Staking einfach erklärt – woher Erträge kommen und welche Risiken bleiben

Mit Kryptowährungen Geld verdienen, ohne sie zu verkaufen – so wird Staking oft beworben. Die Formulierung klingt nach Zinsen auf einem Sparkonto, beschreibt aber etwas anderes. Auf Ethereum helfen Validatoren, Transaktionen zu prüfen und das Netzwerk zu sichern. Dafür können sie Belohnungen erhalten. Anleger tragen dabei weiterhin Kursrisiko und je nach gewähltem Weg zusätzliche technische Risiken.

Warum ein Netzwerk Belohnungen zahlt

Ethereum verwendet ein Proof-of-Stake-Verfahren. Validatoren hinterlegen ETH und beteiligen sich an der Bestätigung neuer Blöcke. Wer die Regeln befolgt und erreichbar bleibt, kann Belohnungen erhalten. Fehlverhalten oder längere Ausfälle können Erträge verringern; bei bestimmten schweren Regelverstößen kann ein Teil des hinterlegten ETH verloren gehen. Die Auszahlung ist deshalb keine vertraglich garantierte Verzinsung.

Ein eigener Validator setzt auf Ethereum derzeit 32 ETH und technisches Wissen voraus. Der Betreiber muss Schlüssel sicher verwahren, Software pflegen und die Maschine zuverlässig am Netz halten. Für viele Kleinanleger ist das weder finanziell noch organisatorisch praktikabel. Sie stoßen deshalb meist auf Staking-Dienste einer Börse oder auf gemeinschaftliche Angebote, sogenannte Pools.

Bequemer Einstieg bedeutet zusätzliche Abhängigkeiten

Bei einer Börse übergibt der Kunde meist die Verwahrung an den Anbieter. Dieser organisiert die technische Teilnahme und behält häufig einen Teil der Belohnung als Gebühr. Fällt die Plattform aus oder sperrt sie Auszahlungen, kann der Kunde nicht einfach selbst auf seine Coins zugreifen. Der Komfort hat also einen Preis, der über die sichtbare Servicegebühr hinausgeht.

Pools und Liquid-Staking-Dienste senken die Einstiegshürde. Manche geben einen handelbaren Token aus, der den gestakten Anspruch repräsentiert. Dessen Preis kann vom Wert der zugrunde liegenden ETH abweichen. Hinzu kommen Risiken des Smart Contracts, der Betreiber und der Liquidität. Eine scheinbar leicht verkäufliche Quittung ist nicht identisch mit frei verfügbarem ETH in der eigenen Wallet.

Rendite nur zusammen mit dem Kurs betrachten

Eine Staking-Belohnung wird meist in ETH oder einem darauf bezogenen Anspruch gemessen. Steigt der Euro-Kurs von ETH, erhöht sich der Euro-Wert des gesamten Bestands. Fällt er stark, kann der Kursverlust die erhaltenen Belohnungen mehr als aufzehren. Eine angezeigte Jahresrate ist daher keine Aussage über den späteren Gewinn in Euro. Auch Gebühren und Steuern beeinflussen das Nettoergebnis.

Die beworbene Rate kann schwanken, weil Netzwerkaktivität und Zahl der Validatoren sich verändern. Anleger sollten prüfen, ob die Werbung eine historische Schätzung, eine aktuelle Momentaufnahme oder eine verbindliche Zusage zeigt. Besonders hohe Erträge jenseits der üblichen Netzwerkbelohnung stammen oft aus zusätzlichen Strategien. Dann entstehen weitere Risiken durch Kreditvergabe, DeFi-Protokolle oder eigene Token des Anbieters.

Vor der Teilnahme lohnt eine kleine Checkliste. Wer hält die privaten Schlüssel, wie wird ausgezahlt, wann sind Mittel wieder verfügbar und welche Gebühren werden abgezogen? Ebenso wichtig ist die Frage, wer für Fehler eines Validators haftet. Die Antworten stehen in Produktbedingungen, nicht in der großen Renditezahl auf der Startseite.

Staking kann eine nachvollziehbare Funktion in einem Proof-of-Stake-Netzwerk erfüllen. Für Anfänger ist es trotzdem keine Pflichtübung. Wer ETH nur verstehen und langfristig halten möchte, muss nicht zusätzlich auf einen Dienstleister oder Smart Contract setzen. Erst wenn Mechanismus und Verlustmöglichkeiten klar sind, lässt sich beurteilen, ob der mögliche Zusatzertrag die zusätzlichen Risiken rechtfertigt.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und ersetzt keine individuelle Finanzberatung. Kryptowährungen und damit verbundene Produkte können erhebliche Verluste verursachen.