Shielded Bitcoin soll private Überweisungen ohne Soft Fork ermöglichen

Bitcoin ist pseudonym, aber nicht privat. Beträge, Zeitpunkte und Zahlungswege bleiben dauerhaft auf der Blockchain sichtbar. Ein neues Forschungspapier von [[alloc] init] will genau das ändern und Zcash-ähnliche, abgeschirmte Überweisungen direkt auf Bitcoin ermöglichen.

Der Vorschlag trägt den Namen Shielded Bitcoin. Er soll weder eine neue Kryptowährung noch eine separate Blockchain benötigen. Auch ein Soft Fork ist nach Darstellung der Autoren nicht erforderlich. Bitcoin würde die verschlüsselten Daten lediglich speichern und ordnen, während externe Software die Regeln des privaten Zahlungssystems überprüft.

Bitcoin wird zum öffentlichen Schwarzen Brett

Die Forscher Clara Shikhelman, Mikhail Komarov und Aleksei Moskvin beschreiben ein Metaprotokoll oberhalb der bestehenden Bitcoin-Regeln. Werte werden darin als verschlüsselte Notizen geführt. Eine solche Notiz enthält einen Betrag in Satoshi und die für den Empfänger nötigen Informationen, erscheint aber nie im Klartext auf der Blockchain.

Bei einer Überweisung veröffentlicht die Wallet ein verschlüsseltes Datenpaket in einer gewöhnlichen Bitcoin-Transaktion. Darin stecken neue Notizen für die Empfänger, eindeutige Verbrauchsmarkierungen und ein Zero-Knowledge-Beweis. Dieser Beweis soll bestätigen, dass die ausgegebenen Notizen existieren, der Absender sie ausgeben darf und keine neuen Bitcoin aus dem Nichts entstehen.

Bitcoin selbst versteht diese Zusatzregeln nicht. Programme, die im Paper als Indexer bezeichnet werden, lesen die veröffentlichten Daten in der Reihenfolge der Bitcoin-Blöcke. Sie prüfen die Beweise, erkennen doppelte Ausgaben und rekonstruieren daraus denselben abgeschirmten Zustand. Ein einzelner Indexer erhält dabei keine Verfügungsgewalt über die Guthaben.

Was tatsächlich verborgen werden soll

Innerhalb des abgeschirmten Systems sollen Betrag, Absender, Empfänger und die genaue Verbindung zu früheren Zahlungen verborgen bleiben. Öffentlich sind sogenannte Nullifier. Diese einmaligen Markierungen zeigen, dass eine Notiz bereits verbraucht wurde, ohne offenzulegen, welche frühere Notiz dahintersteht.

Damit übernimmt Shielded Bitcoin wesentliche Ideen aus Zcash. Der entscheidende Unterschied liegt in der Architektur. Zcash besitzt eine eigene Blockchain, deren Konsens die privaten Transaktionen prüft. Shielded Bitcoin will dagegen die bestehende Bitcoin-Blockchain als Veröffentlichungs- und Zeitstempelschicht nutzen und die zusätzliche Logik außerhalb des Bitcoin-Konsenses ausführen.

Privat bedeutet auch hier nicht unsichtbar

Das Paper benennt seine Grenzen ungewöhnlich deutlich. Beobachter sehen weiterhin, wann ein Datenpaket veröffentlicht wurde, wie viele Ein- und Ausgänge es enthält, welche Bitcoin-Transaktion die Daten trägt und welche Gebühr bezahlt wurde. Auch wiederkehrende Gebührenquellen, ungewöhnliche Zeitmuster und die Form einer Transaktion können Nutzer miteinander verbinden.

Hinzu kommt die Netzwerkebene. Wer eine Transaktion zuerst an das Bitcoin-Netz sendet, kann möglicherweise über Mempool-Beobachtung oder Netzwerkanalyse erkannt werden. Das Zero-Knowledge-Verfahren schützt den Inhalt, beseitigt aber nicht automatisch Metadaten außerhalb des eigentlichen Beweises.

Wie groß die praktische Anonymitätsgruppe wäre, hängt zudem von der Nutzung ab. Wenn nur wenige Menschen das System verwenden oder eine Wallet auffällige Muster erzeugt, kann die rechnerisch große Menge möglicher Absender in der Realität stark schrumpfen.

