Die Aktienmärkte in New York starteten nach dem Thanksgiving-Feiertag mit kräftigen Gewinnen – Bitcoin dagegen rutschte wieder unter die Marke von 60.000 Dollar. Am Samstagmorgen um 8:24 Uhr (Berliner Zeit) kostete die größte Kryptowährung laut CoinGecko 59.578 Dollar beziehungsweise 54.437 Euro, ein Minus von 3,6 Prozent binnen 24 Stunden.

Erst über 62.000 Dollar, dann der Rückschlag

Am Freitag hatte es zunächst nach Entspannung ausgesehen. Laut Bloomberg stieg Bitcoin im Gleichschritt mit den US-Aktien-Futures um bis zu 2,3 Prozent auf über 62.000 Dollar. Mit Handelsbeginn an der Wall Street drehte der Kurs jedoch und fiel bis auf ein 24-Stunden-Tief von rund 58.760 Dollar – während der S&P 500 um 1,6 Prozent zulegte. Dass Bitcoin ausgerechnet in einer Aktien-Rally Käufer verliert, werten Marktbeobachter als Zeichen, wie angeschlagen das Vertrauen ist.

Die übrigen großen Kryptowährungen gaben ebenfalls nach. Ether notierte zum selben Zeitpunkt bei 1.651 Dollar (minus 4,8 Prozent), BNB bei 550,34 Dollar (minus 2,7 Prozent), Solana bei 71,01 Dollar (minus 2,6 Prozent) und XRP bei 0,94 Dollar (minus 3,4 Prozent). Der Fear-and-Greed-Index, ein Stimmungsbarometer für den Kryptomarkt, fiel auf 10 von 100 Punkten – „extreme Angst“.

Ein Monat zum Vergessen

Für den November steht damit ein deutliches Minus in den Büchern: Bloomberg beziffert den Verlust auf rund 23 Prozent, CoinDesk auf rund 20 Prozent. Als Gründe nennt Bloomberg das angeschlagene Vertrauen nach einer Serie großer Krypto-Hacks und die wachsende regulatorische Unsicherheit nach den US-Zwischenwahlen. Am Freitagmittag hatte CoinDesk Bitcoin noch auf Kurs gesehen, eine Serie von sieben Verlustwochen in Folge zu beenden – die zweitlängste der Geschichte. Mit dem Rückfall unter 60.000 Dollar ist das bis zum Wochenschluss am Sonntag wieder offen.

Auch die großen Investoren spüren den Abschwung. Nach Daten des Analysehauses CryptoQuant liegt der durchschnittliche Buchgewinn von Adressen mit 1.000 bis 10.000 Bitcoin in diesem Quartal nur noch bei 5,7 Prozent – Ende September waren es 33,9 Prozent. Die nicht realisierten Gewinne aller Adressen mit mindestens 1.000 Bitcoin schrumpften von 124,7 Milliarden Dollar im September auf 23,8 Milliarden Dollar.

Charttechnik: Das „Todeskreuz“ rückt näher

Zusätzlich droht ein viel beachtetes Warnsignal: das sogenannte Todeskreuz, bei dem der 50-Tage-Durchschnitt des Kurses unter den 200-Tage-Durchschnitt fällt. Laut CoinDesk lag der kurzfristige Durchschnitt am 27. November nur noch rund 3,45 Prozent über dem langfristigen, einen Monat zuvor waren es 12 Prozent. Nach den bisherigen 13 Signalen fiel Bitcoin im Mittel um weitere 24 Prozent – allerdings mit enormer Streuung: Dreimal blieb der Rückgang unter 6 Prozent. CoinDesk betont zudem, dass das Signal nachläuft und meist erst erscheint, wenn der Kurs bereits deutlich gefallen ist.

Ein Rückgang auf 57.000 Dollar würde eine Rückkehr zum kurzfristig negativen Szenario signalisieren. Alex Kuptsikevich, Chefanalyst bei FxPro (laut Bloomberg)

Was das für Anleger bedeutet

Bitcoin verhält sich derzeit nicht wie ein Profiteur steigender Aktienkurse – positive Signale von der Wall Street kommen am Kryptomarkt kaum an.

Die Marke von 57.000 Dollar gilt Analysten als nächste wichtige Unterstützung; darunter könnte der Verkaufsdruck zunehmen.

Vor den Feiertagen rechnen Marktteilnehmer mit dünnem Handel und entsprechend starken Ausschlägen. Velo-Data-Chef Fredrick Collins sagte Bloomberg, bis Jahresende sei „dünner, schwankungsanfälliger Handel“ wahrscheinlich.

Charttechnische Signale wie das Todeskreuz sind keine Prognose. Die Historie zeigt sowohl tiefe Einbrüche als auch Fehlsignale.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen dar. Kryptowährungen sind hochspekulativ; Totalverluste sind möglich.