Ripple startet Stablecoin RLUSD in New York

Ripple plant, seinen an den Dollar gekoppelten Stablecoin RLUSD am 4. Dezember in New York zu lancieren. Das New York Department of Financial Services (NYDFS) wird das neue Produkt voraussichtlich genehmigen und Ripple damit den Zugang zum stark regulierten New Yorker Finanzmarkt ermöglichen.

Ripples Kerngeschäft, das auf RippleNet basiert, ermöglicht schnellere und kostengünstigere internationale Zahlungen durch Blockchain-Technologie. Mit RLUSD möchte Ripple nun seine Reichweite erweitern und Unternehmen eine weniger riskante Möglichkeit bieten, die Blockchain für Finanztransaktionen zu nutzen.

RLUSD wird in direkter Konkurrenz zu in den USA emittierten Stablecoins wie USDC von Circle, PAX von Paxos und GUSD von Gemini stehen. Diese Akteure sind bereits in New York etabliert und verfügen über Lizenzen des NYDFS. Es wird erwartet, dass Ripple eine Trust-Charter erhalten wird, die es dem Unternehmen ermöglicht, RLUSD anzubieten und gleichzeitig die strengen Standards des NYDFS in Bezug auf Transparenz, Sicherheit und Verbraucherschutz zu erfüllen.

Diese Trust-Charter ist von großer Bedeutung. Sie bietet Unternehmen wie Ripple die Möglichkeit, ohne die Komplexität einer vollständigen Banklizenz zu operieren und gleichzeitig regulierte Finanzdienstleistungen zu erbringen. Das NYDFS fungiert als Torwächter für Krypto-Firmen, die in New York tätig sein wollen, und erteilt Lizenzen nur an Unternehmen, die seine strengen Kriterien erfüllen.