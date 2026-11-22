Viele hören „Dark Web“ und denken an unsichtbare Straßen, auf denen niemand zahlt und niemand auffliegt. Technisch ist das Dark Web nur ein kleiner Teil des Internets, der nicht über Google, Bing oder den normalen Browser erreichbar ist. Kriminelle nutzen ihn. Journalisten, Oppositionelle und das Tor-Projekt selbst beschreiben denselben Unterbau als Schutz vor Überwachung. Beides kann wahr sein. Für Krypto-Nutzer zählt vor allem eines: Bitcoin macht dort niemanden unsichtbar.

Was das Dark Web ist – und was nicht

Das offene Netz, in dem Nachrichtenportale, Börsen und Shops liegen, nennen Techniker oft Clearnet. Dahinter liegt das Deep Web: alles, was hinter Logins, Paywalls oder internen Systemen steckt, vom Onlinebanking bis zur Cloud. Das Dark Web ist davon noch einmal zu trennen. Es sind Dienste, die nur über ein Overlay-Netz erreichbar sind, vor allem über Tor. Die Adressen enden auf .onion und stehen nicht in normalen Suchmaschinen.

Das Tor-Projekt, eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation, pflegt die Software. Die Idee des Onion Routing stammt aus den 1990er-Jahren vom US Naval Research Lab: Der Datenverkehr läuft über mehrere von Freiwilligen betriebene Relais, jeder Schritt ist verschlüsselt. Beobachter am Anschluss sollen nicht sehen, welche Seite aufgerufen wird, die aufgerufene Seite soll die echte IP-Adresse nicht kennen. Der übliche Zugang ist der Tor Browser, eine Firefox-Variante des Projekts.

Onion-Dienste, früher Hidden Services genannt, verstecken zusätzlich den Standort des Servers. Eine Onion-Adresse besteht aus 56 Zeichen plus .onion. Wer sie nicht kennt, findet den Dienst in der Regel nicht. Genau das nutzen sowohl Whistleblower-Briefkästen als auch kriminelle Marktplätze.

Wie der Zugang technisch funktioniert

Technisch genügt ein Overlay-Netz und die genaue Adresse. Das ist keine Gebrauchsanweisung für illegale Shops und auch keine Einladung, solche Adressen zu suchen. Dieser Text nennt keine Marktplatz-URLs, keine Foren und keine Schritt-für-Schritt-Wege in den Handel. Wer Tor nutzt, um Zensur zu umgehen oder die eigene Verbindung zu schützen, bewegt sich in Deutschland in der Regel auf legalem Boden. Wer dort verbotene Waren bestellt, Schadsoftware kauft oder Missbrauchsdarstellungen aufruft, begeht Straftaten. Der Browser ändert daran nichts.

Kriminelle Märkte werben oft mit „einfachem Einstieg“. In der Praxis sind viele dieser Angebote selbst Betrug: gefälschte Shops, Phishing-Seiten, die Wallets leeren, und Malware, die sich als Marktplatz-Zugang tarnt. Das Bundeskriminalamt beschreibt die Underground Economy als professionelles Geschäft mit eigenen Wertschöpfungsketten, nicht als Abenteuerspielplatz.

Wie dort mit Krypto gezahlt wird

Auf Darknet-Märkten war Bitcoin lange das Standardzahlungsmittel, weil es ohne Bank und ohne Namen über Grenzen läuft. Anonym ist das nicht. Die Bitcoin-Blockchain ist ein öffentliches Kassenbuch. Sobald Coins von einer Börse mit Identitätsprüfung stammen oder später dorthin zurückfließen, lassen sich Pfade oft nachziehen. Genau damit arbeiten Ermittler und Analysefirmen.

Die Blockchain-Analysefirma Chainalysis schreibt in ihrem Crypto-Crime-Überblick zu 2024, dass Darknet-Märkte weiterhin vor allem Bitcoin nutzen. Monero spielt dort eine wachsende Rolle, weil Absender, Empfänger und Betrag auf der Monero-Chain standardmäßig verborgen sind; Chainalysis nimmt Monero in diese Zahlenreihe deshalb nicht auf. Insgesamt gingen 2024 nach damaligem Stand rund 2 Milliarden Dollar an bekannte Darknet-Markt-Adressen, nach knapp 2,3 Milliarden Dollar im Jahr 2023. Das ist eine Untergrenze bekannter Cluster, keine amtliche Statistik.

Über alle von Chainalysis als illegal eingeordneten Adressen hinweg lagen die bekannten Zuflüsse 2024 bei 40,9 Milliarden Dollar, rund 0,14 Prozent des erfassten On-Chain-Volumens. Den Löwenanteil bilden dort nicht Darknet-Shops, sondern Betrug, gestohlene Gelder und professionelle Wasch-Infrastruktur. Stablecoins machen nach Chainalysis inzwischen 63 Prozent der erfassten illegalen Transaktionen aus. Darknet-Verkäufe bleiben davon eine Ausnahme: Sie hängen weiter an Bitcoin.

