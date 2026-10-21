Stablecoins einfach erklärt – warum ein digitaler Dollar nicht risikofrei ist

Ein Coin, der ungefähr einen US-Dollar wert sein soll, klingt für Krypto-Anfänger nach dem ruhigen Teil des Marktes. Stablecoins können tatsächlich helfen, Werte zwischen Börsen oder Wallets zu übertragen, ohne bei jedem Schritt direkt auf Bitcoin-Schwankungen zu setzen. Stabil heißt jedoch nicht sicher. Hinter dem digitalen Token stehen wirtschaftliche Versprechen, technische Systeme und häufig ein Unternehmen.

Was einen Stablecoin stabil halten soll

Bei einem häufigen Modell gibt ein Unternehmen Token aus und verspricht, sie gegen einen bestimmten Referenzwert einzulösen. Der Herausgeber hält dafür Reserven, etwa Bargeld oder kurzfristige Anlagen. Marktteilnehmer kaufen oder verkaufen die Token, wenn deren Kurs vom Zielwert abweicht. Dieses Zusammenspiel kann den Preis nahe bei einem Dollar oder Euro halten, garantiert aber keinen festen Kurs in jeder Situation.

Andere Stablecoins verwenden Krypto-Sicherheiten oder algorithmische Mechanismen. Sie funktionieren anders und können zusätzliche Risiken tragen. Deshalb genügt das Etikett „Stablecoin“ nicht für eine Bewertung. Anleger müssen wissen, welches Vermögen den Token stützt, wer es verwahrt, wer tatsächlich einen Einlösungsanspruch hat und unter welchen Bedingungen dieser Anspruch gilt.

Der Herausgeber ist ein eigenes Risiko

Wenn Reserven fehlen, Anlagen im Wert sinken oder Auszahlungen ausgesetzt werden, kann der Marktpreis vom Zielwert abweichen. Auch ein rechtlich vorhandener Anspruch nützt wenig, wenn er nur für bestimmte Geschäftskunden gilt oder im Krisenfall schwer durchzusetzen ist. Ein auf einer Börse angezeigter Dollarwert ist keine Einlagensicherung für das dort verwahrte Token-Guthaben.

Zusätzlich trägt der Nutzer das Risiko der Blockchain und des Verwahrorts. Fehler im Smart Contract, eine gehackte Wallet, eingefrorene Adressen oder eine insolvente Handelsplattform sind andere Probleme als die Reservenfrage. Wer einen Stablecoin über eine fremde Blockchain verschickt, muss Netzwerk und Empfangsadresse exakt abgleichen. Eine falsche Übertragung kann auch bei einem stabilen Token endgültig sein.

Was die EU-Regeln bedeuten

In der EU stellt die MiCA-Verordnung Anforderungen an bestimmte Arten von Stablecoins und deren Anbieter. Für Anleger ist das eine relevante Schutzschicht, aber kein Qualitätssiegel für jedes am Markt sichtbare Produkt. Ob ein Token in der EU angeboten werden darf, welche Dokumente vorliegen und welcher Anbieter verantwortlich ist, sollte im Einzelfall geprüft werden. Die Aufsicht ersetzt keine Analyse der Reserven und Vertragsbedingungen.

Gerade bei Dollar-Stablecoins kommt für deutsche Anleger ein Währungsrisiko hinzu. Selbst wenn ein Token seinen Dollarwert exakt hält, schwankt der Euro-Gegenwert mit dem Wechselkurs. Wer in Euro rechnet und in einigen Monaten Euro benötigt, kann also trotz stabiler Dollarbindung verlieren. Umgekehrt kann ein stärkerer Dollar den Euro-Wert erhöhen, ohne dass der Stablecoin selbst gestiegen ist.

Vor einer Nutzung helfen vier Fragen. Welcher Referenzwert wird versprochen, wie sind die Reserven dokumentiert, wer darf zu welchem Preis einlösen und auf welcher Plattform liegt der Token? Dazu kommen Gebühren für Kauf, Übertragung und Rücktausch. Ein Stablecoin ist vor allem ein Zahlungs- und Handelsinstrument. Als vermeintlich risikofreier Parkplatz für Ersparnisse sollte er nicht missverstanden werden.

Für Kleinanleger ist Transparenz wichtiger als eine hohe beworbene Rendite. Verzinsungsangebote auf Stablecoins entstehen oft durch zusätzliche Kredit- oder Plattformrisiken. Der stabile Zielpreis des Tokens schützt nicht vor dem Ausfall des Anbieters, der die Zinsen verspricht. Wer die zusätzlichen Vertragsparteien nicht erklären kann, sollte den Begriff „stabil“ keinesfalls mit „garantiert“ gleichsetzen.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und ersetzt keine individuelle Finanzberatung. Kryptowährungen und damit verbundene Produkte können erhebliche Verluste verursachen.