Trumpcoin kommt? – Präsident startet Krypto-Offensive!

Donald Trump zündet die nächste Stufe seiner Finanzrevolution! Laut einem Bericht von News-Krypto.de startet der amtierende US-Präsident eine eigene Krypto-Initiative – und setzt damit ein deutliches Signal an Banken, Börsen und politische Gegner.

In einem kraftvollen Statement kündigte Trump an, die USA zum führenden Krypto-Standort zu machen. Während die Biden-Administration in der Vergangenheit mit regulatorischem Chaos glänzte, will Trump nun durchstarten – mit klaren Regeln, steuerlichen Vorteilen und womöglich sogar einer eigenen „Trump-Coin“!

Die Pläne sollen nicht nur Innovationen fördern, sondern auch gezielt gegen digitale Überwachung durch staatliche CBDCs (Central Bank Digital Currencies) wirken. Trump positioniert sich damit einmal mehr als Verteidiger von Freiheit und Privatbesitz – diesmal auf Blockchain-Basis.

Bleibt abzuwarten, ob die Trump-Coin bald in den Wallets der Weltbürger landet – oder ob die Konkurrenz aus dem Establishment wieder Sand ins Getriebe streut.