Wer Spuren auf der Bitcoin-Chain verwischen will, nutzt oft Mixer oder anonyme Tauschseiten. Genau diese Dienste stehen im Visier der Behörden. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das BKA schalteten den Krypto-Swapping-Dienst eXch ab und sicherten Kryptowerte im dreistelligen Millionenbereich. Den Online-Mixer cryptomixer.io nahmen europäische Ermittler ebenfalls vom Netz. Anleger, die solche Dienste „nur zum Mischen“ nutzen, müssen mit Rückfragen der Börse, der Bank und des Zolls rechnen. In Deutschland darf der Zoll unter den neuen Regeln Bitcoin unklarer Herkunft sicherstellen.

Was illegal gehandelt wird

Das BKA nennt auf den Marktplätzen der Underground Economy Drogen, Waffen, Missbrauchsdarstellungen von Kindern, gestohlene Daten und Identitäten sowie Dienstleistungen für Cyberstraftaten, also Cybercrime-as-a-Service: Schadsoftware, Zugänge, Spam, Phishing. Das ist der Kern des kriminellen Angebots, nicht das gesamte Dark Web.

Daneben blühen Exit-Scams: Betreiber kassieren Bitcoin und verschwinden. Gefälschte Shops kopieren bekannte Namen. Gestohlene Kartendaten und Logins werden in Fraud Shops weiterverkauft; Chainalysis bezifferte dieses Segment 2024 auf rund 220 Millionen Dollar, nach einem großen Ermittlungsschlag gegen den Zahlungsabwickler UAPS deutlich weniger als im Vorjahr. Zahlen solcher Firmen sind Schätzungen und werden später oft nach oben korrigiert.

Wie Anbieter ihre Spuren verwischen

Verkäufer auf solchen Märkten arbeiten unter Fantasienamen, nicht unter Klarnamen. Der Shop selbst läuft als Onion-Dienst, die echte Serveradresse soll verborgen bleiben. Bewertungen und Treuhand (Escrow) sollen Vertrauen ersetzen, das im offenen Netz eine Plattform oder ein Handelsregister herstellt. Pakete gehen oft ohne Absenderangabe, über Zwischenadressen oder als unscheinbare Sendung. Nach Razzia und Abschaltung taucht derselbe Händler unter neuem Namen auf einem anderen Markt wieder auf. Das ist das Muster, das Ermittlungsakten und Gerichtsverfahren seit dem Silk-Road-Prozess beschreiben – keine Bauanleitung.

Die Anonymität hält oft nur, bis jemand den Betrieb übernimmt. 2013 nahm das FBI den Silk-Road-Gründer Ross Ulbricht fest, 2015 verurteilte ihn ein New Yorker Gericht zu lebenslanger Haft. 2017 führte die niederländische Polizei den Markt Hansa zeitweise selbst weiter und sammelte Käufer- und Verkäuferdaten, bevor der Markt öffentlich dichtgemacht wurde. Wer heute glaubt, ein Onion-Shop sei unsichtbar, ignoriert dreizehn Jahre Ermittlungspraxis.

Was das für normale Nutzer bedeutet

Tor zu installieren ist in Deutschland nicht verboten. Ein „normaler“ Nutzer, der den Browser aus Neugier startet, steht trotzdem nicht im rechtsfreien Raum. Schon der Aufruf von Missbrauchsdarstellungen ist strafbar, der Kauf verbotener Ware ebenfalls. Viele Fallen brauchen gar kein Gericht: gefälschte Download-Seiten, Wallet-Stealer, Phishing, das die Seed-Wörter abgreift. Wer von einer identifizierten Börse Bitcoin auf einen Markt schickt, hinterlässt eine Spur, die Analysefirmen lesen können.

Das Risiko ist deshalb hoch, auch ohne dass jemand „nur mal schauen“ wollte. Kriminelle Märkte sind darauf ausgelegt, Zahlungsbereite abzuschöpfen. Behörden infiltrieren sie. Mixer und Swap-Dienste werden beschlagnahmt. Für Anleger folgt daraus nichts Mystisches: Krypto auf Darknet-Pfaden ist kein Bargeld-Ersatz mit Freibrief. Es ist ein öffentlich oder zumindest forensisch auswertbares Zahlungsnetz plus ein illegales Warenangebot plus ein hohes Betrugsrisiko. Wer Privacy will, findet legale Wege – Monero, Coin-Kontrolle, keine Weitergabe von Seeds – ohne in den illegalen Handel zu gehen.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder Wertpapieren dar.