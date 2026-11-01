Krypto-Sparplan für Anfänger – was regelmäßiges Kaufen wirklich bringt

Jeden Monat einen festen Euro-Betrag in Bitcoin oder einen anderen Coin stecken und nicht mehr auf den Kurs schauen – so einfach klingt der Krypto-Sparplan. Die Regelmäßigkeit nimmt eine Entscheidung ab. Sie schützt aber nicht vor Verlusten und macht einen schlechten Vermögenswert nicht gut. Anfänger sollten verstehen, was der Durchschnittskosteneffekt leistet und wo seine Grenzen liegen.

Wie regelmäßige Käufe funktionieren

Beim Sparplan wird in festen Abständen derselbe Geldbetrag investiert, unabhängig vom aktuellen Kurs. Ist der Coin günstiger, kauft der Betrag mehr Einheiten. Ist er teurer, kauft er weniger. Dieses Vorgehen wird häufig Dollar-Cost-Averaging genannt. Es verteilt den Einstiegszeitpunkt und kann helfen, impulsive Käufe nach starken Kursanstiegen zu vermeiden.

Ein einfaches Beispiel zeigt die Mengen. Für 50 Euro gibt es bei einem Kurs von 100 Euro eine halbe Einheit. Fällt der Kurs auf 50 Euro, bringt der nächste Kauf eine ganze Einheit. Insgesamt wurden 100 Euro für 1,5 Einheiten ausgegeben. Der durchschnittliche Kaufpreis je Einheit liegt damit bei rund 66,67 Euro, vor Gebühren.

Keine Garantie auf den besseren Preis

Steigt ein Markt über längere Zeit, kann ein sofortiger Kauf günstiger sein als viele spätere Käufe. Fällt er dauerhaft, sammelt ein Sparplan weitere verlustreiche Positionen. Der Durchschnittskosteneffekt ist eine Methode zur zeitlichen Verteilung, kein mathematischer Schutz gegen einen fallenden Endwert. Entscheidend bleibt, ob der gekaufte Vermögenswert langfristig überhaupt Bestand hat.

Bei Krypto kommt eine besondere Konzentration hinzu. Ein Sparplan auf nur einen Coin verteilt zwar Kaufzeitpunkte, aber nicht das Risiko über verschiedene Anlageklassen. Bei kleineren Altcoins können geringe Liquidität, neue Token-Ausgaben oder ein Scheitern des Projekts schwerer wiegen als ein günstiger Durchschnittspreis.

Gebühren und Budget begrenzen

Jede Ausführung kann eine Handelsgebühr oder einen Spread kosten. Bei sehr kleinen Raten ist deren Anteil besonders hoch. Manche Plattformen berechnen für automatische Käufe andere Preise als für manuelle Orders. Anleger sollten daher die Nettomenge nach jeder Ausführung prüfen und den Kostenanteil auf das Jahr hochrechnen.

Ein Sparbetrag gehört in ein Budget, das Notreserve und laufende Ausgaben berücksichtigt. Wer beim nächsten Kurssturz Geld für Miete oder Reparaturen braucht, müsste möglicherweise mit Verlust verkaufen. Die gewählte Rate sollte auch bei starken Schwankungen tragbar sein. Ein automatischer Auftrag ist leicht eingerichtet, sollte aber regelmäßig überprüft werden.

Sinnvoll ist ein fester Prüfzeitpunkt für Kosten, Ziel und Risikogröße. Der Sparplan soll Entscheidungen vereinfachen, nicht Nachdenken ersetzen. Für Anfänger ist er dann nachvollziehbar, wenn sie den Coin, die Handelskosten und die mögliche vollständige Verlusthöhe ihrer Krypto-Position kennen.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und ersetzt keine individuelle Finanzberatung. Kryptowährungen können erhebliche Verluste verursachen.