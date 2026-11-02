Anleger ziehen Milliarden von Binance ab – Bitcoin hält sich vor der US-Wahl bei 78.000 Dollar

Kaum hatte Binance die Auszahlungen wieder geöffnet, zogen Kunden Milliarden ab. Gleichzeitig verkauften Anleger in den USA so viele Anteile an Bitcoin-ETFs wie seit Juni nicht mehr. Und doch: Der Bitcoin-Kurs hält sich. Am Montag um 8:45 Uhr (Berliner Zeit) notierte Bitcoin laut CoinGecko bei rund 78.000 Dollar (etwa 69.650 Euro), ein Plus von 0,2 Prozent in 24 Stunden. Nach einem kurzen Rücksetzer auf etwa 77.600 Dollar am späten Sonntag ist es laut CoinDesk der dritte Tag in Folge mit Gewinnen.

3,6 Milliarden Dollar in neuneinhalb Stunden

Binance hatte am Sonntag um 7 Uhr Berliner Zeit begonnen, Auszahlungen nach dem Rekord-Hack über 6,3 Milliarden Dollar schrittweise freizugeben. Nach Angaben der Börse wurden danach 4,6 Milliarden Dollar abgehoben und rund 1 Milliarde Dollar eingezahlt – unterm Strich ein Abfluss von etwa 3,64 Milliarden Dollar in den ersten neuneinhalb Stunden, wie The Block und Cointelegraph berichten. Daten des Analysedienstes DefiLlama zeigen über 24 Stunden sogar Nettoabflüsse von 5,8 Milliarden Dollar.

Am stärksten gefragt waren laut Binance die Stablecoins USDT und USDC – also an den Dollar gekoppelte Kryptowährungen – sowie Bitcoin. Die Börse betont, der Andrang habe sich inzwischen beruhigt, und rechnet die Abflüsse gegen rund 171 Milliarden Dollar an Kundengeldern. Gemessen daran sind 3,6 Milliarden Dollar ein spürbarer, aber kein existenzbedrohender Aderlass. Freigeschaltet sind bislang Auszahlungen über 15 Netzwerke, darunter Bitcoin, Ethereum und XRP Ledger; weitere sollen folgen.

ETF-Anleger gehen auf Abstand

Auch an der Wall Street hinterließ der Hack Spuren. Die US-Spot-Bitcoin-ETFs, die echte Bitcoin halten, verloren am Freitag laut SoSoValue netto 643,3 Millionen Dollar – der größte Tagesabfluss seit dem 25. Juni. Bei den Ethereum-ETFs waren es 155,9 Millionen Dollar, auf Wochensicht sogar 431,5 Millionen Dollar.

Analysten ordnen das gelassen ein. „Inhaber von Spot-ETFs sind nicht direkt von Binance betroffen, da die Bitcoin bei regulierten Verwahrern liegen“, sagte Jeff Ko, Chefanalyst von ViaBTC, zu The Block. Rick Maeda vom Analysehaus Laevitas verweist darauf, dass der Abfluss weniger als 1 Prozent des ETF-Vermögens von 98,14 Milliarden Dollar ausmache: ein Tag des Risikoabbaus, kein Vertrauensverlust der Profis. Eine schnelle Rückkehr der Zuflüsse erwartet er nach dem Vorbild des Bybit-Hacks 2025 aber nicht. Der Crypto Fear & Greed Index, ein Stimmungsbarometer für den Kryptomarkt, stand am Sonntag bei 37 Punkten und damit im Bereich „Angst“.

Ether, Solana und XRP

Ether kostete am Montagmorgen laut CoinGecko rund 2.278 Dollar (plus 0,5 Prozent), XRP etwa 1,25 Dollar. Solana lag mit rund 94,10 Dollar gut 1 Prozent im Minus. Rückenwind kommt von den Aktienmärkten: Nach dem schwersten Tag des Nasdaq 100 seit Juni am Freitag (minus 3,5 Prozent) legten die Futures auf S&P 500 und Nasdaq 100 am Montag laut CoinDesk zu.

Was das für Anleger bedeutet

Der Markt hat den größten Kryptodiebstahl der Geschichte bislang erstaunlich gut verkraftet. Die Abflüsse zeigen aber, dass viele Kunden Börsen nach einem solchen Vorfall misstrauen – wer Coins langfristig hält, sollte sich ohnehin fragen, ob sie auf einer Handelsplattform am besten aufgehoben sind. Der nächste große Taktgeber steht schon fest: Am Dienstag wählen die USA ihren Kongress neu, erste Ergebnisse dürften am Mittwochmorgen deutscher Zeit eintreffen. Von den Mehrheiten hängt ab, wie es mit dem CLARITY Act weitergeht, dem geplanten Gesetz für die Regeln des US-Kryptomarkts. Jeff Mei, Betriebschef der Kryptobörse BTSE, erwartet zudem, dass hohe Zinsen Bitcoin in den kommenden Monaten belasten könnten. Kurzfristig dürften also Nachrichten zum Hack und zur Wahl die Kurse bestimmen.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen dar.