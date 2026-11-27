Die größte Kryptobörse der Welt ist nach dem größten Krypto-Diebstahl aller Zeiten wieder voll geöffnet: Binance hat am Donnerstag mitgeteilt, dass die Auszahlungssperre nach dem Angriff vom 29. Oktober vollständig aufgehoben ist. Vier Wochen nach dem Diebstahl von rund 6,3 Milliarden Dollar ist das ein wichtiger Schritt zurück zur Normalität – abgeschlossen ist die Geschichte damit aber nicht. Zur Einordnung: Um 6:56 Uhr (Berliner Zeit) notierte Bitcoin laut CoinGecko bei 61.659 Dollar (56.171 Euro), +1,5 Prozent in 24 Stunden.

Das hat Binance mitgeteilt

In einer Mitteilung auf der eigenen Support-Seite schreibt Binance, die Wiederherstellung der Auszahlungen sei abgeschlossen und die Sperre aus dem „Sicherheitsvorfall im Oktober“ vollständig aufgehoben. Bei einer kleinen Zahl von Netzwerken seien Auszahlungen vorübergehend pausiert, weil dort Wartung oder geplante Updates laufen. Das sei vom Wiederherstellungsprozess getrennt und mache nur einen sehr kleinen Teil des normalen Verkehrs aus. Außerdem betont die Börse, alle Kundenguthaben seien weiterhin mindestens eins zu eins gedeckt, was Nutzer über den Reservenachweis („Proof of Reserves“) selbst prüfen könnten.

Ganz ohne Einschränkung ist der Betrieb laut Cointelegraph allerdings noch nicht: Auf der Statusseite der Börse waren zum Beispiel Auszahlungen des Stablecoins USDC im Netzwerk Hedera und bei World Chain wegen niedriger Bestände in den Hot Wallets pausiert, im Netzwerk Sonic wegen Sicherheitsproblemen. Hot Wallets sind die mit dem Internet verbundenen Wallets, aus denen eine Börse Auszahlungen bedient.

Rückblick: Vom Hack zur Wiedereröffnung

29. Oktober: Angreifer räumen Hot Wallets auf mehreren Blockchains leer. Binance beziffert die betroffenen Vermögenswerte später auf rund 6,34 Milliarden Dollar. Auszahlungen werden gestoppt, Einzahlungen laufen weiter.

Angreifer räumen Hot Wallets auf mehreren Blockchains leer. Binance beziffert die betroffenen Vermögenswerte später auf rund 6,34 Milliarden Dollar. Auszahlungen werden gestoppt, Einzahlungen laufen weiter. 1. November: Die Auszahlungen starten schrittweise, zuerst mit Bitcoin. In den ersten neuneinhalb Stunden ziehen Kunden laut Binance 4,65 Milliarden Dollar ab, zahlen aber auch 1,01 Milliarden Dollar ein – netto 3,64 Milliarden Dollar Abfluss. Wir berichteten über den Ansturm direkt nach der Wiedereröffnung.

Die Auszahlungen starten schrittweise, zuerst mit Bitcoin. In den ersten neuneinhalb Stunden ziehen Kunden laut Binance 4,65 Milliarden Dollar ab, zahlen aber auch 1,01 Milliarden Dollar ein – netto 3,64 Milliarden Dollar Abfluss. Wir berichteten über den Ansturm direkt nach der Wiedereröffnung. 3. November: Binance veröffentlicht einen ersten Untersuchungsbericht. Demnach waren zum 31. Oktober bereits 98 Prozent der betroffenen Token-Bestände wieder aufgefüllt, rund 2,85 Milliarden Dollar waren eingefroren oder abgefangen. Die Eintrittspunkte der Angreifer seien geschlossen, betroffene Systeme neu aufgebaut worden.

Binance veröffentlicht einen ersten Untersuchungsbericht. Demnach waren zum 31. Oktober bereits 98 Prozent der betroffenen Token-Bestände wieder aufgefüllt, rund 2,85 Milliarden Dollar waren eingefroren oder abgefangen. Die Eintrittspunkte der Angreifer seien geschlossen, betroffene Systeme neu aufgebaut worden. Mitte November: Weitere Netzwerke gehen wieder online, darunter laut crypto.news 87 allein in einer Woche.

Weitere Netzwerke gehen wieder online, darunter laut crypto.news 87 allein in einer Woche. 26. November: Binance erklärt die Wiederherstellung für abgeschlossen.

Wer den Schaden trägt – und was mit dem Geld ist

Binance hat zugesagt, den Verlust komplett aus eigenen Mitteln zu decken. Konzernchef Richard Teng sagte laut Decrypt, es seien mehr als 6,34 Milliarden Dollar an Firmengeldern zurückgestellt worden, Kundengelder seien nicht betroffen gewesen. Nach Angaben von crypto.news griff die Börse dafür auf ihre Firmenkasse, einen Teil des Nutzerschutzfonds SAFU und überschüssige Mittel ihres Futures-Versicherungsfonds zurück und will SAFU wieder auf rund eine Milliarde Dollar auffüllen. Diese Details stammen aus Berichten über Binance-Mitteilungen; unabhängig überprüfen lassen sie sich nur teilweise.

Offen bleibt vor allem, wohin das gestohlene Geld geflossen ist und ob es zurückkommt. Die Analysefirma TRM Labs ordnet den Angriff mit hoher Sicherheit der nordkoreanischen Gruppe TraderTraitor zu, Binance selbst verweist in seinem Bericht auf Angaben des FBI, wonach Nordkorea verantwortlich sei (Geldspur nach Nordkorea). „Eingefroren“ heißt dabei nicht „zurückgeholt“: Das US-Justizministerium hat erst Anfang der Woche eine US-Klage über 1,1 Milliarden Dollar in USDC eingereicht, um einen Teil der gesperrten Gelder dauerhaft einzuziehen. Bitcoin, Ether und ähnliche Coins ohne Herausgeber lassen sich dagegen gar nicht einfach sperren.

Was Nutzer jetzt beachten sollten

Route prüfen: Ob eine Auszahlung funktioniert, hängt vom einzelnen Token und Netzwerk ab. Vor größeren Überweisungen lohnt ein Blick auf die Statusseite der Börse.

Ob eine Auszahlung funktioniert, hängt vom einzelnen Token und Netzwerk ab. Vor größeren Überweisungen lohnt ein Blick auf die Statusseite der Börse. Phishing: Binance warnt, nach dem Vorfall häuften sich Betrugsversuche. Die Börse werde nie nach Passwort, Zwei-Faktor-Code oder Seed-Phrase fragen und nie anbieten, Auszahlungen zu „beschleunigen“ oder Guthaben in einen „Binance-Tresor“ zu verschieben.

Binance warnt, nach dem Vorfall häuften sich Betrugsversuche. Die Börse werde nie nach Passwort, Zwei-Faktor-Code oder Seed-Phrase fragen und nie anbieten, Auszahlungen zu „beschleunigen“ oder Guthaben in einen „Binance-Tresor“ zu verschieben. Reservenachweis ist kein Garantieschein: Er belegt die Deckung zu einem Stichtag. Wer auf Nummer sicher gehen will, verteilt größere Beträge auf mehrere Anbieter oder verwahrt sie selbst.

Die übrigen Kurse laut CoinGecko, Stand 6:56 Uhr (Berliner Zeit): Ether 1.739 Dollar (+2,7 Prozent), BNB 565,95 Dollar (+1,4 Prozent), Solana 73,06 Dollar (+3,0 Prozent), XRP 0,97 Dollar (+1,0 Prozent).

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen oder Wertpapieren dar.