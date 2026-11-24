Aktien rund um die Uhr auf einer Blockchain handeln: Mit diesem Versprechen ist in den USA ein gemeinsames Projekt von OKX und dem Börsenbetreiber ICE an den Start gegangen. Doch der große Tokenisierungsplan stößt auf Widerstand. Nach der öffentlichen Mitteilung der Plattform haben 67 Unternehmen einer Abbildung ihrer Aktien widersprochen. Der Streit zeigt, dass technische Handelbarkeit nicht automatisch die Zustimmung der Unternehmen oder einfachen Zugang für Anleger bedeutet.

Ein neuer Markt mit engen Zutrittsregeln

OKX kündigte für den 23. November den Start des OKXICE Tokenized Securities Venue für berechtigte US-Kunden an. Die Plattform ist ein Gemeinschaftsunternehmen von OKX und ICE, der Muttergesellschaft der New York Stock Exchange. Nach ihrer Beschreibung sollen tokenisierte US-Wertpapiere gegen Zahlungs-Stablecoins in genehmigungspflichtigen Liquiditätspools gehandelt werden können. Ein reguläres Aktien-Orderbuch wird damit nicht einfach ins Internet kopiert.

Das offizielle Regelwerk verlangt Identitätsprüfung, Sanktionskontrolle und die Freigabe einer eigenen Wallet. Nur zugelassene Wallets erhalten Zugang zu den Pools. Die Plattform erklärt ausdrücklich, dass sie unter einer befristeten Ausnahme der US-Börsenaufsicht arbeitet und selbst nicht als nationale Wertpapierbörse registriert ist. Anleger sollten das Wort „tokenisiert“ daher nicht mit grenzenlosem, anonymem Börsenhandel verwechseln.

Warum die Widersprüche ein Aufreger sind

In einer aktualisierten öffentlichen Mitteilung vom 5. November listet OKXICE 67 Emittenten mit Widerspruch auf. Darunter stehen große Technologieunternehmen. Ein Widerspruch verhindert nach den Regeln der Ausnahme, dass die jeweilige Aktie auf diesem Handelsplatz ohne Zustimmung des Emittenten in tokenisierter Form angeboten wird. Die Zahl 67 ist keine Aussage über alle US-Unternehmen und auch kein Beweis, dass Tokenisierung insgesamt scheitert. Sie zeigt aber, wie begrenzt ein groß angekündigtes Aktienangebot sein kann, wenn die eigentlichen Emittenten nicht mitziehen.

OKX hatte zuvor mehr als 70 erwartete Vermögenswerte genannt, darunter zahlreiche börsengehandelte Fonds. Diese Ankündigung ist von der konkreten Liste tatsächlich gehandelter Titel zu unterscheiden. Anleger sollten bei jedem Produkt prüfen, welche Aktie oder welcher Fonds hinter dem Token steht, wie die Deckung organisiert ist und ob Rechte wie Dividenden und Stimmabgabe wirklich übertragen werden. Das Regelwerk beschreibt eine Eins-zu-eins-Hinterlegung über einen regulierten Broker, doch die praktische Umsetzung bleibt ein eigener Prüfpunkt.

Was deutsche Anleger davon haben – und was nicht

Der Start richtet sich an zugelassene Nutzer in den USA. Daraus folgt kein unmittelbares Kaufangebot für deutsche Privatanleger. Auch ein Token im eigenen Wallet bedeutet hier keine vollständige Unabhängigkeit: Die Plattform kann Zugangsberechtigungen widerrufen, Handelsunterbrechungen auslösen und ist auf Identitätsprüfer, Tokenisierer, Broker und Stablecoins angewiesen. Das ist ein anderes Risikoprofil als der direkte Besitz einer Aktie im deutschen Depot oder der eines frei übertragbaren Krypto-Coins.

Der eigentliche Wettstreit beginnt jetzt bei Liquidität, Kosten und Rechtssicherheit. Handel rund um die Uhr ist nur dann ein Vorteil, wenn Preise belastbar und Rückgabewege verfügbar sind. Für Coinzeitung-Leser ist der auffälligste Widerspruch des Starts deshalb nicht die Blockchain-Technik, sondern die Kette zentraler Genehmigungen rundherum. Ob daraus ein breiter Markt wird, entscheidet sich an der tatsächlichen Nutzung und an der Haltung der Emittenten.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und ersetzt keine individuelle Finanzberatung. Kryptowährungen und tokenisierte Wertpapiere können erhebliche Verluste verursachen.