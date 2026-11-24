Der Angriff auf Chainflip war größer und technisch folgenreicher als zunächst sichtbar. In seinem ersten Vorfallbericht beziffert das Projekt die aus Bitcoin- und Ethereum-Tresoren entwendeten Mittel auf rund 12,6 Millionen Dollar zum Zeitpunkt des Angriffs. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand sollen Angreifer über eine Schwachstelle in einer Netzwerkbibliothek an Schlüsselanteile von Validatoren gelangt sein. Das berührt das Sicherheitsversprechen der dezentralen Tauschplattform im Kern.

Mehr als 133 Bitcoin verschwanden

Chainflip listet zwei Bitcoin-Transaktionen über zusammen 133,34425053 BTC auf. Hinzu kamen 520,2243399 ETH, rund 3,25 Millionen USDC und rund 758.000 USDT aus dem Ethereum-Tresor. Laut dem am 23. November veröffentlichten Bericht entsprach dies praktisch dem gesamten damaligen Bestand der betroffenen Tresore. Frühere Meldungen nannten nur die erste Bitcoin-Transaktion über 122,86 BTC; die spätere zweite Entnahme erklärt die höhere Gesamtsumme.

Besonders brisant ist die vermutete Methode. Der Angreifer registrierte dem Bericht zufolge ein Validator-Konto mit Mindeststake, trat aber nie dem aktiven Validatorensatz bei. Schon die Registrierung erlaubte Verbindungen zu aktiven Teilnehmern. Chainflip vermutet, dass eine Sicherheitslücke in einer fremden Netzwerkbibliothek Codeausführung auf Validatorrechnern ermöglichte und dort gespeicherte Schlüsselanteile preisgab. Einige Schritte seien noch nicht abschließend bestätigt.

Warum gültige Signaturen nicht beruhigen

Die unautorisierten Transaktionen trugen laut Chainflip gültige Tresor-Signaturen, obwohl das Protokoll sie nicht angefordert hatte. Für außenstehende Beobachter kann eine Signatur daher korrekt aussehen, während die Schlüsselbasis bereits kompromittiert ist. Das unterscheidet den Fall von einem simplen Fehler in einem sichtbaren Smart Contract. Mehrere Validatoren sollen Sicherheit verteilen; wenn ihre Rechner über denselben Softwarepfad angreifbar sind, kann diese Verteilung an Wirkung verlieren.

Der Bericht schildert außerdem ein Warnsignal nach dem ersten Bitcoin-Abfluss, das noch nicht automatisch eskalierte. Später rotierte Chainflip die Schlüssel, schaltete den sicheren Modus ein und verteilte einen Patch. Am 23. November liefen nach Projektangaben alle aktiven Validatoren mit der aktualisierten Version. Ein Patch beseitigt jedoch weder den bereits entstandenen Schaden noch beantwortet er, wer ihn trägt.

Die offene Frage für Nutzer und FLIP-Anleger

Zum Stand des Vorfallberichts bleiben Swaps, Einzahlungen und Auszahlungen ausgesetzt. Chainflip kündigte einen weiteren Bericht über Wiederherstellung und die Behandlung betroffener Nutzer an. Für Liquiditätsanbieter sind Rückzahlungen auf nicht betroffenen Ketten erwähnt, für offene Positionen bleibt die Lage komplizierter. Wer Gelder im Protokoll hat, sollte offizielle Mitteilungen und die eigene Wallet prüfen, keine angeblichen Entschädigungslinks aus fremden Nachrichten anklicken.

Für FLIP-Anleger ist der technische Befund ebenso relevant wie die Dollarzahl. Entscheidend wird, ob Validatoren künftig unabhängig genug abgesichert sind, wie die Verluste finanziert werden und wann normale Abläufe wieder möglich sind. Eine Wiederaufnahme des Betriebs ist im aktuellen Bericht eine Absicht des Projekts, keine bestätigte Frist.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und ersetzt keine individuelle Finanzberatung. Kryptowährungen und tokenisierte Wertpapiere können erhebliche Verluste verursachen.