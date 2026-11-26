Der Kryptomarkt hat eine Achterbahnfahrt hinter sich. Am Mittwoch rutschte Bitcoin zeitweise bis auf 57.209 Dollar, am Donnerstagmorgen um 8:44 Uhr (Berliner Zeit) notierte die größte Kryptowährung laut CoinGecko wieder bei 60.542 Dollar (55.159 Euro) – ein Plus von 3,0 Prozent in 24 Stunden. Ausgerechnet jetzt rudert jedoch einer der bekanntesten Optimisten der Branche zurück: Der Krypto-Finanzkonzern Galaxy hält das Ende des Bärenmarkts nicht mehr für ausgemacht.

Inflation und Zolldrohung drückten die Kurse

Auslöser des Rutsches war ein schwieriger Tag an der Wall Street. Der PCE-Preisindex, das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß, stieg im Oktober laut Cointelegraph auf 3,8 Prozent – der zweithöchste Wert seit April 2023. Die Kernrate lag mit 3,3 Prozent über den erwarteten 3,2 Prozent. Hinzu kam die Aussicht auf neue US-Zölle, die laut dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer meist zwischen 15 und 20 Prozent liegen sollen. Die Nasdaq verlor 4,2 Prozent.

Eine Zinserhöhung der Fed auf ihrer Sitzung am 9. Dezember gilt damit als so gut wie sicher. Ökonom Mohamed El-Erian nannte sie nach den neuen Daten „praktisch beschlossene Sache“. Am Kryptomarkt wurden binnen 24 Stunden Hebelpositionen im Wert von 512 Millionen Dollar zwangsweise geschlossen, berichtete Cointelegraph unter Berufung auf den Datendienst CoinGlass.

Galaxy: Bärenmarkt „sehr wahrscheinlich nicht vorbei“

Im Oktober hatte Galaxy-Forschungschef Alex Thorn noch argumentiert, der Tiefpunkt sei im Juni erreicht worden. Diese Einschätzung sei „nicht mehr gültig“, schreibt er nun in einer Analyse, über die The Block berichtet. Bitcoin war Anfang November wieder unter seinen 50-Wochen-Durchschnitt und später auch unter den 200-Wochen-Durchschnitt gefallen.

Wir müssen anerkennen, dass der Bärenmarkt sehr wahrscheinlich nicht vorbei ist. Alex Thorn, Galaxy (übersetzt, laut The Block)

Entscheidend ist für Galaxy nun das Juni-Tief: Ein Tagesschlusskurs unter 58.525 Dollar wäre der Bruch eines bestehenden Tiefs. In allen sieben früheren Bärenmärkten sei Bitcoin nach einem solchen Bruch um mindestens weitere 17 Prozent gefallen. Rechnerisch entspräche das einem Kurs unter 49.000 Dollar. Zudem hätten die US-Bitcoin-ETFs seit dem 4. Oktober 71.339 Bitcoin im Wert von rund 4,95 Milliarden Dollar verloren.

Was das für Anleger bedeutet

Die Erholung über Nacht ist zunächst eine Atempause, keine Trendwende. Bitcoin bewegt sich weiterhin eng im Gleichschritt mit den Tech-Aktien, und die Signale aus Washington – höhere Zinsen, neue Zölle – sprechen eher gegen schnelle Kursgewinne. Wichtige Wegmarken:

58.525 Dollar: Hält Bitcoin auf Tagesschlussbasis darüber, bleibt das Juni-Tief intakt. Ein Bruch würde nach Galaxy-Lesart weiteren Verkaufsdruck signalisieren.

Hält Bitcoin auf Tagesschlussbasis darüber, bleibt das Juni-Tief intakt. Ein Bruch würde nach Galaxy-Lesart weiteren Verkaufsdruck signalisieren. Fed am 9. Dezember: Entscheidend ist, ob es bei 0,25 Prozentpunkten bleibt. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte zuletzt eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte ins Spiel gebracht.

Entscheidend ist, ob es bei 0,25 Prozentpunkten bleibt. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte zuletzt eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte ins Spiel gebracht. Stimmung: Der Fear-and-Greed-Index von Alternative.me steht bei 11 von 100 („extreme Angst“). Solche Werte gelten manchen Anlegern als Kaufgelegenheit, sind aber kein verlässliches Signal für einen Boden.

Auch die übrigen großen Coins legten zu: Ether stieg laut CoinGecko um 3,2 Prozent auf 1.691 Dollar, Solana um 4,5 Prozent auf 70,91 Dollar, XRP um 4,4 Prozent auf 0,95 Dollar.

Bitcoin-Reserve: Gesetz nimmt Hürde, Chancen bleiben gering

Politisch gab es eine Nachricht mit Symbolkraft: Der Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses hat das Gesetz H.R. 8957 offiziell an das Plenum weitergeleitet. Es soll die von Präsident Donald Trump per Dekret geschaffene staatliche Bitcoin-Reserve gesetzlich verankern und einen Verkauf der Coins für mindestens 20 Jahre verbieten. Laut CoinDesk halten der US-Regierung zugeordnete Adressen rund 306.800 Bitcoin. Doch die Zeit ist knapp: Der aktuelle Kongress endet am 3. Januar, ab dann kontrollieren die Demokraten beide Kammern. Auf der Prognoseplattform Polymarket, auf der auf Ereignisse gewettet wird, liegt die Wahrscheinlichkeit einer gesetzlichen Reserve noch in diesem Jahr laut The Block bei nur 4 Prozent.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder Wertpapieren dar.