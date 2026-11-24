Die USA wollen mehr als 1,1 Milliarden Dollar in USDC aus dem Binance-Hack gerichtlich einziehen. Der neue Schritt macht sichtbar, wie wirksam Behörden und Stablecoin-Anbieter gestohlene digitale Dollar festsetzen können. Für die Opfer ist das eine Chance auf Rückgewinnung. Für Anleger ist es zugleich ein Beleg, dass ein zentral ausgegebener Stablecoin andere Eingriffsmöglichkeiten bietet als Bitcoin im eigenen Wallet.

Was das Justizministerium beantragt hat

Das US-Justizministerium teilte am Montag mit, eine zivilrechtliche Einziehungsklage über mehr als 1,1 Milliarden Dollar in USDC eingereicht zu haben. Die Behörde ordnet die Mittel dem Angriff auf Binance vom 29. Oktober zu und macht nordkoreanische Akteure für den Diebstahl verantwortlich. Das ist zunächst die Darstellung der Ermittler und Gegenstand des Verfahrens, kein rechtskräftiges Urteil über sämtliche Beteiligten.

Nach Angaben des Ministeriums waren die betroffenen USDC bereits Gegenstand einer gerichtlichen Sicherungsanordnung. Die neue Klage soll die dauerhafte Einziehung ermöglichen. Das Ministerium spricht insgesamt von fast drei Milliarden Dollar, deren Einfrieren, Beschlagnahme oder Rückgabe US-Stellen seit dem Angriff unterstützt hätten. Diese Zahl beschreibt verschiedene Maßnahmen und darf nicht mit bereits endgültig an Geschädigte ausgezahltem Geld gleichgesetzt werden.

Die heikle Rolle von Circle

USDC wird vom Unternehmen Circle ausgegeben. Das Justizministerium nennt Circle ausdrücklich als Unterstützer der Ermittlungen. Der Fall führt vor Augen, dass die Ausgabe eines Stablecoins mit zentralen Eingriffspunkten verbunden ist. Wenn Token an bestimmten Adressen blockiert werden, können die Inhaber sie trotz sichtbarer Blockchain-Buchung nicht mehr normal nutzen. Genau das kann bei einem Milliardenraub helfen, erschüttert aber die Vorstellung, jeder Krypto-Token sei automatisch unzensierbar.

Die Gerichtsunterlagen unterscheiden zwischen vorläufiger Sperre und endgültiger Einziehung. Für Anleger ist dieser Unterschied wichtig. Ein eingefrorener Token ist nicht automatisch zurück im Besitz der Opfer. Ebenso lässt sich aus dem Fall nicht ableiten, dass eine beliebige Wallet jederzeit ohne Rechtsgrundlage gesperrt wird. Er zeigt aber, dass die Kontrolle über einen zentral ausgegebenen Dollar-Token nicht allein beim privaten Schlüssel liegt.

Was deutsche Anleger daraus ableiten können

Wer USDC hält, besitzt keinen digitalen Dollar mit denselben Eigenschaften wie selbst verwahrte Bitcoin. Neben Kurs- und Gegenparteirisiken kommt das Risiko hinzu, dass ein Herausgeber Adressen aufgrund von Gerichtsverfahren oder Sanktionsvorgaben blockiert. Umgekehrt kann genau diese Fähigkeit nach einem Diebstahl die Chancen auf Schadensbegrenzung verbessern. Die Bewertung hängt also vom Zweck ab: Zahlungsstabilität und Rückholbarkeit werden mit stärkerer Abhängigkeit vom Emittenten erkauft.

Für deutsche Nutzer von Börsen und DeFi-Anwendungen ist außerdem entscheidend, wo ihre Token liegen und wer den Zugang kontrolliert. Ein Guthaben auf einer Plattform unterliegt deren Verwahrung; ein eigener Wallet-Schlüssel beseitigt bei USDC nicht die Macht des Emittenten über den Tokenvertrag. Die Binance-Klage macht diesen Unterschied für Milliardenbeträge greifbar. Ob und wann die Mittel tatsächlich an Berechtigte zurückgehen, muss das weitere Verfahren zeigen.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und ersetzt keine individuelle Finanzberatung. Kryptowährungen und tokenisierte Wertpapiere können erhebliche Verluste verursachen.