EU-Aufsicht zieht bei Stablecoins die Notbremse – auch Verwahrung und Transfers im Visier

Die europäische Wertpapieraufsicht ESMA zieht die Schrauben bei Stablecoins an. In einer am 8. Oktober veröffentlichten Stellungnahme verlangt sie von nationalen Aufsehern, auch Verwahrung, Transfers und weitere Dienste rund um nicht MiCA-konforme Token zu unterbinden. Für Anleger mit USDT auf einer regulierten EU-Plattform kann das Folgen haben.

ESMA schließt die bisherige Lücke bei Stablecoin-Diensten

Die EU-Regel MiCA stellt Anforderungen an Emittenten von Stablecoins und an Kryptodienstleister. Schon bisher durften regulierte Handelsplätze nicht einfach jeden Stablecoin für EU-Kunden zum Handel anbieten. Die neue ESMA-Stellungnahme geht in der Aufsichtspraxis weiter. Sie erfasst die gesamte Bandbreite regulierter Kryptodienste, darunter Handel, Tausch, Orderausführung, Beratung, Portfolioverwaltung, Verwahrung und Transfers.

Nach Auffassung der ESMA sollten nach MiCA zugelassene Anbieter solche Dienste für nicht regelkonforme E-Geld-Token oder vermögenswertreferenzierte Token nicht mehr anbieten. Das gelte auch dann, wenn ein einzelner Dienst für sich genommen keine öffentliche Ausgabe oder Handelszulassung des Tokens darstellt. Die Behörde stützt ihre Sicht unter anderem auf die Pflicht der Anbieter, im besten Interesse ihrer Kunden zu handeln.

Die ESMA will verhindern, dass ein nicht zugelassener Stablecoin über eine andere Funktion derselben Plattform faktisch weiter für EU-Kunden verfügbar bleibt. Hinweise auf Risiken oder Zustimmungserklärungen der Kunden reichen ihr dafür nicht aus. Für Anbieter bedeutet dies technische, vertragliche und organisatorische Sperren gegen neue Käufe und wachsende Bestände.

USDT steht besonders im Blickpunkt

Die Stellungnahme nennt kein einzelnes Produkt als Ziel. Im Markt richtet sich die Debatte jedoch vor allem auf Tethers USDT, den international bedeutendsten Dollar-Stablecoin. Die spanische Wirtschaftszeitung Cinco Días berichtet, dass einige europäische Plattformen USDT bereits entfernt haben, während andere Dienste bis zuletzt unterschiedliche Auslegungen nutzten. Welche Funktionen eine konkrete Börse nun einschränkt, hängt von ihrem Angebot und der Prüfung durch die zuständige nationale Aufsicht ab.

Die ESMA spricht von einer Aufsichtserwartung an nationale Behörden und MiCA-zugelassene Kryptodienstleister. Sie verkündet damit kein allgemeines Verbot für Privatpersonen, einen Token in einer eigenen Wallet zu besitzen. Ebenso wenig folgt daraus, dass jedes bestehende Guthaben sofort wertlos wird. Diese Unterscheidung ist entscheidend, weil alarmierende Schlagzeilen sonst eine unmittelbare Enteignung nahelegen würden.

Was passiert mit bestehenden Beständen?

Die ESMA lässt einen eng begrenzten Abwicklungsweg zu. Regulierer dürfen Anbietern vorübergehend erlauben, bestehende Positionen zu verkaufen, umzutauschen, auszuzahlen, zu übertragen oder sicher zu verwahren. Neue Käufe, Werbung und ein dauerhafter regulärer Handel sollen darüber nicht möglich sein. Verbliebene Altbestände sollen nach der Veröffentlichung der Stellungnahme so schnell wie möglich, spätestens binnen drei Monaten, bereinigt werden. Das ist eine Vorgabe an die Aufsicht und die betroffenen Anbieter, kein pauschaler Stichtag, an dem Privatwallets abgeschaltet würden.

Für Kunden einer betroffenen Börse können sich dennoch Handelspaare ändern. Auszahlungsfunktionen oder Umtauschmöglichkeiten könnten nur befristet verfügbar sein. Wer dort einen betroffenen Stablecoin hält, sollte die konkreten Mitteilungen seines Anbieters lesen und prüfen, welche Fristen und Gebühren für die eigene Position gelten. Ein hektischer Tausch allein wegen einer Schlagzeile kann Wechselkosten oder Kursrisiken auslösen.

Warum die Regel für deutsche Anleger mehr als Bürokratie ist

Der Streit dreht sich um zwei echte Interessen. MiCA soll Emittenten zu Reserven, Einlöserechten, Aufsicht und Transparenz verpflichten. Ein Anbieter, der diese Anforderungen erfüllt, trägt Kosten, die ein außerhalb des EU-Regimes angebotener Konkurrent nicht in gleicher Weise hat. Die ESMA will verhindern, dass regulierte Börsen diese Unterschiede über Verwahrung oder Transfers umgehen.

Gleichzeitig ist USDT für viele Krypto-Anleger eine wichtige Brücke zwischen Börsen und Blockchains. Wenn regulierte EU-Dienste diese Brücke schließen, sinkt die Auswahl an Handelswegen. Liquidität kann sich auf andere Stablecoins und Handelspaare verlagern oder auf Plattformen außerhalb der EU ausweichen. Das wäre eine plausible Marktfolge, aber noch keine gemessene Wirkung dieser neuen Stellungnahme.

Für Kleinanleger zählt deshalb die praktische Frage, welche Rechte und Auszahlungswege der gewählte Stablecoin tatsächlich bietet. Eine Dollarbindung allein sagt wenig über Emittentenrisiko, EU-Zugang und die Verfügbarkeit eines Handelsplatzes aus. Wer Liquidität in Stablecoins parkt, sollte auch die regulatorische Nutzbarkeit im eigenen Land mitdenken.

Die Umsetzung entscheidet sich jetzt bei den Plattformen

Die nationalen Behörden sollen prüfen, ob zugelassene Anbieter noch Dienste für nicht MiCA-konforme Token bereitstellen. Erst die anschließenden Vorgaben und Plattformmitteilungen zeigen, welche Kunden konkret betroffen sind. Für Coinzeitung ist der Knackpunkt bereits klar. Der EU-Markt kann einen weltweit dominanten Stablecoin technisch erreichbar lassen und den Zugang über regulierte Anbieter zugleich erheblich verengen.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und ersetzt keine individuelle Finanzberatung. Kryptowährungen und Stablecoins können erhebliche wirtschaftliche, technische und rechtliche Risiken bergen.