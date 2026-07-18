KI-Selloff schüttelt Bitcoin durch: Warum der Rebound auf 64.000 Dollar kein Entwarnungssignal ist

Bitcoin hat sich am Samstagabend zurückgekämpft, aber der Markt ist noch nicht aus dem Schneider. Laut aktuellen CoinGecko-Daten notiert BTC bei rund 64.445 Dollar und liegt auf 24-Stunden-Sicht etwa 0,65 Prozent im Plus. Ethereum steht bei rund 1.856 Dollar und gewinnt knapp 0,9 Prozent. Die globale Krypto-Marktkapitalisierung steigt leicht auf rund 2,29 Billionen Dollar. Auf dem Papier sieht das ruhig aus. Unter der Oberfläche bleibt die Lage nervös.

Der Aufreger des Abends ist nicht der kleine Gewinn, sondern die Art der Bewegung. Nach dem jüngsten Rutsch zeigen Marktberichte, dass algorithmische und KI-getriebene Verkäufe die Kurse schneller durchschütteln können, als Privatanleger reagieren. Genau das ist die neue Realität im Kryptohandel: Ein Markt, der rund um die Uhr läuft, wird immer stärker von Maschinen gelesen, beschleunigt und in Stressphasen übersteuert.

Bitcoin stabilisiert sich, aber das Volumen warnt

Bitcoin hält am Abend die Zone oberhalb von 64.000 Dollar. Das ist nach dem schwachen Freitag zunächst positiv. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,29 Billionen Dollar. Doch das Handelsvolumen von etwa 15,2 Milliarden Dollar ist deutlich dünner als an hektischen Handelstagen. Ein Rebound bei dünnerem Volumen ist kein Freibrief. Er kann echte Stabilisierung bedeuten, aber auch nur eine Pause im Abverkauf.

Die entscheidende Frage lautet deshalb: Kommt frisches Kapital in den Markt oder werden nur Short-Positionen geschlossen? Solange Bitcoin nicht mit überzeugendem Volumen über die nächste Widerstandszone läuft, bleibt die Bewegung fragil. Für Trader ist das ein Markt, in dem ein einziger Impuls den Ton drehen kann.

Ethereum bleibt ordentlich, aber nicht stark genug

Ethereum steigt auf rund 1.856 Dollar und hält sich damit etwas besser als viele kleinere Coins. Die Ethereum-Dominanz liegt laut CoinGecko bei knapp 9,8 Prozent. Das ist solide, aber kein echtes Signal für eine breite Altcoin-Rallye. Dafür müsste ETH nicht nur leicht mitziehen, sondern den Markt sichtbar anführen.

Solana notiert bei rund 75,25 Dollar und gewinnt etwa 0,45 Prozent. XRP liegt bei rund 1,09 Dollar und steigt leicht. BNB kommt auf rund 570 Dollar. Das ist Stabilisierung, keine Euphorie. Der Markt hat aufgehört zu bluten, aber er tanzt noch nicht.

Trendcoins zeigen die eigentliche Spekulation

Spannender wird es bei den Trending-Coins. CoinGecko zeigt am Abend unter anderem Aerodrome Finance, Cash Cat, Lorenzo Protocol, Bitcoin, Solana, Pudgy Penguins und Bittensor in der Aufmerksamkeitsspitze. Gerade Aerodrome und Bittensor stehen für zwei sehr unterschiedliche Narrative: DeFi-Infrastruktur auf der einen Seite, KI- und Datenfantasie auf der anderen.

Pudgy Penguins legt laut CoinGecko rund 4,5 Prozent zu und zeigt, dass spekulative Ecken trotz wackeligem Gesamtmarkt weiter funktionieren können. Gleichzeitig verliert Pump.fun leicht. Das ist typisch für diesen Markt: Geld sucht Geschichten, aber es bleibt gnadenlos. Wer Momentum hat, bekommt Aufmerksamkeit. Wer die Story verliert, wird schnell fallen gelassen.

Stablecoins bleiben der schlafende Treibstoff

Tether kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 184 Milliarden Dollar, USD Coin auf rund 73 Milliarden Dollar. Das ist gewaltige Seitenlinien-Liquidität. Doch sie fließt am Samstagabend nicht mit voller Kraft zurück in Risiko. Das gesamte Krypto-Handelsvolumen liegt bei rund 37,6 Milliarden Dollar. Für einen echten Ausbruch wäre mehr Überzeugung nötig.

Genau deshalb ist der Rebound gefährlich zweideutig. Er beruhigt die Nerven, aber er beweist noch nichts. Wenn Stablecoin-Kapital am Sonntag stärker in Bitcoin und Ethereum geht, kann die Erholung tragen. Bleibt das Geld geparkt, droht der nächste Rücksetzer schon beim ersten negativen Impuls.

Der Markt wird schneller als der Anleger

Die eigentliche Lehre des Abends ist größer als der Bitcoin-Kurs. Kryptomärkte werden immer stärker von automatisierten Strategien, KI-Auswertungen, Liquidationsketten und Echtzeitdaten bewegt. Für Privatanleger bedeutet das: Der Markt reagiert nicht mehr nur auf Nachrichten. Er reagiert auf Positionierung, Volumen, Funding, Orderbücher und maschinell erkannte Muster.

Bitcoin bleibt der härteste Vermögenswert im Kryptomarkt. Aber der Handel um Bitcoin herum wird immer nervöser. Wer nur auf den Schlusskurs schaut, verpasst die eigentliche Geschichte: Die Maschinen handeln längst mit. Und wenn sie verkaufen, geht es schneller nach unten, als viele Anleger „Korrektur“ sagen können.

Der Samstagabend bringt deshalb keine Entwarnung, sondern eine Mahnung. Bitcoin hat sich gefangen. Doch der Markt bleibt dünn, selektiv und anfällig. Für 64.000 Dollar gibt es Applaus. Für echte Stärke braucht es mehr.

Quellen

CoinGecko: Live-Marktdaten zu Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, Hyperliquid, Pepe, Pump.fun, Pudgy Penguins, Tether, USD Coin und globalem Kryptomarkt, abgerufen am 18. Juli 2026.

CoinGecko: Trending-Coins, abgerufen am 18. Juli 2026.

Aktuelle Marktberichte vom 18. Juli 2026 zu Bitcoin, Wochenendhandel und algorithmischem Verkaufsdruck.

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Finanz-, Anlage- oder Handelsempfehlung dar. Kryptowährungen sind volatil und können zu erheblichen Verlusten führen.