000 Dollar stabil bleibt, ziehen Ethereum und Chainlink deutlich stärker an. Genau solche Bewegungen sind oft der erste Hinweis darauf, dass Anleger wieder etwas mehr Risiko wagen.

Laut aktuellen CoinGecko-Daten lag Bitcoin am frühen Nachmittag bei rund 65.269 Dollar und kam auf ein Tagesplus von etwa 1,3 Prozent. Ethereum notierte dagegen bei rund 1.965 Dollar und gewann etwa 4,4 Prozent. Chainlink legte mit rund 4,6 Prozent sogar noch etwas stärker zu. Solana stieg um etwa 2 Prozent, während Dogecoin und Polkadot im Minus lagen.

Das ist noch keine breite Altcoin-Saison. Dafür ist der Markt zu selektiv, und viele kleinere Coins bleiben weiter schwach. Aber es ist ein Stimmungswechsel: Anleger kaufen nicht mehr nur den sicheren Marktführer Bitcoin, sondern greifen wieder bei Projekten zu, die stärker auf Risiko, Infrastruktur und Narrativ reagieren.

Bitcoin bleibt der Anker

Die Voraussetzung für jede Altcoin-Rotation ist ein stabiler Bitcoin. Genau das liefert der Markt derzeit. BTC liegt wieder über 65.000 Dollar, unterstützt von besserem Risikoappetit nach der Entspannung im Nahost-Konflikt. Solange Bitcoin diese Zone hält, können Anleger in ausgewählten Altcoins mutiger werden.

Das Muster ist typisch: Erst stabilisiert sich Bitcoin, dann läuft Ethereum an, dann suchen Trader nach Coins mit eigenem Narrativ. Wenn Bitcoin dagegen plötzlich kippt, wird diese Rotation meist schnell wieder abgewürgt. Altcoins leben vom Vertrauen, dass der Marktführer nicht jeden Moment den Boden unter ihnen wegzieht.

Ethereum meldet sich als Risiko-Barometer

Ethereum ist in solchen Phasen besonders wichtig. ETH ist kein kleiner Spekulationscoin, aber auch nicht so defensiv wie Bitcoin. Wenn Ethereum stärker steigt als BTC, zeigt das oft, dass Anleger bereit sind, einen Schritt weiter auf der Risikoleiter zu gehen.

Der heutige Anstieg auf rund 1.965 Dollar ist deshalb mehr als eine Kursnotiz. Ethereum profitiert von der Hoffnung, dass DeFi, Layer-2-Netzwerke, Staking und institutionelle Anwendungen wieder stärker in den Fokus rücken. Noch fehlt der große Befreiungsschlag über 2.000 Dollar. Aber ETH wirkt zum Wochenstart deutlich lebendiger als in den trägen Handelstagen zuvor.

Chainlink passt zum RWA-Narrativ

Besonders spannend ist Chainlink. LINK liegt laut CoinGecko rund 4,6 Prozent im Plus und damit unter den größeren Coins weit vorne. Der Grund ist nicht nur kurzfristige Charttechnik. Chainlink hängt am Narrativ der Real World Assets, also der Tokenisierung klassischer Vermögenswerte und Datenverbindungen zwischen Blockchains und Finanzwelt.

Wenn Anleger wieder auf Infrastrukturwetten schauen, ist Chainlink häufig einer der ersten Namen. Das Projekt steht für Oracles, Datenfeeds und Brücken zwischen Blockchain-Anwendungen und externen Märkten. In einem Umfeld, in dem Banken, Fonds und Börsen verstärkt über tokenisierte Assets sprechen, passt LINK gut in die Erzählung.

Warum das noch keine Altcoin-Saison ist

Trotzdem wäre es zu früh, schon die große Altcoin-Saison auszurufen. Dafür müsste die Marktbreite deutlich besser werden. Heute laufen ETH, LINK und Solana ordentlich, aber Dogecoin und Polkadot zeigen Schwäche. Auch viele kleinere Werte bleiben abhängig von einzelnen Hype-Zyklen.

Eine echte Altcoin-Saison beginnt meist erst, wenn mehrere Sektoren gleichzeitig Stärke zeigen: Layer-1s, DeFi, Infrastruktur, Gaming, Memecoins und neue Narrative. Davon ist der Markt noch entfernt. Was wir sehen, ist eher eine vorsichtige Rotation in liquide, bekannte Namen.

Genau das macht sie aber interessanter. Nach einer schwachen oder seitwärts laufenden Phase steigen nicht zuerst die wildesten Coins, sondern die Werte, denen Anleger noch am ehesten Substanz zutrauen. Ethereum und Chainlink passen in dieses Muster.

Worauf Anleger jetzt achten sollten

Der weitere Verlauf hängt an zwei Punkten. Erstens muss Bitcoin die 65.000-Dollar-Zone halten. Zweitens muss Ethereum zeigen, ob der Angriff auf 2.000 Dollar mehr ist als ein kurzer Spike. Wenn ETH dort scheitert und Bitcoin zurückfällt, dürfte auch die Altcoin-Rotation schnell an Kraft verlieren.

Gelingt dagegen der nächste Schritt, könnte der Markt in dieser Woche deutlich breiter werden. Die Fed-Sitzung bleibt dabei der große Makro-Test. Ein freundlicher Ton aus Washington könnte Risikoanlagen helfen. Ein harter Ton könnte die Rotation wieder einfrieren.

Bis dahin gilt: Der Markt sendet erste grüne Signale, aber er schreit noch nicht Rally. Ethereum und Chainlink zeigen, wo das Geld zuerst hinschaut, wenn Anleger wieder mutiger werden.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Kryptowährungen sind volatil und können zu erheblichen Verlusten führen. Kursdaten können sich jederzeit ändern.