Kraken-Mutter greift nach EU-Bank – was der Deal für deutsche Krypto-Kunden bedeutet

Kraken will in Europa mehr sein als eine Kryptobörse. Die Muttergesellschaft Payward hat eine Vereinbarung zum Kauf der Saldo Bank getroffen, einer in Litauen lizenzierten Spezialbank mit Geschäften auch in Deutschland. Gelingt der Deal, könnte Payward Bankeinlagen, Kredite und Zahlungsdienste enger mit seinem Kryptoangebot verbinden. Für Kunden ist entscheidend, was davon bereits existiert und was vorerst nur ein Plan ist.

Der Kauf ist vereinbart, aber noch nicht abgeschlossen

Payward teilte am 14. Oktober mit, dass es die finnische Saldo Finance Oy übernehmen will. Zu deren Tochterunternehmen gehört die Saldo Bank UAB. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Der Abschluss wird nach Angaben von Payward für 2027 erwartet und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Bedingungen sowie behördlicher Genehmigungen.

Die Bank ist keine Briefkastenlizenz. Im Register der litauischen Zentralbank ist Saldo Bank als Spezialbank mit einer seit Oktober 2021 gültigen Lizenz geführt. Das Unternehmen bietet laut Payward bereits Festgelder in Litauen, Finnland, Schweden und Deutschland an. Verbraucherkredite gibt es in drei dieser Märkte; Kredite an kleine und mittlere Unternehmen bietet Saldo derzeit in Litauen und Finnland.

Damit kauft Payward eine bestehende europäische Bankstruktur samt Einlagen- und Kreditgeschäft. Zugleich gilt eine wichtige Einschränkung. Eine unterschriebene Übernahmevereinbarung verschafft Kraken-Kunden heute noch kein neues Bankkonto und keine neuen Einlagenrechte. Wann und in welcher Form gemeinsame Produkte erscheinen, ist offen.

Warum eine Kryptobörse eine Bank kaufen will

Für eine Kryptobörse sind Ein- und Auszahlungen in Euro ein neuralgischer Punkt. Ohne zuverlässige Bankpartner funktionieren weder Überweisungen noch viele Karten- und Zahlungsangebote reibungslos. Payward beschreibt den Kauf ausdrücklich als Ausbau eigener regulierter Infrastruktur. Das Unternehmen will weniger von externen Zahlungsdienstleistern abhängen und in Europa Bankprodukte aus einer Hand anbieten.

Geplant sind nach Firmenangaben unter anderem verzinste Einlagen, Kredite, Kartenangebote und SEPA-Zahlungen. Außerdem könnte die Bankinfrastruktur für andere Finanzunternehmen nutzbar werden. Der strategische Gewinn läge in einer engeren Beziehung zum Kunden. Wer Gehalt, Rücklagen, Zahlungsverkehr und Kryptoanlage über denselben Anbieter organisiert, wechselt seltener die Plattform. Das ist eine plausible Geschäftsperspektive, keine Zusage über spätere Konditionen oder die Verfügbarkeit in Deutschland.

Was der Schritt für deutsche Anleger bedeutet

Für deutsche Kraken-Nutzer könnte eine eigene Bankanbindung langfristig schnellere oder stabilere Euro-Zahlungen bringen. Auch die Trennung zwischen Bankeinlage und Kryptovermögen wird wichtiger. Eine gedeckte Bankeinlage bei einer lizenzierten Bank unterliegt anderen Regeln als Bitcoin, Stablecoins oder ein Guthaben auf einer Handelsplattform. Der Kauf allein überträgt keinen Einlagenschutz auf Kryptowährungen.

Saldo Bank hat bereits Produkte auf dem deutschen Markt. Daraus folgt jedoch nicht, dass jede künftige Payward-Funktion hier automatisch angeboten wird. Für Kredite, Karten und neue Kontomodelle zählen die konkrete Vertragspartei, die jeweilige Zulassung und die Produktbedingungen. Kunden sollten später genau prüfen, ob sie ein Bankprodukt von Saldo, einen Zahlungsdienst oder eine Kryptodienstleistung von Kraken nutzen.

Auch für Konkurrenten ist der Schritt interessant. Während traditionelle Banken vorsichtig in Kryptoverwahrung und Tokenisierung einsteigen, versucht Payward den Weg in die Gegenrichtung. Der Wettbewerb verschiebt sich damit von einzelnen Coins und Handelsgebühren zur Frage, wer die alltägliche Finanzbeziehung zum Kunden kontrolliert. Für Anleger kann das bequemere Dienste bringen, zugleich aber mehr Abhängigkeit von einem Anbieter.

Die Genehmigung bleibt die größte offene Frage

Bankgeschäfte sind stärker reguliert als der reine Kryptohandel. Die Übernahme muss deshalb durch die zuständigen Aufseher. Sie werden unter anderem Eigentümerstruktur, Kapitalausstattung und Geschäftsmodell prüfen. Paywards Ankündigung ist ein konkreter Kaufvertrag, aber noch keine abgeschlossene Bankübernahme.

Der nächste belastbare Meilenstein ist die behördliche Freigabe. Erst danach lässt sich beurteilen, welche Bankdienste Kraken-Kunden tatsächlich erhalten, ob bestehende Saldo-Kunden Änderungen bemerken und wie die beiden Geschäftsbereiche rechtlich getrennt werden. Bis dahin ist die Nachricht vor allem ein Signal für einen tieferen Wettbewerb zwischen Kryptoplattformen und Banken.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und ersetzt keine individuelle Finanzberatung. Kryptowährungen und Bankprodukte unterliegen unterschiedlichen rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken.