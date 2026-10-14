KI-Aktien im Boom – vier Unternehmen für die Watchlist und ihre Risiken

Der Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz beschert Chipanbietern außergewöhnliches Umsatzwachstum. Gleichzeitig schwanken ihre Aktien stark, sobald Zweifel an Kosten, Finanzierung oder künftigen Gewinnen aufkommen. Vier Unternehmen sind derzeit besonders interessant für die Beobachtung. Welches davon zu einem Anleger passt, hängt aber auch vom Einstiegspreis und der Risikobereitschaft ab.

Die folgende Auswahl beruht auf jüngsten Unternehmenszahlen und konkreten Produkten. Sie ist eine journalistische Watchlist, keine Rangfolge und keine Kaufempfehlung. Gerade nach kräftigen Kursanstiegen kann ein starkes Unternehmen eine teure Aktie sein.

Nvidia bleibt der Maßstab für KI-Chips

Nvidia liefert Grafikprozessoren, Netzwerktechnik und Software für große KI-Rechenzentren. Im Ende Juli abgeschlossenen zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 meldete das Unternehmen 96,2 Milliarden Dollar Umsatz. Davon entfielen 89,0 Milliarden Dollar auf das Rechenzentrumsgeschäft. Das Segment wuchs laut Nvidia um 117 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahlen zeigen, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung bereits reale Umsätze erzeugt.

Für Anleger liegt die Stärke in Nvidias breiter Plattform und der starken Stellung bei KI-Beschleunigern. Das Risiko ist der hohe Erwartungsdruck. Wenn große Cloudkunden Investitionen verschieben, Wettbewerber Marktanteile gewinnen oder Exportregeln Verkäufe beschränken, kann eine auf weiteres Wachstum ausgerichtete Bewertung schnell unter Druck geraten. Der jüngste Rücksetzer im Chipsektor zeigt, wie empfindlich die Aktien auf solche Zweifel reagieren.

Broadcom profitiert von Spezialchips und Netzwerken

Broadcom ist der zweite Infrastrukturwert auf dieser Liste. Das Unternehmen entwickelt unter anderem maßgeschneiderte KI-Chips und Technik, mit der Rechenzentren große Datenmengen zwischen Prozessoren bewegen. Im dritten Geschäftsquartal 2026 meldete Broadcom 16,7 Milliarden Dollar Umsatz mit KI-Halbleitern, 221 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das sind Unternehmensangaben, keine Garantie für die kommenden Quartale.

Die Chance liegt darin, dass große Betreiber für ihre KI-Systeme eigene Chipdesigns und schnelle Netzwerke benötigen. Broadcom bietet damit einen anderen Zugang zum Boom als Nvidia. Der Gegenpunkt ist die Abhängigkeit von wenigen sehr großen Kunden und deren Ausbauplänen. Auch hier können Aufträge zeitlich schwanken. Anleger sollten beobachten, ob das KI-Wachstum im Verhältnis zu den hohen Erwartungen Bestand hat.

AMD setzt auf die Rolle des Herausforderers

AMD versucht, bei Rechenzentrumsprozessoren und KI-Beschleunigern Marktanteile auszubauen. Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz des Rechenzentrumssegments nach Unternehmensangaben um 107 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar. Am 12. Oktober stellte AMD zudem ein offenes Konzept für KI-Racks vor, das Prozessoren und Beschleuniger je nach Aufgabe kombiniert. Die angekündigten Konfigurationen befinden sich allerdings noch in der Umsetzung.

Für Anleger ist AMD eine Wette auf stärkeren Wettbewerb im KI-Markt. Gelingt es, aus Partnerschaften dauerhaft ausgelieferte Systeme und Gewinne zu machen, könnte die Firma profitieren. Das Risiko liegt genau in dieser Umsetzung. Produktankündigungen und Kapazitätszusagen sind noch kein gebuchter Umsatz. Zudem konkurriert AMD mit einem technologisch und wirtschaftlich sehr starken Marktführer.

Micron liefert den Speicher zum Rechenboom

Ohne schnellen Speicher geraten selbst leistungsfähige KI-Prozessoren an Grenzen. Micron liefert Speicher und Datentechnik für Server sowie andere Geräte. Für das vierte Geschäftsquartal 2026 meldete der Konzern 54,23 Milliarden Dollar Umsatz nach 11,32 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Micron verweist ausdrücklich auf die KI-Nachfrage als Treiber. Das jüngste Wachstum fällt außergewöhnlich aus und sollte nicht einfach auf Jahre fortgeschrieben werden.

Die Aktie bietet einen Zugang zur KI-Infrastruktur jenseits der reinen Rechenchips. Gleichzeitig war das Speichergeschäft historisch stark zyklisch. Neue Produktionskapazitäten, sinkende Preise oder ein Nachfragerückgang können Gewinne besonders schnell verändern. Micron ist daher der Wert in dieser Auswahl, bei dem Anleger den Zyklus und die Margen besonders aufmerksam verfolgen sollten.

Warum die besten Firmen nicht automatisch die besten Käufe sind

Der Boom ist in den Bilanzen sichtbar, aber die Börse handelt die Zukunft. Nvidia, Broadcom, AMD und Micron stehen für unterschiedliche Teile derselben Investitionswelle. Damit sind sie zugleich vom Ausgabenwillen großer Rechenzentrumsbetreiber abhängig. Wer mehrere dieser Aktien hält, verteilt sein Geld auf verschiedene Firmen, bleibt aber stark auf denselben KI-Infrastrukturtrend konzentriert.

Zu Wochenbeginn gaben die vier Aktien laut Associated Press trotz zuvor starker Marktgewinne nach. Für deutsche Anleger kommt das Wechselkursrisiko hinzu, weil die Titel in US-Dollar notieren. Vor einer Anlageentscheidung sind deshalb drei Fragen wichtiger als die jüngste Schlagzeile. Wie viel Wachstum ist im Kurs bereits eingepreist? Wie robust sind Gewinn und Cashflow bei geringeren Investitionen der Großkunden? Und welcher Anteil des eigenen Depots hängt schon am selben Technologietrend?

Die kommenden Quartalsberichte werden zeigen, ob die Investitionswelle weiter mit den hohen Erwartungen Schritt hält. Bis dahin ist diese Auswahl eine begründete Beobachtungsliste mit klar unterschiedlichen Risikoprofilen.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und ersetzt keine individuelle Finanzberatung. Aktien können erheblich an Wert verlieren. Vergangene Kurs- und Umsatzentwicklungen erlauben keine verlässliche Prognose künftiger Erträge.