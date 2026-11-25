Innerhalb einer Stunde verlor ein Memecoin, also ein Spaßtoken ohne eigentlichen Nutzen, rund 60 Prozent seines Werts. Und die Szene stritt darüber, ob ihr Star sie gerade über den Tisch gezogen hatte. Am Dienstag, 24. November, verkaufte eine Solana-Wallet des bekannten Krypto-Traders Ansem in kurzer Zeit große Bestände an Memecoins, darunter den nach ihm benannten Token ANSEM. Der Erlös landete gebündelt auf einer Adresse im Netzwerk Arbitrum.

Ansem selbst sprach sofort von einem Hack. Er vermutete, dass jemand in sein Profil bei der Handelsplattform Bullpen eingedrungen war. Dort hatte er den privaten Schlüssel seiner Solana-Wallet importiert, also den digitalen Generalschlüssel, mit dem sich jede Überweisung freigeben lässt. Bullpen hat Ansem laut Decrypt selbst mitgegründet.

Der Verdacht: Selbst verkauft und Hacker vorgeschoben

Viele glaubten ihm zunächst nicht. Ein bekannter Blockchain-Analyst schrieb laut Decrypt, das sehe nicht nach einem Hack aus. Eine Wallet, die er schon vor einem Jahr Ansem zugeordnet hatte, habe die Empfängeradresse kurz vor dem Ausverkauf mit Gebühren versorgt. Ein vorgeschlagener Faktencheck-Hinweis auf der Plattform X warf Ansem sogar vor, absichtlich verkauft und die Erlöse auf eigene Wallets geschoben zu haben. Der Hinweis war nicht freigegeben.

Der Vorwurf wiegt schwer, denn genau dieses Muster kennen Anleger aus vielen Memecoin-Pleiten: Ein bekannter Name treibt einen Token, verkauft dann im großen Stil, und die Kleinanleger bleiben auf den Verlusten sitzen.

Bullpen bestätigt Einbruch in 19 Konten

Wenige Stunden später drehte sich das Bild. Bullpen bestätigte unbefugte Überweisungen aus Konten, die in der frühen Testphase zwischen April und Juni 2024 eröffnet wurden. Nach vorläufiger Zählung seien 18 bis 19 Konten betroffen, darunter das von Ansem. Den betroffenen Dienst nahm Bullpen vom Netz. Das Datenunternehmen Bitquery bezifferte die abgeflossenen Mittel auf rund 2,57 Millionen Dollar, davon etwa 2,1 Millionen aus Memecoin-Verkäufen. Auch eine ältere Wallet von Ansem wurde zur gleichen Zeit geleert, was die verdächtige Geldbewegung erklären könnte.

Am Abend verließ das Geld in acht Überweisungen innerhalb von 55 Minuten die Arbitrum-Adresse, rund 1,07 Millionen Dollar davon über einen Tauschdienst für andere Blockchains, berichtet das Portal Onchainbeat nach eigener Auswertung. Rund zehn Stunden lagen die Millionen als USDC, ein an den Dollar gekoppelter Stablecoin, offen sichtbar herum. Einfrieren ließ sich das Geld laut Ansem nicht ohne Gerichtsbeschluss.

Plattform sagt sicher, Mitgründer sagt abziehen

Am Mittwoch folgte der nächste Widerspruch. Bullpen erklärte, es gebe keine weiteren Geldbewegungen und außer den 19 Konten sei niemand betroffen. Etwa eine Stunde später riet Ansem den Nutzern, ihr Geld von der Plattform abzuziehen, weil er nicht mit Sicherheit sagen könne, dass es dort sicher sei. Der Angreifer habe den Zwei-Faktor-Schutz über eine Lücke in alten Testkonten umgangen. Bullpen hat diese Darstellung bislang nicht bestätigt. Offen ist auch, wie hoch der Gesamtschaden aller Konten ist und ob Betroffene entschädigt werden.

Für Anleger bleibt eine alte Lehre: Wer den privaten Schlüssel seiner Wallet in eine Handels-App kopiert, gibt die Kontrolle aus der Hand. Und ein Kurssturz eines Promi-Tokens kann ein Hack sein oder ein Ausverkauf. Von außen lässt sich das in den ersten Stunden oft nicht unterscheiden. Solana notierte laut CoinGecko um 8:54 Uhr (Berliner Zeit) bei 67,78 Dollar, 5,3 Prozent niedriger als vor 24 Stunden.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder Wertpapieren dar.