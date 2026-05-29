EZB im digitalen Geldzeitalter: Digitaler Euro könnte 2029 kommen

Die Europäische Zentralbank will Zentralbankgeld in die digitale Finanzwelt verlängern. In einer Rede mit dem Titel Money in the digital age erklärte EZB-Direktor Piero Cipollone am 28. Mai, warum die Notenbank den digitalen Euro, tokenisiertes Zentralbankgeld und schnellere grenzüberschreitende Zahlungen als strategische Aufgabe betrachtet.

Die Botschaft ist klar: Die EZB will digitale Zahlungen nicht dem Markt allein überlassen. Wenn Zentralbankgeld nicht mit der technischen Entwicklung Schritt halte, verliere es in wichtigen Teilen der Wirtschaft an Bedeutung. Das könne die Rolle öffentlichen Geldes als Stabilitätsanker schwächen und die Fragmentierung des Finanzsystems erhöhen.

Digitaler Euro als digitales Bargeld

Der digitale Euro soll laut Cipollone eine digitale Form von Bargeld für alltägliche Zahlungen werden. Die EZB betont dabei, er solle physisches Bargeld und private Zahlungslösungen nicht ersetzen, sondern ergänzen. Er soll online und offline funktionieren, europaweit akzeptiert werden und als öffentliche Zahlungsoption verfügbar bleiben.

Wichtig für Anleger und Banken: Der digitale Euro soll kein Anlageprodukt sein. Er soll keine Zinsen abwerfen, und individuelle Bestände sollen begrenzt werden. Damit will die EZB verhindern, dass Bürger massenhaft Geld von Bankeinlagen in Zentralbankgeld umschichten und Banken dadurch weniger Kredit vergeben können.

Der Zeitplan bleibt politisch abhängig. Cipollone sagte, falls die europäischen Gesetzgeber die Verordnung zum digitalen Euro noch in diesem Jahr verabschieden, könnten Pilotversuche und erste Transaktionen ab Mitte 2027 stattfinden. Eine erste Ausgabe des digitalen Euro wäre dann 2029 möglich.

EZB will auch auf DLT-Schienen

Nicht nur im Einzelhandel, auch im Großkundengeschäft will die EZB Zentralbankgeld modernisieren. Finanzmärkte bewegen sich Richtung Tokenisierung und Distributed-Ledger-Technologie. Wertpapiere, Sicherheiten und andere Vermögenswerte könnten künftig als digitale Token gehandelt und abgewickelt werden.

Die EZB will deshalb ab September 2026 die Abwicklung DLT-basierter Transaktionen in Zentralbankgeld ermöglichen. Das Projekt Pontes soll Markt-DLT-Plattformen mit bestehenden TARGET-Diensten verbinden. Für eine längerfristige Vision verweist die EZB auf die Appia-Roadmap; ein umfassender Blueprint soll 2028 folgen.

Stablecoins bleiben der Gegenentwurf

Besonders interessant ist Cipollones Einordnung von Stablecoins. Er nennt sie die derzeit führende private Lösung für tokenisierte Abwicklung in Kryptomärkten. Sie bieten Tempo, Programmierbarkeit und ständige Verfügbarkeit. Gleichzeitig verweist die EZB auf Kredit- und Liquiditätsrisiken, Reserven, Rückzahlungsmechanismen und die Notwendigkeit wirksamer Aufsicht.

Damit macht die EZB deutlich, worum es wirklich geht: Stablecoins haben gezeigt, dass digitale Dollar und tokenisierte Zahlungsmittel funktionieren können. Der digitale Euro ist Europas Versuch, dieser Entwicklung eine staatliche Alternative entgegenzustellen. Aus Sicht der EZB geht es um Stabilität und monetäre Souveränität. Aus Sicht vieler Krypto-Nutzer geht es zugleich um Kontrolle, Privatsphäre und die Frage, ob öffentliches digitales Geld zu einem Überwachungsinstrument werden könnte.

Warum das für Bitcoin wichtig ist

Bitcoin steht außerhalb dieses Zentralbankmodells. Genau darin liegt sein Reiz: kein Emittent, keine Zentralbank, kein politisch steuerbares Zahlungsnetz. Die EZB-Rede zeigt jedoch, dass Staaten und Notenbanken den digitalen Geldraum nicht kampflos privaten Zahlungsanbietern, Stablecoins oder offenen Netzwerken überlassen werden.

Für Krypto-Anleger entsteht damit ein zweigeteiltes Bild. Einerseits bestätigt die EZB, dass Tokenisierung, DLT und digitale Zahlungsschienen nicht mehr als Nischenthemen gelten. Andererseits wird sichtbar, wie stark der öffentliche Sektor versucht, den neuen Markt mit Zentralbankgeld, Standards und Regulierung einzurahmen.

Der digitale Euro könnte den Alltag digitaler Zahlungen verändern. Er könnte aber auch die Debatte über finanzielle Privatsphäre verschärfen. Entscheidend wird sein, wie ernst die EZB ihre Zusagen zu Datenschutz, Offline-Funktion und Begrenzung als reines Zahlungsmittel nimmt. Denn digitales Zentralbankgeld ist nicht nur Technik. Es ist Machtarchitektur im Zahlungsverkehr.

Quellen

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