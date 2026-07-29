Bitcoin vor der Fed-Entscheidung: Kryptomarkt wartet auf das nächste Zinssignal

Der Kryptomarkt geht mit angezogener Handbremse in den Fed-Tag. Bitcoin notierte am Mittwochmorgen laut CoinGecko bei rund 64.400 Dollar und lag auf 24-Stunden-Sicht etwa 1 Prozent im Plus. Ethereum kam auf rund 1.917 Dollar und gewann etwa 1,6 Prozent. Das klingt freundlich, aber nicht euphorisch. Der Markt wartet auf das nächste Zinssignal aus Washington.

Die US-Notenbank beendet heute ihre FOMC-Sitzung. Für Bitcoin ist das entscheidend, weil Krypto längst nicht mehr isoliert handelt. Wenn der Dollar stärker wird, Renditen steigen oder die Fed härter klingt als erwartet, bekommen Risikoanlagen Druck. Wenn die Fed dagegen Spielraum für spätere Zinssenkungen offenlässt, kann Bitcoin davon profitieren.

Bitcoin stabil, aber nicht befreit

Bitcoin bleibt der Anker des Marktes. Die Dominanz lag laut CoinGecko bei rund 56,6 Prozent. Das zeigt: Anleger flüchten nicht aus BTC heraus, sondern nutzen Bitcoin weiter als relativ defensiven Kern des Kryptomarktes. Gleichzeitig liegt BTC auf Wochensicht rund 3,5 Prozent im Minus. Die heutige Erholung ist also eher Reparatur als Ausbruch.

Das Handelsvolumen bei Bitcoin lag bei rund 24,7 Milliarden Dollar. Der Gesamtmarkt kam auf etwa 2,28 Billionen Dollar Marktkapitalisierung. Damit ist der Markt groß genug, um jeden Fed-Satz sofort einzupreisen, aber noch zu vorsichtig, um schon eine klare Rally auszurufen.

Altcoins senden gemischte Signale

Bei den Altcoins ist das Bild nicht einheitlich. XRP legte rund 2,7 Prozent zu, Cardano stach mit etwa 5,4 Prozent Tagesplus hervor. Solana kam nur leicht voran, Chainlink ebenfalls. Polkadot blieb schwach und notiert laut CoinGecko nahe einem neuen Tiefbereich. Das ist kein Markt, in dem blind alles gekauft wird.

Genau darin steckt die eigentliche Botschaft: Anleger differenzieren wieder stärker. Bitcoin und Ethereum stabilisieren, einzelne Altcoins springen an, andere bleiben liegen. Eine breite Altcoin-Saison sieht anders aus. Der Markt wartet darauf, ob die Makro-Seite die Tür weiter öffnet oder wieder zuschlägt.

Was jetzt zählt

Für den weiteren Handel zählt weniger die aktuelle Kurszahl als der Ton der Fed. Bleibt Washington restriktiv, könnte der Markt schnell wieder defensiver werden. Kommt dagegen ein Signal, dass die Notenbank die Tür für lockerere Bedingungen offenhält, dürfte Bitcoin die Zone oberhalb von 64.000 Dollar verteidigen und Ethereum stärker mitziehen.

Der 09:00-Stand ist damit klar: Der Kryptomarkt ist wach, aber nicht sorglos. Heute entscheidet nicht nur der Chart. Heute entscheidet auch die Notenbank-Rhetorik.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Kryptowährungen sind volatil und können zu erheblichen Verlusten führen. Kursdaten können sich jederzeit ändern.