Südkoreas Regierung greift nach den Kronjuwelen der heimischen Kryptobranche. Die Finanzaufsicht FSC hat am Dienstag, 24. November, ihren Gesetzentwurf für das neue Digital-Asset-Gesetz vorgestellt. Der brisanteste Punkt: Kein Großaktionär soll künftig mehr als 20 Prozent an einer Kryptobörse halten. Mit Genehmigung der Behörde sollen bis zu 34 Prozent möglich sein, Stimmrechte oberhalb von 20 Prozent wären aber eingeschränkt.

Das trifft die Gründer der großen Börsen direkt. Laut Korea Times ist Song Chi-hyung, Chef von Dunamu und damit von Upbit, mit 25,51 Prozent größter Aktionär. Bei Bithumb hält die Bithumb Holdings 73,56 Prozent, kontrolliert von einer Gesellschaft im Umfeld von Gründer Lee Jung-hoon. Dieser Anteil müsste um rund 40 Prozentpunkte schrumpfen.

Kein Zwangsverkauf, aber Druck

Einen ausdrücklichen Zwangsverkauf sieht der Entwurf nicht vor. Die FSC kann aber Anordnungen erlassen, wenn Anteile über der Grenze liegen. Wer weitere Lizenzen oder Genehmigungen will, muss den Verstoß vorher beheben, sagte ein FSC-Vertreter laut Korea Times. Bestehende Betreiber sollen eine Übergangsfrist bekommen. Berichte nennen drei Jahre, nach Angaben der Korea Times sind je nach Fall drei bis sechs Jahre möglich.

Die Behörde begründet den Eingriff mit dem öffentlichen Interesse: Mehr als zehn Millionen Konten seien bei Kryptobörsen eröffnet worden, die Börsen müssten neutral sein, wie man es von Handelsplätzen am Kapitalmarkt kenne. Die Branche hält dagegen, solche Obergrenzen verletzten Eigentumsrechte. Der Forschungsdienst der Nationalversammlung hatte im März gewarnt, ein erzwungener Verkauf rechtmäßig erworbener Anteile könnte verfassungswidrig sein. Die FSC sagt, sie habe diese Bedenken mit der Übergangsfrist berücksichtigt.

Milliarden-Deal mit Naver unter Druck

Mitten in die Debatte fällt die geplante Fusion von Dunamu mit Naver Financial, der Finanztochter des Internetkonzerns Naver, über einen Aktientausch. Danach würden Song, Naver und Dunamu-Vize Kim Hyoung-nyon laut Korea Times jeweils zwischen 10 und 19,5 Prozent der neuen Einheit halten. Ob das reicht, hängt davon ab, wie verbundene Anteile gezählt werden. Analysten erwarten eher einen Umbau als ein Scheitern des Deals. Ob die Grenze auch für Muttergesellschaften gilt, will die FSC dem Parlament und späteren Verordnungen überlassen.

Won-Stablecoins nur mit Banken

Auch beim zweiten großen Thema setzt sich die Notenbank-Linie durch. Stablecoins, die an den Won gekoppelt sind, sollen zunächst nur Konsortien ausgeben dürfen, an denen Banken zusammen mehr als 50 Prozent halten. Ein Fintech-Unternehmen darf größter Einzelaktionär sein. Herausgeber brauchen mindestens fünf Milliarden Won Eigenkapital, rund 3,4 Millionen Dollar, volle Reserven und dürfen keine Zinsen an Inhaber zahlen. Ausländische Anbieter wie Circle mit USDC könnten über eine Niederlassung in Seoul zugelassen werden. Gleichzeitig soll das seit 2017 geltende Verbot von Token-Verkäufen an Anleger, sogenannten ICOs, fallen.

Beschlossen ist noch nichts. Im Parlament liegen bereits mehr als ein Dutzend konkurrierende Entwürfe. Für die Branche ist das Signal trotzdem deutlich: Wer in Südkorea eine große Börse besitzt, soll sie künftig nicht mehr allein kontrollieren. Der Kryptomarkt steht ohnehin unter Druck. Bitcoin kostete laut CoinGecko um 8:54 Uhr (Berliner Zeit) 58.652 Dollar (53.610 Euro), 2,9 Prozent weniger als vor 24 Stunden.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder Wertpapieren dar.