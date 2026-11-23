Bitcoin für rund 17.000 US-Dollar, während andere Märkte mehr als das Dreifache verlangten. Dieser extreme Preis erschien am Wochenende nicht als weltweiter Bitcoin-Kurs, sondern auf Krakens Handelspaar mit dem kanadischen Dollar. Ausgerechnet die Trennung der Orderbücher machte den Ausreißer möglich. Für Anleger zeigt der Vorfall, wie gefährlich ein dünner Markt und automatische Verkaufsaufträge zusammenwirken können.

Was auf dem kanadischen Markt geschah

Wie CoinDesk anhand von Krakens Handelsdaten berichtet, fiel der Bitcoin-Preis im Paar BTC/CAD am frühen Samstag zeitweise auf 24.250 kanadische Dollar. Das entsprach ungefähr 17.000 US-Dollar. Im Dollar-Handel derselben Börse lag Bitcoin zu diesem Zeitpunkt bei rund 57.700 US-Dollar. Die beiden Preise beschrieben also unterschiedliche Orderbücher und keinen globalen Kurssturz auf 17.000 Dollar.

Laut der Auswertung rutschten auch Ether, XRP und der Dollar-Stablecoin USDT in kanadischen Dollar stark ab. CoinDesk berichtet zudem unter Berufung auf Kraken, dass die ausgeführten Geschäfte Bestand haben und die Sicherheitsteams keinen Einbruch oder kompromittierte Kundenkonten festgestellt hätten. Eine abschließende Ursache für die Marktverwerfung hatte die Börse nach dem dortigen Bericht zunächst nicht genannt.

Warum ein Orderbuch solche Preise zulässt

Ein Orderbuch enthält konkrete Kauf- und Verkaufsangebote. Wer zu jedem verfügbaren Preis verkaufen will, trifft zunächst die besten Kaufgebote. Reichen diese nicht aus, wird die Order auf immer niedrigeren Preisstufen ausgeführt. In einem kleinen Währungsmarkt können schon einzelne große Aufträge erheblich tiefer reichen als im viel größeren Dollar-Markt. Ein automatischer Stop-Loss kann den Effekt verstärken, wenn er bei fallenden Kursen eine weitere Verkaufsorder auslöst.

Das macht den Vorgang besonders unangenehm. Eine Verkaufsautomatik soll Verluste begrenzen, kann in einem ausgedünnten Orderbuch aber einen viel schlechteren Preis erzielen als erwartet. Der Stop-Preis ist bei einer üblichen Stop-Market-Order nur der Auslöser, kein garantierter Ausführungskurs. Ein Limit kann den Mindestpreis begrenzen, lässt die Order im Extremfall aber unausgeführt.

Was deutsche Anleger daraus lernen können

Der Ausreißer betraf nach bisheriger Datenlage Krakens kanadische Handelspaare. Ein deutscher Anleger mit BTC/EUR konnte daraus keinen Anspruch auf einen Bitcoin-Kauf für 17.000 Dollar ableiten. Die zugrunde liegende Schwäche ist jedoch allgemein. Auch Euro-Paare kleiner Altcoins oder wenig genutzte Handelsplätze können zeitweise sehr breite Spannen zwischen Kauf- und Verkaufsgeboten haben.

Vor größeren Orders lohnt daher ein Blick auf das konkrete Handelspaar, seine Markttiefe und den voraussichtlichen Ausführungspreis. Besonders Marktorders und Stop-Market-Orders können bei dünner Liquidität überraschen. Der angezeigte letzte Kurs ist kein Versprechen, dass die gesamte eigene Position zu diesem Preis handelbar ist. Wer nur den Bitcoin-Preis einer App sieht, übersieht möglicherweise den entscheidenden Unterschied zwischen Referenzkurs und realem Orderbuch.

Der Fall ist auch ein Test für Börsen. Kunden erwarten, dass eine Plattform außergewöhnliche Abweichungen erkennt und transparent erklärt. Bis Kraken die genaue Ursache öffentlich eingeordnet hat, sollte sie nicht als gesichert behauptet werden. Sicher ist dagegen die Lehre aus den Handelsdaten. Lokale Liquidität kann selbst bei Bitcoin kurzfristig wichtiger sein als der weltweite Durchschnittspreis.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und ersetzt keine individuelle Finanzberatung. Kryptowährungen können erhebliche Verluste verursachen.