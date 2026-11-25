Ausgerechnet die Hardware-Wallet, die als besonders streng geprüft galt, hat Bitcoin-Anlegern jahrelang schwache Schlüssel untergeschoben. Der kanadische Hersteller Coinkite hat am 23. November seinen Abschlussbericht zum Coldcard-Vorfall veröffentlicht. Darin steht schwarz auf weiß: Vom 29. März 2021 bis zum 30. Juli 2026 erzeugte die Firmware die Wiederherstellungsphrasen der Geräte nicht mit dem eingebauten Hardware-Zufallsgenerator, sondern mit einem einfachen Software-Zufallsgenerator aus der Programmierumgebung MicroPython.

Die Folgen sind bekannt, das Ausmaß der Schlamperei erst jetzt. Laut Galaxy Research erbeuteten Angreifer ab dem 29. Juli rund 1.779 Bitcoin von mehr als 8.600 Adressen, andere Zählungen nennen mindestens 1.789 Bitcoin. Beim aktuellen Kurs von 58.652 Dollar (53.610 Euro, CoinGecko, 8:54 Uhr (Berliner Zeit)) entspricht das nach unserer Rechnung rund 104 Millionen Dollar.

Statt 128 Bit nur 40 Bit Sicherheit

Nach Schätzung von Coinkite hatten betroffene Phrasen bei den älteren Modellen Mk2 und Mk3 nur rund 40 Bit wirksame Zufälligkeit, bei Mk4, Mk5 und Q etwa 72 Bit. Ziel waren 128 Bit. Das klingt technisch, ist aber der Kern des Skandals: Je weniger Zufall, desto schneller lassen sich die Schlüssel durchprobieren. Die Angreifer mussten kein einziges Gerät anfassen. Sie rechneten die privaten Schlüssel offline nach und räumten die Wallets leer.

Ursache war laut Bericht ein Konfigurationsfehler beim Zusammenbau der Firmware. Der Hardware-Generator war im Code vorhanden, wurde aber nie aufgerufen. Die Geräte erzeugten trotzdem ganz normal aussehende 24 Wörter. Coinkite nennt als Grundursache, dass nie überprüft wurde, welcher Zufallsgenerator tatsächlich angesprochen wird.

15 Prüfungen und eine KI sahen nichts

Besonders bitter: Zwischen 2021 und 2026 zählt Coinkite mindestens 15 unabhängige Prüfungen und Forschungsarbeiten an Hardware, Firmware und Zufallswerkzeugen, darunter zwei bezahlte Produktprüfungen. Der Quellcode war die ganze Zeit öffentlich, 54 Entwickler haben daran mitgearbeitet. Auch eine KI-gestützte Sicherheitsprüfung von Mai bis Juni 2026 lieferte 85 mögliche Schwachstellen, aber nicht diese. Coinkite räumt ein, dass viele der Prüfungen keinen vollständigen Firmware-Audit umfassten.

Das Versprechen, offener Code werde von vielen Augen kontrolliert, hat hier versagt. Wer sein Geld einer Hardware-Wallet anvertraut, kann aus dem Bericht vor allem eines lernen: Ein gutes Image ersetzt keine Prüfung, die genau die richtige Frage stellt.

Rund 300 Schadensmeldungen, Dunkelziffer höher

Bis zum 18. November gingen bei Coinkite nach eigenen Angaben rund 300 Supportanfragen zu Verlusten ein, zugeordnet zu 236 bis 242 Kundenkonten. Das seien etwa 0,2 Prozent der Nutzer. Der Hersteller schreibt aber selbst, dass die wahre Zahl vermutlich höher liegt, weil er bei einer Wallet ohne Verwahrung nur gemeldete Verluste zählen kann. Eine Entschädigung verspricht Coinkite nicht, man prüfe noch alle Möglichkeiten. An die Täter richtet das Unternehmen einen Appell, die Coins zurückzugeben.

Was Coldcard-Besitzer jetzt tun sollten

Ein Firmware-Update allein hilft nicht. Wer seine Wiederherstellungsphrase auf einer betroffenen Firmware erzeugt hat, muss laut Coinkite eine neue Phrase anlegen und das Guthaben dorthin umziehen. Betroffen sind unter anderem Mk2 und Mk3 vor Version 4.2.0, Mk4 und Mk5 vor 5.6.0 sowie Q vor 1.5.0Q. Ausnahme: Wer beim Erstellen mindestens 50 echte, private Würfelwürfe eingegeben hat, gilt laut Hersteller nicht als gefährdet. Eine zusätzliche Passphrase, also ein frei gewähltes 25. Wort, bremst Angreifer, repariert die schwache Phrase aber nicht.

Die genauen Versionen und die Umzugsanleitung stehen auf der offiziellen Sicherheitsseite, der vollständige Abschlussbericht liegt als PDF vor. Wichtig: Wiederherstellungswörter niemals an Dritte schicken, auch nicht an angebliche Support-Mitarbeiter. Betrüger nutzen solche Vorfälle gezielt aus. Wie wir den Fall im Sommer eingeordnet haben, steht in unserem Beitrag Coldcard-Schock: Warum Hardware-Wallets kein Freifahrtschein sind.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder Wertpapieren dar.