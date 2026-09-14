Kryptomarkt zum Wochenstart – die Fed-Woche entscheidet über Bitcoin und Altcoins

Der Kryptomarkt startet ruhig, aber keineswegs entspannt in die neue Woche. Bitcoin notiert am Montagmorgen bei rund 77.600 Dollar und liegt damit leicht über dem Vortag. Eine echte Trendwende ist das noch nicht. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank halten sich viele Marktteilnehmer sichtbar zurück.

Die gesamte Marktkapitalisierung liegt laut CoinGecko bei etwa 2,72 Billionen Dollar. Das Handelsvolumen der vergangenen 24 Stunden erreicht rund 58 Milliarden Dollar. Diese Kombination spricht eher für vorsichtiges Abwarten als für einen kräftigen neuen Kaufimpuls.

Bitcoin verteidigt die wichtige Zone

Bitcoin bewegt sich am Morgen zwischen etwa 76.400 und 77.800 Dollar. Damit bleibt die Kryptowährung über dem jüngsten Wochentief, hat aber die Marke von 80.000 Dollar noch nicht zurückerobert. Auf Sicht von sieben Tagen steht weiterhin ein Minus von knapp drei Prozent.

Für den kurzfristigen Handel ist die Zone um 76.400 Dollar deshalb die erste wichtige Unterstützung. Darunter rückt die psychologisch bedeutsame Marke von 75.000 Dollar in den Blick. Auf der Oberseite müsste Bitcoin zunächst den Bereich zwischen 78.000 und 80.000 Dollar überzeugend überwinden. Erst ein Ausbruch mit deutlich höherem Volumen würde das Bild aufhellen.

Ethereum hält sich besser als viele Altcoins

Ethereum kostet rund 2.510 Dollar und liegt auf Wochensicht nahezu unverändert. Damit schlägt sich die zweitgrößte Kryptowährung momentan besser als Bitcoin. Solana notiert bei ungefähr 101 Dollar, verlor über sieben Tage aber rund fünf Prozent.

Von einer breiten Altcoin-Saison kann trotzdem keine Rede sein. Die Bitcoin-Dominanz liegt bei gut 57 Prozent. Ein großer Teil des im Kryptomarkt gebundenen Kapitals bleibt also bei Bitcoin. Einzelne Altcoins können zwar kräftig steigen, doch die Marktbreite ist dafür noch zu schwach.

Die Fed gibt in dieser Woche den Takt vor

Das wichtigste Ereignis der Woche ist die Sitzung der US-Notenbank am Dienstag und Mittwoch. Die Zinsentscheidung wird am Mittwoch um 20 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Eine halbe Stunde später erklärt Fed-Chef Jerome Powell den Kurs der Notenbank.

Für Bitcoin ist nicht allein die Entscheidung wichtig. Entscheidend wird sein, welchen Zinspfad die Notenbank für die kommenden Monate signalisiert. Höhere Zinsen und steigende Anleiherenditen belasten riskante Anlagen häufig, weil sichere Zinspapiere attraktiver werden. Ein weniger strenger Ton könnte dagegen für Erleichterung sorgen.

Schon am Mittwochnachmittag kommen zudem neue Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen und Importpreisen. Überraschend starke Zahlen könnten Erwartungen an länger hohe Zinsen verstärken. Schwächere Daten würden eher die Hoffnung auf eine lockerere Geldpolitik stützen.

Zwei Szenarien für Anleger

Ein freundlicher Fed-Ton könnte Bitcoin zurück in Richtung 80.000 Dollar führen. Ethereum und größere Altcoins dürften dann überdurchschnittlich reagieren. Ohne steigendes Handelsvolumen wäre die Bewegung allerdings anfällig für schnelle Gewinnmitnahmen. Eine strenge Botschaft der Notenbank könnte den Dollar und die Renditen stärken. Dann wäre ein erneuter Test von 76.400 Dollar wahrscheinlich. Altcoins mit geringer Liquidität tragen in diesem Szenario das größere Rückschlagrisiko.

Was Anfänger jetzt beachten sollten

Wochen mit einer Zinsentscheidung verlaufen oft unruhig. Die erste Kursreaktion nach der Veröffentlichung kann sich innerhalb weniger Minuten wieder umkehren. Anfänger sollten deshalb nicht jeder grünen oder roten Kerze hinterherlaufen.

Käufe auf mehrere Zeitpunkte verteilen und nicht das gesamte Kapital auf einen Kurs setzen

Auf Kredite und hohe Hebel verzichten

Neben dem Bitcoin-Kurs auch Handelsvolumen, Dollar und US-Anleiherenditen beobachten

Bei kleinen Altcoins besonders auf Liquidität und starke Kursschwankungen achten

Der Wochenstart bleibt eine Geduldsprobe

Der leichte Anstieg am Montagmorgen verschafft dem Kryptomarkt etwas Luft. Mehr aber auch nicht. Bitcoin verteidigt eine wichtige Unterstützungszone, während Ethereum relative Stärke zeigt und viele Altcoins weiter hinterherlaufen. Die Richtung dürfte erst klarer werden, wenn die Fed am Mittwoch ihre Karten auf den Tisch legt.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der journalistischen Information und Einordnung. Kryptowährungen sind hochriskant und können stark im Wert schwanken. Ein Totalverlust ist möglich.