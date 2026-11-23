Bitcoin hat sich nach dem Wochenendsturz wieder von seinem Tief gelöst. Für Entwarnung ist es dennoch zu früh. Aus den börsengehandelten US-Bitcoin-Fonds floss bis Freitag weiter Geld ab. Das ist für den Kryptomarkt ein Aufreger, weil institutionelle Nachfrage als wichtiges Gegengewicht zu Verkäufen gilt. Eine schnelle Kursbewegung nach oben bedeutet noch nicht, dass diese Nachfrage bereits zurück ist.

Die Abflüsse sind konkret messbar

Die Datentabelle von Farside Investors weist für die US-Spot-Bitcoin-Fonds am Donnerstag, 19. November, einen Nettoabfluss von rund 582,3 Millionen US-Dollar aus. Am Freitag folgten weitere rund 124,5 Millionen Dollar. Die Zahlen sind Fondsströme und keine direkte Messung, wie viele Bitcoin an einem bestimmten Handelsplatz verkauft wurden. Sie zeigen jedoch, dass per saldo Kapital aus den Produkten abgezogen wurde.

Besonders auffällig war der Donnerstag. Farside verbuchte beim größten Fonds IBIT einen Tagesabfluss von rund 541,1 Millionen Dollar. Einzelne Fonds konnten gleichzeitig Zuflüsse haben, doch sie glichen die Abgänge insgesamt nicht aus. Für Anleger ist die Gesamtbilanz wichtiger als ein isolierter Gewinner in einer Tabelle.

Warum die Erholung noch kein Gegenbeweis ist

Bitcoin handelt rund um die Uhr. Die US-Spotfonds dagegen folgen den Handelstagen der Wertpapierbörsen. Ein Kursanstieg am Wochenende kann deshalb nicht unmittelbar durch neue Montag-Fondsströme bestätigt werden. Erst nach dem nächsten US-Handelstag ist sichtbar, ob Anleger in die Produkte zurückkehren oder die Abflüsse anhalten. Diese zeitliche Lücke macht voreilige Schlussfolgerungen besonders verlockend.

Auch die Ursache einzelner Abflüsse ist aus der Tabelle nicht abzulesen. Anleger können Positionen reduzieren, Gewinne sichern, Risiken abbauen oder Geld in andere Produkte umschichten. Ebenso kann ein Fondsanteil über den Sekundärmarkt gehandelt werden, ohne dass jede Transaktion unmittelbar eine neue Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen auslöst. Die Zahlen beschreiben Kapitalbewegungen, keine Gedanken der Investoren.

Was das für deutsche Kleinanleger bedeutet

Wer Bitcoin direkt hält, ist nicht von einem US-Fonds abhängig. Dessen Zu- und Abflüsse können aber die Marktstimmung beeinflussen, weil die Produkte große institutionelle Käufer und Verkäufer bündeln. Bei einer ohnehin schwachen Marktlage können fortgesetzte Abzüge eine Erholung erschweren. Ein einzelner positiver Montag würde umgekehrt die ganze Abflussserie nicht automatisch beenden.

Ein fairer Blick vergleicht mehrere Handelstage, die Kursentwicklung und das Volumen. Gerade nach einem starken Rückgang können technische Gegenbewegungen scharf ausfallen. Sie sagen wenig über die längerfristige Nachfrage aus, solange sie nicht von breiterem Kaufinteresse getragen werden. Anleger sollten zudem Dollar- und Eurokurs unterscheiden, weil Wechselkurse die persönliche Bilanz verändern können.

Die kommenden US-Handelssitzungen liefern den nächsten konkreten Prüfstein. Werden Fondsanteile wieder netto geschaffen, wäre das ein Zeichen für zurückkehrendes Interesse. Bleiben die Abflüsse bestehen, muss Bitcoin die Erholung ohne diesen Rückenwind verteidigen. Für Kleinanleger ist das ein Grund, die Schlagzeile vom Rebound mit den tatsächlich gemeldeten Kapitalströmen zu vergleichen.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und ersetzt keine individuelle Finanzberatung. Kryptowährungen können erhebliche Verluste verursachen.