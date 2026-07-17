Bitcoin geht in die Knie: Ethereum und Hyperliquid ziehen den Markt tiefer

Bitcoin geht am Freitagmorgen in die Knie. Laut aktuellen CoinGecko-Daten fällt BTC auf rund 62.843 Dollar und verliert auf 24-Stunden-Sicht knapp 2,9 Prozent. Was zunächst nach einem normalen Rücksetzer klingt, wirkt bei genauerem Blick unangenehmer: Ethereum gibt deutlich stärker nach, Solana rutscht ab, und Hyperliquid verliert sogar zweistellig. Der Markt ist nicht im freien Fall, aber der Risikoappetit ist sichtbar beschädigt.

Die Bewegung trifft den Markt zu einem empfindlichen Zeitpunkt. Noch vor wenigen Tagen sah es so aus, als könne Bitcoin die Zone über 64.000 Dollar stabilisieren und die nächste Erholungswelle vorbereiten. Jetzt steht wieder die Frage im Raum, ob die Käufer zu früh gefeiert haben. Bitcoin hält zwar weiter die Marke von 60.000 Dollar deutlich über sich, doch die kurzfristige Dynamik zeigt nach unten.

Bitcoin verliert die Morgenstärke

Bitcoin notiert bei rund 62.843 Dollar, die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 1,26 Billionen Dollar. Das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt laut CoinGecko rund 29,6 Milliarden Dollar. Damit ist genügend Bewegung im Markt, um den Rückgang ernst zu nehmen. Es handelt sich nicht um einen dünnen Feiertagshandel, sondern um einen echten Stimmungswechsel.

Technisch betrachtet ist nun die Zone um 62.000 Dollar wichtig. Hält sie, könnte der Rücksetzer als gesunde Korrektur nach einer kurzen Erholung durchgehen. Bricht Bitcoin darunter, dürfte der Markt schnell wieder über 60.000 Dollar sprechen. Genau dort liegt die psychologische Gefahr: Anleger müssen nicht panisch verkaufen, um nervös zu werden. Es reicht, wenn der Glaube an den nächsten Ausbruch bröckelt.

Ethereum fällt härter als Bitcoin

Besonders auffällig ist die Schwäche bei Ethereum. ETH fällt auf rund 1.830 Dollar und verliert knapp 4,7 Prozent. Damit gibt Ethereum deutlich stärker nach als Bitcoin. Das ist für den Gesamtmarkt ein schlechtes Signal, weil ETH häufig als Brücke zur Altcoin-Rotation dient. Wenn Ethereum schwach ist, fehlt vielen kleineren Coins der Rückenwind.

Auch Solana gerät unter Druck. SOL fällt auf rund 74,49 Dollar und verliert etwa 3,6 Prozent. XRP rutscht auf rund 1,09 Dollar ab, Dogecoin verliert gut 3 Prozent, Cardano ebenfalls mehr als 3 Prozent. Binance Coin hält sich mit einem Minus von rund 2,3 Prozent etwas besser, bleibt aber ebenfalls rot. Die Marktbreite ist damit klar negativ.

Hyperliquid wird zum Warnsignal

Der härteste Schlag kommt bei Hyperliquid. HYPE fällt laut CoinGecko auf rund 58,96 Dollar und verliert mehr als 11 Prozent in 24 Stunden. Das ist mehr als nur ein schwacher Tag. Hyperliquid war zuletzt einer der stärker beachteten Trading- und DeFi-Werte. Wenn ausgerechnet solche Momentum-Namen abrutschen, zeigt das: Der Markt nimmt Risiko vom Tisch.

Interessant ist dabei, dass Hyperliquid trotzdem weiter in der CoinGecko-Trending-Liste auftaucht. Aufmerksamkeit ist also vorhanden, aber Aufmerksamkeit ist nicht automatisch Kaufdruck. Genau das ist typisch für nervöse Marktphasen: Coins bleiben Gesprächsthema, während der Kurs bereits zeigt, dass Trader Positionen abbauen.

Stablecoins zeigen Wartestellung statt Mut

Die Stablecoin-Seite bleibt groß. Tether kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 184 Milliarden Dollar, USD Coin auf rund 73 Milliarden Dollar. Das Handelsvolumen bei Tether liegt bei mehr als 46 Milliarden Dollar. Liquidität ist also nicht verschwunden. Sie steht nur nicht entschlossen auf der Käuferseite.

Das ist der entscheidende Unterschied zwischen einem Rücksetzer und einer echten Kaufchance. Wenn Stablecoin-Kapital schnell in Bitcoin und Ethereum zurückfließt, kann der Markt die Verluste relativ zügig ausbügeln. Bleibt das Kapital jedoch geparkt, wird aus der Korrektur eine längere Hängepartie. Genau danach sieht es am Morgen eher aus: abwarten, sichern, weniger Risiko.

Ein paar Nischenwerte stemmen sich dagegen

Nicht alles ist rot. Pump.fun steigt laut CoinGecko um gut 2 Prozent und zeigt damit relative Stärke. Auch einzelne Trendwerte wie Zano oder ZIGChain tauchen in den Such- und Trendlisten auf. Doch das ändert wenig am Gesamtbild. Wenn Bitcoin, Ethereum, Solana und Hyperliquid gleichzeitig nachgeben, sind kleinere Ausreißer keine Entwarnung.

Für Anleger ist das ein Markt, in dem Stärke sehr genau geprüft werden muss. Ein grüner Einzelwert kann schnell nur ein kurzer Rotationseffekt sein. Breite Marktstärke sieht anders aus. Dafür müsste Bitcoin stabilisieren, Ethereum aufhören stärker zu fallen und die großen Altcoins wieder gemeinsam drehen.

Was jetzt zählt

Bis zum Mittag entscheidet sich, ob der Rückgang nur ein scharfer Morgenabverkauf bleibt oder ob daraus ein größerer Schwächetag wird. Bitcoin muss die Zone um 62.000 Dollar verteidigen. Ethereum muss zeigen, dass der Rutsch unter 1.850 Dollar keine neue Verkaufswelle auslöst. Und Hyperliquid muss nach dem zweistelligen Minus Stabilität finden, sonst bleibt der Druck auf spekulative Altcoins hoch.

Die Lage ist nicht dramatisch genug für Crash-Rhetorik. Aber sie ist ernst genug, um die jüngste Erholung infrage zu stellen. Bitcoin funktioniert weiter. Der Markt aber wirkt angeschlagen. Und wenn der größte Coin wackelt, während Ethereum und Momentum-Altcoins stärker fallen, dann ist „Bitcoin geht in die Knie“ mehr als eine Schlagzeile. Es ist die passende Beschreibung dieses Morgens.

Quellen

CoinGecko: Live-Marktdaten zu Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Binance Coin, Dogecoin, Cardano, Hyperliquid, Pepe, Pump.fun, Tether und USD Coin, abgerufen am 17. Juli 2026.

CoinGecko: Trending-Coins, abgerufen am 17. Juli 2026.

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Finanz-, Anlage- oder Handelsempfehlung dar. Kryptowährungen sind volatil und können zu erheblichen Verlusten führen.