Nach dem heftigsten Ausverkauf seit zwei Jahren hat sich Bitcoin am Wochenende spürbar gefangen. Am Sonntagmorgen um 7:27 Uhr (Berliner Zeit) notierte die größte Kryptowährung laut CoinGecko bei 58.900 Dollar (53.702 Euro) – ein Plus von 5,4 Prozent binnen 24 Stunden. Am Samstag war der Kurs laut CoinDesk zunächst bis auf 55.130 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit September 2024, und hatte sich danach um mehr als neun Prozent auf über 60.000 Dollar erholt. Über Nacht rutschte er wieder knapp unter diese Marke. Auf Wochensicht steht noch immer ein Minus von 9,4 Prozent.

Der Verkaufsdruck lässt nach

Ein Grund für die Gegenbewegung: Viele erzwungene Verkäufe sind inzwischen erledigt. Laut Daten von CoinGlass, die CoinDesk zitiert, wurden binnen 24 Stunden Hebelpositionen über rund 1,8 Milliarden Dollar zwangsweise geschlossen, 1,3 Milliarden davon waren Wetten auf steigende Kurse. Das Analysehaus Glassnode hatte zwischen 59.000 und 62.000 Dollar seit Monaten eine große Ballung solcher Hebelwetten beobachtet. Weil diese nun aufgelöst sind, fällt nach Einschätzung von Glassnode „eine große Quelle erzwungener Verkäufe“ weg.

Wie groß der Schmerz war, zeigen Zahlen des Datenanbieters CryptoQuant: Bitcoin-Besitzer haben laut dessen Analyst Darkfost in sieben Tagen Verluste von mehr als 11,3 Milliarden Dollar realisiert – rund achtmal so viel wie die Gewinne im selben Zeitraum. Er spricht von einer „extremen Kapitulation“. Die Stimmung bleibt entsprechend gedrückt: Der Fear-and-Greed-Index von Alternative.me, der die Marktstimmung auf einer Skala von 0 bis 100 misst, steht bei 11 und damit im Bereich „extreme Angst“.

Montag wird zur Bewährungsprobe

Ob aus der Erholung mehr wird, entscheidet sich wohl an der Wall Street. Der Nasdaq hatte am Freitag mehr als vier Prozent verloren und steht laut CoinDesk kurz vor einem Bärenmarkt. Aus den US-Bitcoin-ETFs zogen Anleger in der vergangenen Woche laut Farside bisher rund 1,25 Milliarden Dollar ab; die Freitagszahl für BlackRocks IBIT, den größten Fonds, steht noch aus. Das Handelshaus QCP Capital bleibt vorsichtig:

Für Bitcoin dürfte die nächste nennenswerte Erholung eine Stabilisierung bei Technologieaktien, weniger Schwankungen bei den Zinsen und Belege dafür erfordern, dass institutionelle Gelder zurückkehren. Bis dahin könnten sich Erholungen, die von Eindeckungskäufen getrieben sind, schwertun, in einen nachhaltigen Aufschwung überzugehen. QCP Capital, zitiert von CoinDesk (übersetzt)

Was das für Anleger bedeutet

Erholung ist noch keine Wende: Solange Technologieaktien unter Druck stehen, bleibt Bitcoin stark an die Wall Street gekoppelt. Der Handelsstart am Montag ist das nächste Signal.

Solange Technologieaktien unter Druck stehen, bleibt Bitcoin stark an die Wall Street gekoppelt. Der Handelsstart am Montag ist das nächste Signal. Weniger Hebel, weniger Zwangsverkäufe: Nach dem Abbau vieler Hebelwetten dürfte der Markt weniger anfällig für Kettenreaktionen sein – eine Garantie gegen neue Tiefs ist das nicht.

Nach dem Abbau vieler Hebelwetten dürfte der Markt weniger anfällig für Kettenreaktionen sein – eine Garantie gegen neue Tiefs ist das nicht. Sicherheitsrisiken bleiben: Am Samstag wurde die Plattform Chainflip, über die sich Kryptowährungen zwischen verschiedenen Blockchains tauschen lassen, um rund 12 Millionen Dollar bestohlen.

Chainflip-Hack und Marktlage

Laut Cointelegraph erbeutete der Angreifer 122,86 Bitcoin, 520,22 Ether sowie rund 4 Millionen Dollar in Stablecoins – an den Dollar gekoppelte Kryptowährungen. Die Auszahlung trug laut CoinDesk eine gültige Signatur, Blockchain-Beobachter vermuten daher, dass der gemeinsame Schlüssel zur Freigabe von Auszahlungen kompromittiert wurde. Chainflip bietet dem Täter zehn Prozent der Beute, wenn er den Rest bis Montag, 19:38 Uhr (Berliner Zeit), zurückgibt. Der FLIP-Token fiel laut CoinGecko binnen 24 Stunden um rund 43 Prozent.

Die übrigen großen Kryptowährungen legten laut CoinGecko (7:27 Uhr) ähnlich zu wie Bitcoin: Ether stieg um 5,9 Prozent auf 1.656 Dollar, Solana um 4,6 Prozent auf 68,83 Dollar, XRP um 5,2 Prozent auf 0,91 Dollar. Der gesamte Kryptomarkt ist demnach rund 2,05 Billionen Dollar wert.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder Wertpapieren dar.