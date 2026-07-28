Perpetual Futures einfach erklärt: Warum die Wall Street plötzlich wie Krypto handeln will

Perpetual Futures klingen wie ein Spezialthema für Profi-Trader. Tatsächlich erklären sie aber ziemlich gut, warum der Kryptomarkt die klassische Finanzwelt verändert. Denn ausgerechnet ein Instrument, das auf Krypto-Börsen groß geworden ist, beschäftigt inzwischen auch die US-Derivateaufsicht CFTC und traditionelle Märkte.

Die Grundidee ist einfach: Ein Future ist ein Vertrag auf den Preis eines Vermögenswerts zu einem späteren Zeitpunkt. Klassische Futures haben ein Ablaufdatum. Irgendwann läuft der Vertrag aus, wird abgerechnet oder gerollt. Ein Perpetual Future hat dieses feste Ablaufdatum nicht. Er läuft theoretisch immer weiter.

Genau deshalb sind Perpetuals im Kryptomarkt so beliebt. Bitcoin, Ethereum und viele Altcoins handeln ohnehin rund um die Uhr. Ein Derivat ohne Ablaufdatum passt zu einem Markt, der nicht am Freitagnachmittag schlafen geht und am Montagmorgen wieder aufwacht.

Wie ein Perpetual Future funktioniert

Ein Perpetual Future bildet den Preis eines Basiswerts nach, etwa Bitcoin. Trader können damit auf steigende oder fallende Kurse setzen, oft mit Hebel. Der große Unterschied zum klassischen Future ist die laufende Anpassung über sogenannte Funding Payments. Diese Zahlungen helfen dabei, den Perpetual-Preis nahe am Spotpreis zu halten.

Vereinfacht gesagt: Wenn zu viele Trader auf steigende Kurse setzen und der Perpetual teurer wird als der echte Marktpreis, zahlen Long-Positionen häufig an Short-Positionen. Wenn die andere Seite überfüllt ist, kann es umgekehrt laufen. Das Funding ist also eine Art Marktmechanismus, der Übertreibungen ausgleicht.

Für Anfänger ist wichtig: Perpetuals sind keine normalen Coins. Wer einen Perpetual handelt, besitzt nicht automatisch Bitcoin oder Ethereum. Er handelt ein Derivat auf deren Preis. Gewinne und Verluste können durch Hebel deutlich schneller entstehen als beim einfachen Kauf eines Coins.

Warum 24/7-Trading so wichtig ist

Krypto läuft 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Das ist für viele Anleger normal. Für klassische Märkte ist es ein Kulturbruch. Aktien, Futures und viele andere Produkte haben Handelszeiten, Clearing-Zyklen, Wochenenden und Feiertage. Krypto kennt diese Pausen kaum.

Die CFTC hat bereits im Mai 2026 eine Staff Advisory zu 24/7 Trading, Clearing und Settlement veröffentlicht. Darin weist sie darauf hin, dass Derivate auf Krypto-Assets wegen ihrer digitalen Infrastruktur und globalen Reichweite besonders gut für 24/7-Handel geeignet sein können. Andere Märkte, etwa Agrarrohstoffe, seien dagegen wegen ihrer speziellen Struktur weniger naheliegend.

Im Juli verlängerte die CFTC außerdem die Kommentierungsfrist zu Fragen rund um 24/7-Handel und Perpetual Contracts im Energiebereich bis zum 26. August 2026. Das zeigt: Die Debatte verlässt den Kryptosektor. Regulierer prüfen, welche Teile der Krypto-Marktstruktur auch in traditionelle Märkte wandern könnten.

Warum die Wall Street hinschaut

Für klassische Börsen ist 24/7-Handel unbequem, aber attraktiv. Unbequem, weil Systeme, Clearingstellen, Risikomodelle und Aufsicht auf längere Handelszeiten vorbereitet werden müssen. Attraktiv, weil Kunden längst daran gewöhnt sind, jederzeit handeln zu können. Krypto hat diese Erwartung normal gemacht.

Perpetual Futures sind dabei ein besonders sichtbares Beispiel. Sie verbinden Dauerhandel, Hebel, Liquidität und flexible Preisbildung. Genau das lieben aktive Trader. Genau das macht Regulierern aber auch Sorgen. Denn wo rund um die Uhr mit Hebel gehandelt wird, können Liquidationen, technische Ausfälle und Stressphasen sehr schnell eskalieren.

Die Risiken für Anfänger

Wer neu im Kryptomarkt ist, sollte Perpetuals nicht mit einem normalen Investment verwechseln. Sie sind Werkzeuge für aktives Trading und Risikomanagement, nicht für gemütliches Kaufen und Liegenlassen. Hebel kann Gewinne vergrößern, aber Verluste ebenso. Bei starken Kursbewegungen können Positionen automatisch liquidiert werden.

Auch das Funding kann überraschen. Eine Position kann sich richtig anfühlen und trotzdem laufende Kosten verursachen, wenn der Markt auf derselben Seite überfüllt ist. Anfänger sollten deshalb zuerst verstehen, wie Spotmarkt, Margin, Liquidation und Funding zusammenhängen, bevor sie solche Produkte überhaupt anfassen.

Was das große Bild ist

Der eigentliche Punkt ist größer als ein einzelnes Derivat. Krypto exportiert Marktstrukturen in die traditionelle Finanzwelt. Erst waren es digitale Assets selbst. Dann kamen Stablecoins, tokenisierte Wertpapiere und 24/7-Handel. Jetzt schaut die Wall Street auch auf Perpetuals.

Für Anleger bedeutet das: Die Grenze zwischen Krypto und klassischer Finanzwelt wird durchlässiger. Was früher als Wildwest-Produkt auf Offshore-Börsen galt, wird heute von Regulierern, Börsen und institutionellen Marktteilnehmern analysiert. Das macht die Produkte nicht automatisch harmlos. Aber es zeigt, dass Krypto die Spielregeln verändert hat.

Perpetual Futures sind deshalb mehr als ein Trader-Werkzeug. Sie sind ein Beispiel dafür, wie ein Markt ohne Öffnungszeiten die Erwartungen an alle anderen Märkte verändert.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Derivate, Futures und Hebelprodukte sind mit hohen Risiken verbunden und können zu schnellen Verlusten führen.