Die wichtigste Brücke fehlt noch

Der größte Vorbehalt steht bereits im ersten Kapitel. Das 56-seitige Paper beschreibt nur Überweisungen, nachdem Bitcoin in das abgeschirmte System gelangt sind. Wie echte Bitcoin hinein- und später wieder herauskommen, ist ausdrücklich nicht Teil der vorliegenden Spezifikation.

Für diesen Ein- und Ausstieg setzt das Team auf eine gesonderte Technik namens PIPEs v2. Sie soll Bedingungen für Bitcoin-Ausgaben durch Kryptografie erzwingen, ohne Bitcoin Script zu verändern. Ein weiteres Paper soll die Konstruktion erklären. Bis diese Grenze vollständig spezifiziert, implementiert und unabhängig geprüft ist, bleibt die Behauptung eines durchgehend vertrauensarmen Systems unbewiesen.

Weitere Hürden liegen bei Kosten und Vertrauen

Die Autoren schlagen derzeit eine Veröffentlichung des kompletten Datenpakets über OP_RETURN vor. Solche privaten Überweisungen benötigen deutlich mehr Blockplatz als eine einfache Bitcoin-Zahlung. Je nach Beweissystem und Anzahl der Notizen steigen damit die Gebühren. Bei hoher Netzauslastung könnte Privatsphäre zu einem teuren Premiumprodukt werden.

Auch leichte Wallets stehen vor einem Problem. Wer den gesamten Verlauf nicht selbst überprüft, muss entweder eine Antwort des Indexers gegen Bitcoin-Daten verifizieren oder dem gewählten Indexer lokal vertrauen. Das Paper nennt einen kompakten Beweis für korrekte Indexer-Zustände ausdrücklich als offene Forschungsaufgabe.

Das vorgeschlagene Groth16-Verfahren benötigt außerdem eine vertrauenswürdige Initialisierung für den jeweiligen Schaltkreis. Die Sicherheit hängt davon ab, dass geheime Parameter aus dieser Zeremonie nicht in falsche Hände gelangen. Andere Beweissysteme werden diskutiert, eine endgültige Wahl ist noch nicht gefallen.

Warum das für Anleger wichtig ist

Sollte Shielded Bitcoin technisch funktionieren, würde das die alte Arbeitsteilung im Kryptomarkt infrage stellen. Bitcoin stünde dann nicht mehr ausschließlich für transparente Abwicklung, während Monero und Zcash die Privatsphäre-Nische besetzen. Vertrauliche Zahlungen könnten für Unternehmen, Gehaltszahlungen, Händler und vermögende Nutzer attraktiver werden.

Gleichzeitig dürfte eine solche Technik sofort regulatorischen Gegenwind auslösen. Börsen und Analysefirmen könnten Ein- und Ausstiege besonders streng behandeln. Für deutsche Nutzer wären Herkunftsnachweise und eine saubere Transaktionsdokumentation weiterhin wichtig. Eine private Zahlung hebt Steuerpflichten oder Prüfungen zur Geldwäsche nicht auf.

Anleger sollten aus dem Paper deshalb keine kurzfristige Kursstory ableiten. Es gibt noch kein fertiges Mainnet-Produkt, keinen genannten Starttermin und keine im Alltag erprobte Brücke. Der Vorschlag ist vor allem ein ernst zu nehmender Forschungsentwurf, der zeigt, wie weit sich Bitcoin ohne Konsensänderung erweitern ließe.

Ein großer Entwurf mit einer noch verschlossenen Tür

Shielded Bitcoin löst auf dem Papier einen schwierigen Teil des Problems. Private interne Überweisungen könnten überprüfbar sein, ohne Beträge und Teilnehmer offenzulegen und ohne eine neue Blockchain zu starten. Die Konstruktion trennt geschickt zwischen Bitcoin als neutralem Datenträger und einer darüberliegenden privaten Buchführung.

Ob daraus eine nutzbare Bitcoin-Funktion wird, entscheidet sich jedoch an den noch fehlenden Teilen. Erst ein sicherer Ein- und Ausstieg, bezahlbare Datenpakete, vertrauensarme Wallet-Synchronisierung und unabhängige Sicherheitsprüfungen würden aus dem Forschungsversprechen ein belastbares Zahlungssystem machen.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient der journalistischen Information und Einordnung. Shielded Bitcoin ist ein Forschungsentwurf und kein im Alltag bewährtes Anlage- oder Zahlungssystem. Kryptowährungen und neue Protokolle können technische, regulatorische und finanzielle Risiken bis hin zum Totalverlust bergen.