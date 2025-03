Teil 7: Privacy-Coins – Monero und Zcash im Fokus

Willkommen zurück zu unserer Serie „Einstieg in Kryptowährungen und Anonyme Zahlungen“! In Teil 6 hast du gelernt, wie du Bitcoin mit Mixern und CoinJoin anonymisierst. Doch es gibt eine einfachere Lösung: Privacy-Coins, die Anonymität von Grund auf bieten. In diesem Artikel stellen wir dir zwei der bekanntesten vor – Monero und Zcash – und zeigen dir, wie du ein Monero-Wallet einrichtest. Am Ende bist du bereit, echte anonyme Transaktionen durchzuführen. Los geht’s!

Was sind Privacy-Coins?

Privacy-Coins sind Kryptowährungen, die Privatsphäre in ihren Kern eingebaut haben. Während Bitcoin jede Transaktion öffentlich in der Blockchain zeigt, verschleiern Privacy-Coins standardmäßig Details wie Absender, Empfänger oder Betrag. Sie sind die perfekte Wahl, wenn du anonyme Zahlungen ohne zusätzliche Tools wie Mixer machen willst.

Monero: Anonymität als Standard

Monero (XMR) ist der König der Privacy-Coins – konsequent auf maximale Anonymität ausgelegt.

Wie es funktioniert:

Ring-Signaturen: Jede Transaktion wird mit anderen gemischt, sodass der wahre Absender unklar bleibt.

Jede Transaktion wird mit anderen gemischt, sodass der wahre Absender unklar bleibt. Stealth-Adressen: Der Empfänger bekommt eine einmalige Adresse, die nicht mit seiner Hauptadresse verknüpft ist.

Der Empfänger bekommt eine einmalige Adresse, die nicht mit seiner Hauptadresse verknüpft ist. Vertrauliche Transaktionen (RingCT): Der Betrag wird verschlüsselt – niemand sieht, wie viel gesendet wird.

Der Betrag wird verschlüsselt – niemand sieht, wie viel gesendet wird. Vorteile: Vollständige Anonymität ohne Extra-Schritte, weit akzeptiert für private Zahlungen.

Vollständige Anonymität ohne Extra-Schritte, weit akzeptiert für private Zahlungen. Nachteile: Größere Transaktionen (mehr Speicherplatz), weniger Mainstream als Bitcoin.

Zcash: Flexibel anonym

Zcash (ZEC) bietet eine andere Herangehensweise – du kannst zwischen Anonymität und Transparenz wählen.

Wie es funktioniert:

zk-SNARKs: Eine kryptografische Technik, die „geschützte“ Transaktionen komplett verschlüsselt (Absender, Empfänger, Betrag).

Eine kryptografische Technik, die „geschützte“ Transaktionen komplett verschlüsselt (Absender, Empfänger, Betrag). Optionen: Du kannst „geschützte“ (anonyme) oder „transparente“ (wie Bitcoin) Transaktionen machen.

Du kannst „geschützte“ (anonyme) oder „transparente“ (wie Bitcoin) Transaktionen machen. Vorteile: Flexibilität – ideal, wenn du nicht immer anonym sein willst.

Flexibilität – ideal, wenn du nicht immer anonym sein willst. Nachteile: Geschützte Transaktionen sind komplexer und weniger genutzt, was die Anonymität etwas schwächen kann.

Monero vs. Zcash: Was ist besser?

Monero: Standard-Anonymität, einfacher, stärkerer Fokus auf Privatsphäre. Besser für konsistente Anonymität.

Standard-Anonymität, einfacher, stärkerer Fokus auf Privatsphäre. Besser für konsistente Anonymität. Zcash: Wahlweise Anonymität, mehr Flexibilität. Gut, wenn du zwischen privat und öffentlich wechseln möchtest.

Wahlweise Anonymität, mehr Flexibilität. Gut, wenn du zwischen privat und öffentlich wechseln möchtest. Tipp für Anfänger: Wir empfehlen Monero, da es einfacher und konsequenter anonym ist – deshalb richten wir es gleich ein.

Schritt-für-Schritt: Monero-Wallet einrichten

Wir nutzen das offizielle Monero GUI Wallet, um dir den Einstieg zu erleichtern.

