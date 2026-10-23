Marktkapitalisierung einfach erklärt – warum ein billiger Coin teuer sein kann

„Dieser Coin kostet nur zehn Cent, Bitcoin ist viel zu teuer.“ Der Vergleich klingt logisch, führt aber häufig in die Irre. Der Preis eines einzelnen Tokens sagt wenig über den Wert des gesamten Projekts aus. Entscheidend ist auch, wie viele Einheiten existieren und wie viele davon bereits im Umlauf sind. Erst mit dieser Menge erhält der Stückpreis einen sinnvollen Maßstab.

Preis mal Umlaufmenge

Die Marktkapitalisierung wird üblicherweise berechnet, indem der aktuelle Preis mit der umlaufenden Tokenmenge multipliziert wird. Ein Projekt mit einer Million Coins zu je einem Euro kommt so auf eine Million Euro. Ein anderes mit einer Milliarde Coins zu je zehn Cent erreicht 100 Millionen Euro. Obwohl sein Coin billiger aussieht, ist das zweite Projekt nach dieser Kennzahl hundertmal größer.

Die Rechnung ist eine Momentaufnahme des Marktpreises, keine Kasse mit 100 Millionen Euro. Würden alle Besitzer gleichzeitig verkaufen, gäbe es nicht genügend Käufer zum zuletzt gehandelten Kurs. Besonders bei kleinen Coins kann schon ein verhältnismäßig geringer Handel den Preis stark bewegen. Marktkapitalisierung hilft beim Vergleich, sagt aber weder Liquidität noch fairen Wert zuverlässig voraus.

Warum das künftige Angebot zählt

Bei manchen Projekten ist nur ein kleiner Teil der Token handelbar. Weitere Einheiten sind für Team, frühe Investoren oder künftige Belohnungen reserviert. Werden sie später freigegeben, steigt das Angebot. Ohne zusätzliche Nachfrage kann das den Preis unter Druck setzen. Deshalb lohnt neben der aktuellen Umlaufmenge auch ein Blick auf den Ausgabeplan und mögliche große Freigabetermine.

Der voll verwässerte Wert, oft als FDV abgekürzt, multipliziert den Tokenpreis mit dem maximalen oder künftig vorgesehenen Angebot. Liegt FDV weit über der aktuellen Marktkapitalisierung, deutet das auf viele noch nicht umlaufende Token hin. Daraus folgt nicht automatisch ein Kurssturz. Entscheidend sind Zeitpunkt, Verteilung und tatsächliche Nachfrage. Die Kennzahl macht aber eine wichtige Unsicherheit sichtbar.

Was Kennzahlen nicht beantworten

Ein großer Marktwert beweist weder Nutzen noch Sicherheit. Ein Projekt kann technisch schwach sein, obwohl sein Token oft gehandelt wird. Umgekehrt kann ein kleines Projekt wachsen, ohne dass der frühe Einstieg risikolos wäre. Anleger sollten neben Angebot und Preis prüfen, wofür der Token gebraucht wird, wie transparent das Team arbeitet und ob wenige große Wallets einen erheblichen Anteil kontrollieren.

Auch Datenportale können bei der Umlaufmenge unterschiedliche Werte zeigen. Nicht jede gesperrte oder verlorene Einheit ist leicht zu erfassen. Daher sind Marktkapitalisierung und FDV Näherungen. Wer eine Anlageentscheidung auf die zweite Nachkommastelle dieser Zahlen stützt, gibt ihnen mehr Präzision, als die zugrunde liegenden Daten verdienen. Mehrere unabhängige Angaben können helfen, grobe Abweichungen zu erkennen.

Für Kleinanleger ist die wichtigste Lehre einfach. Der niedrige Stückpreis ist kein Rabatt. Ein Split könnte die Zahl der Token erhöhen und ihren Einzelpreis senken, ohne den wirtschaftlichen Wert des Projekts zu verändern. Statt nach möglichst vielen Coins für 50 Euro zu suchen, sollte man das Gesamtangebot, mögliche Verwässerung und die tatsächliche Handelbarkeit ansehen.

Marktkapitalisierung ist ein Startpunkt, kein Kaufsignal. Sie ordnet Größenordnungen ein und entlarvt die Illusion, ein Cent-Coin müsse zwangsläufig leichter auf einen Euro steigen. Wie wahrscheinlich Wachstum ist, hängt von Nutzung, Wettbewerb, Marktumfeld und zahlreichen Risiken ab. Wer diese Fragen offen lässt, ersetzt Analyse durch eine optisch attraktive Zahl.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und ersetzt keine individuelle Finanzberatung. Kryptowährungen und damit verbundene Produkte können erhebliche Verluste verursachen.