Google-Cloud-Störung trifft Revolut – auch Krypto-Funktionen beeinträchtigt

Eine Störung bei Google Cloud hat am Dienstag zahlreiche digitale Dienste in der Londoner Cloud-Region beeinträchtigt. Gleichzeitig meldete Revolut weitreichende Probleme bei Zahlungen, Überweisungen und Krypto-Funktionen. Für Kunden ist das mehr als ein ärgerlicher App-Fehler. Wenn ein Finanzdienstleister von externer Infrastruktur abhängt, kann selbst ein intaktes Konto vorübergehend kaum nutzbar sein.

Was Google und Revolut bestätigt haben

Google Cloud dokumentiert den Vorfall für die Region europe-west2 in London. Nach Angaben des Unternehmens löste ein Stromversorgungsereignis einen Ausfall in der Zone europe-west2-b aus. Die Stromstörung sei inzwischen entschärft; die Wiederherstellung bestehender Dienste laufe. Google nennt erhöhte Fehlerraten und zeitweise Netzwerkprobleme für weitere Dienste der Region. Die Statusseite ist eine Momentaufnahme und wird laufend aktualisiert.

Auf der deutschen Statusseite von Revolut waren bei der Recherche 31 Dienste als teilweise nicht verfügbar gekennzeichnet. Aufgeführt wurden unter anderem Login, Kartenzahlungen, Überweisungen, Bargeldabhebungen, Währungsumtausch, Aktienhandel und Kryptowährungen. Auch Funktionen für Geschäftskunden standen auf der Liste. Das bedeutet nicht, dass jede einzelne Transaktion aller Kunden scheiterte; es beschreibt die vom Unternehmen gemeldeten Einschränkungen.

Revolut erklärte laut einer von der Nachrichtenagentur Reuters wiedergegebenen Mitteilung, Geld und Daten der Kunden seien sicher. Das ist eine Aussage des Unternehmens, kein unabhängiger technischer Prüfbericht. Reuters berichtete unter Berufung auf eine mit dem Vorgang vertraute Person, die Revolut-Störung hänge mit Google Cloud zusammen. Revolut und Google hatten ihre strategische Cloud-Partnerschaft bereits 2025 öffentlich ausgebaut. Welche konkrete technische Abhängigkeit im heutigen Vorfall ausfiel, ist damit noch nicht abschließend erklärt.

Warum die Störung für Krypto-Anleger relevant ist

Die Blockchain selbst muss nicht gestört sein, damit Nutzer einer Krypto-App handlungsunfähig werden. Kontozugang, interne Bestände, Ordermaske, Preisstellung, Compliance-Prüfungen und Auszahlungen laufen über Systeme des Anbieters. Sind solche Dienste eingeschränkt, können Kunden möglicherweise weder einen Kursrutsch nutzen noch eine Position schließen oder Coins übertragen. Gerade bei volatilen Märkten ist der Zeitpunkt einer Unterbrechung entscheidend.

Für deutsche Revolut-Nutzer ist daher nicht nur die Frage wichtig, ob ihre Coins technisch noch existieren. Entscheidend ist, ob sie im gewünschten Moment Zugriff auf Handel und Transfer haben. Wer Kryptowährungen auf einer Plattform belässt, übernimmt neben dem Marktrisiko ein Verfügbarkeits- und Gegenparteirisiko. Eigenverwahrung kann einen Teil dieser Abhängigkeit verringern, bringt aber eigene Pflichten und Fehlerquellen mit sich. Sie ist kein allgemeiner Schutz gegen jede Unterbrechung, etwa beim späteren Verkauf über eine Börse.

Die Störung zeigt zugleich eine Konzentration im digitalen Finanzsystem. Ein großer Cloud-Anbieter versorgt viele Unternehmen mit Infrastruktur. Das beschleunigt Entwicklung und Skalierung, kann aber Ausfälle über mehrere Marken und Länder hinweg gleichzeitig spürbar machen. Daraus folgt nicht, dass Revolut keinerlei Notfallpläne besitzt. Ob bestehende Ausweichverfahren für diesen speziellen Fehler ausreichend waren, lässt sich aus den veröffentlichten Statusmeldungen allein nicht beurteilen.

Was betroffene Kunden jetzt prüfen sollten

Wer eine Überweisung oder Krypto-Order während der Störung ausgelöst hat, sollte sie nicht blind mehrfach absenden. Eine verzögerte Anzeige kann sonst zu Doppelaufträgen oder zusätzlicher Verwirrung führen. Sobald der Zugang wieder stabil ist, sollten Transaktionsverlauf, Bestätigungen und Kontostand geprüft und gegebenenfalls Belege gesichert werden. Für den aktuellen Stand sind die offiziellen Statusseiten verlässlicher als einzelne Social-Media-Meldungen.

Eine zweite Zahlungsmöglichkeit außerhalb derselben App kann für Alltagszahlungen sinnvoll sein. Krypto-Anleger sollten zusätzlich überlegen, welche Mittel sie kurzfristig auf einer Plattform benötigen und welche sie längerfristig anders verwahren wollen. Dabei zählen Gebühren, Sicherheit der Schlüssel und die eigene Fähigkeit zur fehlerfreien Bedienung. Der Vorfall liefert keinen Beleg für verlorene Kundengelder, aber einen sehr konkreten Hinweis auf die Grenzen jederzeitiger digitaler Verfügbarkeit.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information. Aussagen zum Störungsstatus beziehen sich auf die zum Recherchezeitpunkt verfügbaren Angaben und können sich ändern. Kryptowährungen unterliegen erheblichen Kurs- und Verwahrrisiken.