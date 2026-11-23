Bei Monad steht am Dienstag eine Token-Freigabe an, die größer ist als der derzeit frei umlaufende MON-Bestand. Das klingt nach einem sicheren Kurssturz, wäre aber ein voreiliger Schluss. Entscheidend ist, wie viele der neu verfügbaren Einheiten tatsächlich an Börsen gelangen und wie viel Nachfrage ihnen gegenübersteht. Für Kleinanleger ist der Termin dennoch ein deutlicher Warnhinweis auf mögliches Angebotsrisiko.

Eine ungewöhnlich große Freigabe

DefiLlama verzeichnet für den 24. November 2026 um 05:48 Uhr UTC eine geplante Freigabe von rund 16,6 Milliarden MON. Der Datendienst ordnet sie Team, Investoren und der Treasury von Category Labs zu. Gemessen an den zuletzt von DefiLlama ausgewiesenen rund 11,8 Milliarden frei umlaufenden MON entspricht die Freigabe ungefähr 140 Prozent des bisherigen Umlaufs. Der in Dollar berechnete Wert schwankt mit dem Tokenpreis und ist kein garantierter Verkaufserlös.

Die Größenordnung passt zum grundsätzlichen Veröffentlichungsplan. In der über Coinbase zugänglichen MON-Offenlegung heißt es, dass Anleger- und Team-Zuteilungen zunächst mindestens ein Jahr gesperrt waren. Für Investoren und die Category-Labs-Treasury ist nach dem ersten Jahr eine gestaffelte Freigabe vorgesehen. Bei Team-Token gelten zusätzlich individuelle Zuteilungs- und Vestingbedingungen. Die exakte Zahl tatsächlich sofort handelbarer Einheiten muss daher von der pauschalen Freigabe-Schlagzeile unterschieden werden.

Freigeschaltet heißt nicht sofort verkauft

Ein Token-Unlock hebt eine vertragliche oder technische Sperre auf. Die Empfänger können danach unter Umständen verkaufen, müssen es aber nicht. Manche halten die Einheiten, manche übertragen sie in Verwahrung und andere nutzen sie innerhalb des Ökosystems. Der Kurs reagiert oft schon vorher auf Erwartungen. Ein angekündigter Unlock kann deshalb vor dem Termin Druck erzeugen, während am Tag selbst weniger passiert als befürchtet.

Umgekehrt kann ein tatsächlicher Verkaufsdruck erheblich sein, wenn viele Berechtigte gleichzeitig Liquidität suchen. Der aktuelle Umlaufbestand sagt allein wenig über die Tiefe der Kaufaufträge an Börsen aus. Bei geringem Handelsvolumen kann schon ein kleiner Teil der 16,6 Milliarden MON den Preis bewegen. Anleger sollten Orderbücher, Spread und Onchain-Bewegungen beachten, statt allein die maximale Freigabe mit dem Kurs zu multiplizieren.

Warum deutsche Anleger genauer hinsehen sollten

Wer einen Coin kauft, bewertet nicht nur seine Technik, sondern auch das künftige Angebot. Bei MON werden durch die Freigabe erstmals große Zuteilungen aus früher gesperrten Kategorien verfügbar. Ein niedriger Einzelpreis ist deshalb kein Beweis für eine günstige Bewertung. Die voll verwässerte Bewertung und der Zeitplan weiterer Freigaben gehören neben der aktuellen Marktkapitalisierung in jede nüchterne Analyse.

Ein weiterer Punkt ist die Informationslage. Verschiedene Datenportale können Umlaufmenge und Zeitpunkt leicht unterschiedlich angeben. Das liegt an Methoden, Updates und der Frage, welche Token schon als zirkulierend gelten. Für den konkreten Handel zählen die aktuell bestätigte Freigabe, die tatsächlichen Transfers und die Marktliquidität. Der veröffentlichte Plan ist ein Hinweis, keine Prognose des morgigen Kurses.

Für Kleinanleger kann es vernünftig sein, vor einem solchen Termin keine Entscheidung aus Angst, etwas zu verpassen, zu erzwingen. Wer bereits MON hält, sollte wissen, welche Angebotsmenge in den Markt kommen könnte und welchen Verlust er tragen kann. Die nächsten Tage werden zeigen, ob die Empfänger ihre Token halten oder ob die neue Handelbarkeit den Preis sichtbar belastet.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und ersetzt keine individuelle Finanzberatung. Kryptowährungen können erhebliche Verluste verursachen.