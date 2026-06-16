Steht Gold vor dem nächsten Absturz? Warum der Markt wackelt, aber noch nicht gebrochen ist

Gold hat in diesem Jahr viel von seinem Glanz verloren. Nach dem Höhenflug zum Jahresauftakt rutschte das Edelmetall am 10. Juni 2026 offiziell in einen Bärenmarkt. Am heutigen Dienstag, dem 16. Juni 2026, hält sich der Kurs zwar etwas stabiler, doch die große Frage bleibt: War das nur eine scharfe Korrektur oder steht tatsächlich die nächste Abwärtswelle bevor?

Die kurze Antwort lautet: Ein weiterer Rückschlag ist möglich, ein echter Absturz aber noch nicht ausgemacht. Dafür sprechen die jüngsten Bewegungen selbst. Laut MarketWatch fiel Gold am 10. Juni auf rund 4.133 Dollar je Unze und damit mehr als 20 Prozent unter sein vorheriges Hoch. Am 16. Juni notierte Spot-Gold laut Wall Street Journal in Asien wieder bei rund 4.310 Dollar, Gold-Futures lagen in Europa bei etwa 4.339 Dollar. Der Markt hat sich also zunächst gefangen, aber er steht noch immer deutlich unter Druck.

Warum Gold zuletzt so stark gefallen ist

Der wichtigste Belastungsfaktor ist derzeit nicht etwa die geopolitische Lage selbst, sondern die Zinsangst. Die US-Inflation lag im Mai bei 4,2 Prozent und damit so hoch wie seit April 2023 nicht mehr. Damit stieg an den Märkten sofort wieder die Sorge, dass die Federal Reserve länger hart bleibt oder die Zinsen sogar erneut anheben könnte. Genau das ist Gift für Gold: Das Metall wirft keinen laufenden Ertrag ab und verliert an Attraktivität, wenn sichere Staatsanleihen wieder mehr Rendite bieten.

Hinzu kommt der Dollar. Wenn die US-Währung stark bleibt, wird Gold für Käufer außerhalb des Dollarraums teurer. Diese Kombination aus hohen Renditen, festem Dollar und ausgedünnter Risikobereitschaft hat den Kurs in den vergangenen Tagen nach unten gedrückt. MarketWatch verweist zudem darauf, dass Gold zuletzt sogar unter seine 200-Tage-Linie gefallen ist. Technisch ist das ein Warnsignal, weil dadurch weitere Verkäufer in den Markt gelockt werden können.

Was gegen die große Crash-These spricht

Trotzdem spricht derzeit nicht alles für einen freien Fall. Barclays argumentiert in einer aktuellen Analyse, dass Gold inzwischen wieder in die Nähe eines fairen Werts um 4.150 Dollar gerückt sei. Die Bank hält deshalb an ihrem grundsätzlich positiven Ausblick fest und sieht die jüngste Schwäche eher als Folge eines zu vollen Marktes, eines starken Dollars und des Abbaus überfüllter Positionen. Anders gesagt: Vieles von dem, was nach Panik aussieht, könnte bereits im Kurs stecken.

Noch wichtiger ist der Blick auf die strukturelle Nachfrage. Laut einer am 16. Juni veröffentlichten Auswertung des World Gold Council, über die das Wall Street Journal berichtet, erwarten 89 Prozent der befragten Zentralbanken, dass die globalen Goldbestände der Notenbanken weiter steigen. Zudem lagen die jährlichen Goldkäufe der Zentralbanken in den vergangenen vier Jahren im Schnitt bei rund 1.000 Tonnen und damit deutlich über dem früheren Niveau. Solange diese Käufergruppe aktiv bleibt, ist ein vollständiger Preissturz deutlich schwerer durchzusetzen.

Welche Marken jetzt zählen

Für die nächsten Tage schauen Trader vor allem auf zwei Zonen. Nach unten gilt der Bereich zwischen 3.900 und 4.000 Dollar je Unze als relevante Unterstützungszone. Dorthin könnte Gold laufen, wenn die Fed diese Woche besonders scharf klingt oder der Dollar nochmals anzieht. Nach oben wäre eine Rückkehr über 4.400 Dollar ein erstes Zeichen, dass der Markt die schlimmste Verkaufswelle bereits verdaut hat.

Das macht die Lage so spannend: Gold ist bereits angeschlagen, aber noch nicht kapituliert. Für einen echten nächsten Absturz bräuchte es vermutlich einen weiteren makroökonomischen Schock, etwa deutlich höhere Zinsen, neue Inflationsüberraschungen oder einen schärferen Liquiditätsentzug an den Märkten. Bleibt das aus, ist ebenso gut eine volatile Bodenbildung möglich.

Was das für Bitcoin und Krypto bedeutet

Für Krypto-Anleger ist der Blick auf Gold mehr als nur ein Seitenthema. Wenn selbst das klassische Krisenmetall unter höheren Renditen und Dollarstärke leidet, dann zeigt das, wie dominant das Makroumfeld gerade ist. Dieselben Kräfte drücken häufig auch auf Bitcoin und riskantere Altcoins. Sollte Gold aber trotz Bärenmarkt stabilisieren und die Fed später wieder weicher werden, könnte sich das Sentiment an den Märkten insgesamt aufhellen. Dann wäre das auch für Krypto ein wichtiges Signal.

Unterm Strich steht Gold am 16. Juni 2026 tatsächlich an einem heiklen Punkt. Die Absturzgefahr ist real, weil Zinsen, Dollar und Charttechnik gegen das Metall arbeiten. Gleichzeitig sprechen die anhaltende Nachfrage der Zentralbanken und die jüngste Stabilisierung gegen die These eines automatischen Crashs. Wer jetzt nur auf Schlagworte setzt, verpasst den eigentlichen Kern: Gold ist angeschlagen, aber der Markt ist noch nicht gebrochen.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar. Märkte für Gold, Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte sind volatil und können sich jederzeit deutlich verändern.