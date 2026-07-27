Bitcoin zurück über 65.000 Dollar: Iran-Entspannung gibt dem Kryptomarkt Luft

Bitcoin hat sich zum Wochenstart wieder über die Marke von 65.000 Dollar geschoben. Der Kryptomarkt bekommt damit genau die Art von Entlastung, die er nach den zähen vergangenen Handelstagen gebraucht hat: weniger geopolitischer Stress, fallende Ölpreise und etwas mehr Risikoappetit.

Laut aktuellen CoinGecko-Daten notierte Bitcoin gegen 13:00 Uhr deutscher Zeit bei rund 65.269 Dollar und lag damit auf 24-Stunden-Sicht etwa 1,3 Prozent im Plus. Ethereum zeigte sich sogar stärker und kam bei rund 1.965 Dollar auf ein Tagesplus von etwa 4,4 Prozent. Der Gesamtmarkt wirkt damit wieder freundlicher, aber noch nicht befreit.

Der wichtigste kurzfristige Treiber ist die Entspannung rund um den US-Iran-Konflikt. Investing.com berichtet, dass Bitcoin über 65.000 Dollar gestiegen ist, nachdem eine Pause der Angriffe am Wochenende Ölpreise deutlich nach unten gedrückt und unmittelbare Inflationssorgen verringert habe. Für Krypto ist das relevant, weil Bitcoin und Altcoins weiterhin wie Risikoanlagen handeln: Wenn Öl, Inflation und geopolitischer Stress fallen, bekommen spekulativere Märkte Luft.

Warum 65.000 Dollar jetzt zählt

Die Marke von 65.000 Dollar ist kein Naturgesetz, aber sie ist psychologisch wichtig. Oberhalb davon sieht Bitcoin nach Stabilisierung aus. Darunter droht schnell wieder die Erzählung vom schwachen Sommermarkt, dünner Liquidität und fehlenden Anschlusskäufen.

Noch ist der Anstieg kein Freifahrtschein für die Bullen. Bitcoin liegt zwar über der Schwelle, aber das Handelsvolumen bleibt der Punkt, auf den Anleger achten sollten. Laut CoinGecko lag das 24-Stunden-Volumen bei rund 20,7 Milliarden Dollar. Das ist solide, aber nicht die Art von Paniknachfrage, die eine neue große Rally sofort bestätigt.

Der Markt bekommt Rückenwind, aber er muss ihn nutzen. Wenn Bitcoin die Zone oberhalb von 65.000 Dollar verteidigt, könnten Ethereum, Solana und ausgewählte Altcoins weiter nachziehen. Kippt BTC wieder darunter, dürfte die heutige Erholung schnell als bloße Erleichterungsbewegung gelesen werden.

Ethereum meldet sich zurück

Auffällig ist die relative Stärke von Ethereum. ETH lag am frühen Nachmittag rund 4,4 Prozent im Plus und damit klar vor Bitcoin. Auch Chainlink zeigte mit rund 4,6 Prozent Tagesplus Stärke. Solana gewann rund 2 Prozent, während Dogecoin und Polkadot schwächer blieben.

Das ist noch keine breite Altcoin-Saison, aber es ist ein erstes Signal: Wenn Bitcoin die Basis hält, schauen Anleger wieder auf Coins mit mehr Beta. Genau diese Rotation war zuletzt dünn. Der heutige Handel zeigt zumindest, dass Risiko wieder selektiv gekauft wird.

Die Fed-Woche bleibt der Härtetest

Der zweite große Faktor ist die bevorstehende Sitzung der US-Notenbank. Der Markt handelt nicht nur Nahost-Schlagzeilen, sondern auch Zinserwartungen. Wenn die Fed in dieser Woche restriktiver klingt als erhofft, kann der Risikoappetit schnell wieder verschwinden. Klingt sie dagegen entspannter, hätte Bitcoin oberhalb von 65.000 Dollar eine deutlich bessere Ausgangslage.

Für Anleger ist die Lage damit klar: Der Montag bringt Entlastung, aber noch keine endgültige Trendwende. Bitcoin hat die wichtige Zone zurückerobert. Jetzt muss der Markt zeigen, ob daraus mehr wird als ein kurzes Aufatmen.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Kryptowährungen sind volatil und können zu erheblichen Verlusten führen. Kursdaten können sich jederzeit ändern.