Download:

Gehe auf getmonero.org und lade das „Monero GUI Wallet“ für dein System (Windows, Mac, Linux) herunter – nur die offizielle Seite verwenden!

Installation:

Öffne die Datei und folge den Anweisungen. Es lädt auch die Monero-Blockchain (ca. 100 GB, dauert Stunden) – plane Zeit ein oder nutze einen Remote-Node (schneller, aber weniger privat).

Wallet erstellen:

Starte das Wallet und wähle „Create a new wallet“.

Notiere die Seed-Phrase (25 Wörter) auf Papier und speichere sie sicher – sie ist dein Backup. Nie digital speichern!

(25 Wörter) auf Papier und speichere sie sicher – sie ist dein Backup. Nie digital speichern! Setze ein Passwort und klicke auf „Create wallet“.

Synchronisation:

Warte, bis das Wallet mit der Blockchain synchronisiert ist (bei Remote-Node schneller). Du siehst den Fortschritt im Interface.

Erste Transaktion testen:

Gehe zu „Receive“ und kopiere deine Monero-Adresse.

Sende eine kleine Menge (z. B. 0,01 XMR) von einer Börse oder einem Freund an diese Adresse – sie erscheint nach Bestätigung (ca. 10-20 Minuten).

Tipp: Nutze den Tor Browser (Teil 5), um das Wallet zu starten, und verbinde dich über einen Remote-Node (unter „Settings“ > „Node“), um deine IP zu schützen.

Wo Monero kaufen?

Monero ist auf vielen Börsen verfügbar, aber Anonymität beim Kauf ist entscheidend:

Zentrale Börsen: Binance, Kraken – einfach, aber mit KYC (Ausweis nötig).

Binance, Kraken – einfach, aber mit KYC (Ausweis nötig). Dezentrale Option: Bisq:

Lade Bisq von bisq.network herunter.

Verbinde dich über Tor, suche nach „XMR/BTC“-Angeboten und tausche Bitcoin (aus Teil 3) gegen Monero.

Sende die XMR direkt an dein Wallet – keine KYC nötig.

P2P: Plattformen wie LocalMonero (localmonero.co) bieten Barzahlung oder anonyme Methoden.

Empfehlung: Kaufe Bitcoin auf Coinbase (Teil 3), tausche es auf Bisq gegen Monero und übertrage es in dein Wallet – so minimierst du Spuren.

Erste anonyme Transaktion

Gehe im Monero-Wallet zu „Send“. Gib die Empfängeradresse ein (z. B. von einem Freund oder Händler). Setze den Betrag (z. B. 0,05 XMR) und klicke auf „Send“. Die Transaktion ist automatisch anonym – niemand sieht Absender, Empfänger oder Betrag.

Warum Privacy-Coins für anonyme Zahlungen?

Im Gegensatz zu Bitcoin mit Mixern (Teil 6) brauchst du bei Monero keine Extra-Schritte – die Anonymität ist eingebaut. Das macht es ideal für private Spenden, Käufe oder Überweisungen, ohne dass jemand deine Identität erraten kann.

Risiken und rechtliche Aspekte

Akzeptanz: Weniger Händler nehmen Monero/Zcash als Bitcoin an – du musst gezielt suchen.

Weniger Händler nehmen Monero/Zcash als Bitcoin an – du musst gezielt suchen. Regulierung: Privacy-Coins stehen unter Beobachtung, da sie schwer nachverfolgbar sind. In Deutschland legal, aber potenziell auffällig bei Ermittlungen (mehr in Teil 11).

Privacy-Coins stehen unter Beobachtung, da sie schwer nachverfolgbar sind. In Deutschland legal, aber potenziell auffällig bei Ermittlungen (mehr in Teil 11). Sicherheit: Schütze deine Seed-Phrase – ohne sie sind deine Coins verloren.

Was kommt als Nächstes?

Du hast jetzt ein Monero-Wallet und verstehst Privacy-Coins – perfekt für anonyme Zahlungen! In Teil 8: Anonyme Zahlungen im Alltag zeigen wir dir, wie du Monero oder gemischtes Bitcoin praktisch einsetzt. Bis dahin: Richte dein Monero-Wallet ein, teste eine kleine Transaktion und teile uns dein Feedback in den Kommentaren mit. Wir freuen uns drauf!