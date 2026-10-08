2,76 Millionen USDT blockiert – Klage stellt Tethers Macht infrage

Ein Stablecoin soll digitales Bargeld sein, doch ein Emittent kann den Zugriff auf Millionenbeträge mit wenigen Handgriffen unterbinden. Genau darum geht es in einer neuen Klage des Zahlungsdienstleisters Conduit gegen Tether. Der Fall rückt eine Machtfrage ins Zentrum, die auch Privatanleger betrifft.

2,76 Millionen USDT seit mehr als einem Jahr blockiert

Conduit Technology hat Tether vor einem US-Bundesgericht im südlichen Bezirk von New York verklagt. Nach Darstellung des Unternehmens fror Tether am 24. September 2025 eine Treasury-Wallet mit rund 2,76 Millionen USDT ein. Eine gerichtliche Entscheidung über die Vorwürfe liegt bislang nicht vor.

Die Wallet sei für Conduit kein spekulatives Depot gewesen, sondern habe wie ein operatives Bankkonto funktioniert. Über sie seien Zahlungen für internationale Kunden und Geschäftspartner abgewickelt worden. Die plötzliche Sperre habe den Zahlungsverkehr gestört, Kundenbeziehungen beschädigt und nach Angaben des Unternehmens zu Entlassungen sowie zur Aufgabe einzelner Geschäftsfelder geführt.

Conduit behauptet außerdem, weder eine nachvollziehbare Begründung noch eine behördliche oder gerichtliche Anordnung erhalten zu haben. Die Klage verlangt die Freigabe der Token und Schadenersatz von mindestens 2,76 Millionen Dollar. Tether hatte sich zum Zeitpunkt der vorliegenden Berichte nicht öffentlich zu den konkreten Vorwürfen geäußert.

Brasilianische Ermittlungen bilden den Hintergrund

Die Sperre soll im Umfeld brasilianischer Ermittlungen gegen mutmaßliche Geldwäsche erfolgt sein. Conduit bestreitet jedoch, selbst Ziel dieser Ermittlungen gewesen zu sein. Nach Angaben des Unternehmens habe die brasilianische Bundespolizei die betroffene Wallet nicht als verdächtig bezeichnet. Auch ein brasilianisches Gericht habe Conduit nicht als untersuchtes Unternehmen aufgeführt.

Ob diese Darstellung vollständig zutrifft und auf welcher Grundlage Tether handelte, muss das Gericht klären. Gerade bei laufenden Verfahren ist eine saubere Trennung entscheidend. Die Klageschrift enthält Behauptungen einer Partei und ist noch kein Beweis für ein rechtswidriges Verhalten des Stablecoin-Anbieters.

Tether kann Token auf einzelnen Adressen einfrieren

USDT läuft zwar auf öffentlichen Blockchains, bleibt aber ein zentral ausgegebener Stablecoin. Tether kann bestimmte Adressen auf eine Sperrliste setzen. Die dort liegenden Token lassen sich anschließend nicht mehr übertragen. Das gilt auch dann, wenn der Besitzer die privaten Schlüssel seiner Wallet selbst kontrolliert.

Diese Funktion ist nicht grundsätzlich ungewöhnlich. Emittenten nutzen sie, um gestohlene Gelder zu stoppen, Sanktionen umzusetzen oder Behörden bei Ermittlungen zu unterstützen. Tether verweist regelmäßig auf eingefrorene Vermögenswerte im Zusammenhang mit Betrug und organisierter Kriminalität. Für Betroffene entsteht jedoch ein erhebliches Risiko, wenn Kriterien, Ansprechpartner und Rechtsmittel unklar bleiben.

Warum der Fall auch Kleinanleger angeht

Viele Anfänger betrachten einen Dollar-Stablecoin als digitalen Dollarschein. Rechtlich und technisch ist er eher ein Anspruch innerhalb eines Systems, dessen Regeln der Emittent kontrolliert. Die Blockchain macht Transfers nachvollziehbar, verhindert aber nicht, dass ein zentraler Anbieter Guthaben sperrt oder die Einlösung verweigert.

Selbstverwahrung schützt vor dem Ausfall einer Börse, aber nicht vor einer Sperre durch den Stablecoin-Emittenten.

Wer größere Rücklagen ausschließlich in einem Stablecoin hält, bündelt sein Risiko bei einem einzigen Anbieter.

Unbekannte Gegenparteien können ein zusätzliches Risiko schaffen, wenn zuvor belastete Token in die eigene Wallet gelangen.

Stablecoins sind nicht mit einer klassischen Bankeinlage und auch nicht mit dezentralem Bitcoin gleichzusetzen.

Für private Nutzer spricht das für überschaubare Beträge, dokumentierte Transaktionswege und eine Verteilung von Liquiditätsreserven. Unternehmen sollten zusätzlich alternative Zahlungswege bereithalten und vor größeren Transaktionen die Herkunft von Geldern sowie die Bedingungen des Emittenten prüfen.

Ein möglicher Präzedenzfall für zentralisierte Stablecoins

Der Streit trifft eine offene Flanke des Stablecoin-Marktes. Schnelle, globale Zahlungen sind ein starkes Argument für USDT. Gleichzeitig kann der Emittent weitreichend eingreifen. Entscheidend wird sein, ob Tether eine tragfähige rechtliche Grundlage für die Sperre vorlegt und welche Möglichkeiten ein betroffener Wallet-Inhaber tatsächlich hat.

Für Anleger ist deshalb nicht nur die Deckung eines Stablecoins wichtig. Ebenso relevant sind die Rechtsordnung des Emittenten, seine Sperrpraxis, die Transparenz bei Beschwerden und die Möglichkeit, Token wieder in staatliches Geld einzulösen. Der Fall Conduit zeigt, dass technische Verfügbarkeit und wirtschaftliche Verfügungsgewalt zwei verschiedene Dinge sein können.

Quellen und weiterführende Informationen

Hinweis für Anleger

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und ersetzt keine individuelle Finanzberatung. Kryptowährungen und Stablecoins können erheblichen rechtlichen, technischen und wirtschaftlichen Risiken unterliegen.