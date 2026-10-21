Sparkassen verkaufen Bitcoin, behalten aber die Schlüssel – was Anleger dadurch verlieren

Sparkassen-Kunden können über ein neues Angebot der DekaBank Bitcoin und vier weitere Kryptowerte in der vertrauten Banking-App kaufen. Das senkt die Einstiegshürde. Doch die entscheidende Frage steht nicht auf dem Kaufknopf. Wer kontrolliert anschließend die privaten Schlüssel und darf die Coins ohne Erlaubnis eines Finanzdienstleisters bewegen? Bei „Krypto – powered by Deka“ liegt diese Kontrolle nicht beim Kunden. Damit wird aus einer Technologie für selbstbestimmte Übertragungen in der Praxis zunächst wieder ein bankverwahrtes Anlageprodukt.

Der Handel startet, die Verwahrung bleibt zentral

Die DekaBank hat am 19. Oktober den schrittweisen Start ihres Kryptoangebots für Sparkassen bekannt gegeben. Teilnehmende Institute binden es in der Themenwelt „Anlegen“ der App Sparkasse ein. Verfügbar sind zunächst Bitcoin, Ether, Solana, XRP und Polygon. Nicht jede Sparkasse macht sofort mit; die Institute entscheiden selbst über die Teilnahme. Der Kunde eröffnet ein Krypto-Konto bei der DekaBank und kann dort kaufen und verkaufen.

Auf ihrer Produktseite beschreibt die DekaBank die Verwahrung ausdrücklich als zentral. Die privaten Schlüssel werden für Kunden treuhänderisch in einer gemeinsam verwalteten Omnibus-Wallet gehalten. Der Kontostand in der Sparkassen-App zeigt dem Nutzer seinen Bestand, verschafft ihm aber keinen eigenen Schlüssel. Eine signierte Bitcoin-Transaktion kann er deshalb nicht unabhängig von der Bank erstellen.

Warum die Schlüssel mehr sind als ein technisches Detail

Ein privater Schlüssel ist die kryptografische Grundlage, mit der sich eine Verfügung über Bitcoin autorisieren lässt. Wer seine eigenen Schlüssel hält, kann grundsätzlich selbst entscheiden, wann und wohin er Coins überträgt. Das Bitcoin-Netzwerk benötigt dafür keine Freigabe einer Sparkasse. Genau diese Möglichkeit, ohne zentralen Verwahrer auszukommen, ist ein wesentlicher Unterschied zu einem herkömmlichen Bankguthaben oder Wertpapierdepot.

Bei der Deka bleibt die Blockchain zwar dezentral. Bitcoin selbst wird durch ein Bankangebot nicht zentralisiert. Zentralisiert wird jedoch der Zugang des einzelnen Kunden zu seinen Coins. Zwischen ihn und das Netzwerk treten Kontoführung, Schlüsselverwahrung, Plattformbetrieb und Auszahlungsregeln der Bank. Das ist der Kern der Kritik: Der Anleger kann auf den Bitcoin-Kurs setzen, nutzt aber einen zentral kontrollierten Weg, der eine zentrale Eigenschaft von Bitcoin ausklammert.

Die Beschränkung endet nicht beim Schlüssel. Laut Deka ist eine Auslieferung nur an Wallet-Adressen bestimmter Kryptowerte-Dienstleister möglich. Eine direkte Auszahlung an eine beliebige eigene Wallet ist ausgeschlossen. Wer seine Bitcoin später selbst verwahren will, braucht daher gegebenenfalls einen Umweg über einen zugelassenen Empfänger, sofern dieser die weitere Auszahlung an eine eigene Wallet erlaubt. Das bedeutet zusätzliche Schritte, mögliche Gebühren und weitere Abhängigkeit.

Was das für deutsche Anleger bedeutet

Im Alltag kann ein zentraler Verwahrer durchaus Vorteile bieten. Anfänger müssen keine Seed Phrase sichern, keine Software konfigurieren und tragen nicht allein das Risiko eines verlorenen Schlüssels. Die vertraute App und bekannte Sicherheitsverfahren senken Bedienungshürden. Diese Bequemlichkeit sollte aber als bewusster Tausch verstanden werden. Der Kunde gibt technische Kontrolle ab und verlässt sich darauf, dass Verwahrung, Handel und Auslieferung dauerhaft funktionieren und seinen Interessen dienen.

Das Risiko ist nicht nur ein möglicher Hackerangriff. Die Deka selbst weist darauf hin, dass Handel bei technischen Störungen, Wartung oder besonderen Marktphasen eingeschränkt sein kann. Hinzu kommen allgemeine Gegenpartei- und Verfügbarkeitsrisiken eines Verwahrmodells. Ein Konto kann administrativen Prüfungen unterliegen; Übertragungen sind nur innerhalb der veröffentlichten Regeln möglich. Aus diesen Punkten folgt kein Vorwurf eines konkreten Fehlverhaltens der DekaBank. Es ist die strukturelle Folge, wenn Dritte die Schlüssel und Auszahlungswege kontrollieren.

Der Unterschied zur Bankeinlage ist ebenfalls wichtig. Kryptowährungen unterliegen nach Angaben der Deka nicht der gesetzlichen Einlagensicherung. Ein Kunde erhält also weder die volle Selbstbestimmung einer eigenen Wallet noch automatisch den Schutz eines klassischen Giroguthabens. Das macht das Produkt nicht grundsätzlich unzulässig oder ungeeignet, verlangt aber eine ehrliche Beschreibung des Risiko- und Kontrollprofils.

Adoption oder Rückkehr zum Gatekeeper

Dass eine große deutsche Bankengruppe Bitcoin anbietet, kann neue Nutzer erreichen und dem Markt Legitimität verleihen. Für Anleger, die ausschließlich an der Kursentwicklung teilhaben wollen, kann eine betreute Lösung interessant sein. Wer Bitcoin jedoch wegen zensurresistenter, direkter Übertragbarkeit und Unabhängigkeit von Finanzintermediären kauft, sollte genauer hinschauen. Ein Bankkonto mit Bitcoin-Anzeige erfüllt diese Ziele nicht automatisch.

Die entscheidende Frage vor dem Kauf lautet daher nicht nur, welcher Coin verfügbar ist oder was eine Order kostet. Anleger sollten prüfen, wer die Schlüssel verwahrt, welche Auszahlungen tatsächlich möglich sind, wie hoch sämtliche Kosten ausfallen und ob sie die Risiken einer eigenen Wallet selbst tragen möchten. Der Sparkassen-Start erweitert den Zugang zu Kryptowerten. Er ersetzt aber nicht die Wahl zwischen bequemem Bankzugang und echter Selbstverwahrung – und gerade diese Wahl macht den Unterschied aus.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und ersetzt keine individuelle Finanzberatung. Kryptowährungen können stark schwanken und erhebliche Verluste verursachen. Eigenverwahrung bringt eigene Sicherheits- und Verlustrisiken mit sich.