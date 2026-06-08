Stablecoins erreichen den Geldschalter: MoneyGram startet eigenen Digital-Dollar

Stablecoins verlassen endgültig die reine Krypto-Nische. Der internationale Zahlungsdienstleister MoneyGram hat am 2. Juni 2026 mit MGUSD einen eigenen, an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin vorgestellt. Er läuft auf dem Stellar-Netzwerk und soll schrittweise in MoneyGrams bestehende Infrastruktur für Überweisungen, digitale Zahlungen und Bargeldauszahlungen eingebunden werden.

Der entscheidende Punkt ist nicht noch ein weiterer digitaler Dollar. MoneyGram bringt etwas mit, das vielen Krypto-Projekten fehlt: reale Reichweite. Nach Unternehmensangaben nutzen mehr als 60 Millionen aktive Kunden das Netzwerk, das fast 500.000 Vertriebs- und Auszahlungsstellen erreicht. Mehr als 70 Prozent der Transaktionen seien inzwischen digital.

Digitaler Dollar trifft auf ein globales Bargeldnetz

MGUSD soll zunächst in den Vereinigten Staaten eingeführt und später international ausgerollt werden. Geplant ist die direkte Integration in die MoneyGram-App. Dort sollen Nutzer den Stablecoin in einer selbstverwalteten Wallet halten und ein digitales Dollar-Guthaben über das Zahlungsnetz bewegen können.

Damit verbindet MoneyGram zwei Welten, die bislang oft getrennt betrachtet werden. Auf der einen Seite stehen rund um die Uhr verfügbare Blockchain-Zahlungen. Auf der anderen Seite gibt es ein weltweites Netz physischer Anlaufstellen, an denen Menschen Geld einzahlen oder in lokaler Währung abholen können. Gerade in Regionen mit schwacher Bankeninfrastruktur kann diese Verbindung wichtiger sein als die nächste Handelsfunktion einer Kryptobörse.

MoneyGram ist dabei zwar die sichtbare Marke, technisch arbeitet im Hintergrund jedoch ein ganzes Partnernetz. Der regulierte Emittent von MGUSD ist Bridge, ein Unternehmen von Stripe. M0 stellt die Infrastruktur für Ausgabe und Einlösung bereit, Fireblocks liefert Wallet-Technik und Stellar dient als Blockchain für die Abwicklung.

Stablecoins werden zu Zahlungsinfrastruktur

Die Nachricht zeigt, wie sich der Schwerpunkt des Stablecoin-Marktes verschiebt. USDT und USDC wurden groß, weil Händler damit Liquidität zwischen Kryptobörsen bewegen konnten. Inzwischen treten Zahlungsdienstleister, Kartenanbieter, Banken und große Technologieunternehmen in den Markt ein. Sie wollen digitale Dollar nicht nur für den Handel, sondern für Überweisungen, Abrechnung und internationale Zahlungen einsetzen.

MoneyGram hat hier einen handfesten Vorteil. Das Unternehmen muss kein weltweites Vertriebsnetz erst aufbauen. Es kann den Stablecoin an bestehende Kunden, Apps und Bargeldstellen anbinden. Sollte die Umsetzung gelingen, könnten Nutzer Dollarwerte digital halten und grenzüberschreitend übertragen, ohne selbst verstehen zu müssen, welche Blockchain im Hintergrund arbeitet.

Genau darin liegt der nächste Adoptionsschritt: Erfolgreiche Kryptotechnik wird für den Endnutzer zunehmend unsichtbar. Menschen wollen nicht zwingend einen Token besitzen, weil er auf Stellar läuft. Sie wollen Geld schnell senden, vor Kaufkraftverlust schützen oder am Zielort zuverlässig auszahlen lassen.

Banken und Europa geraten unter Druck

Auch die Europäische Zentralbank beobachtet diese Entwicklung genau. In ihrem Bericht zur internationalen Rolle des Euro vom Juni 2026 beziffert sie die Marktkapitalisierung von Stablecoins Ende 2025 auf mehr als 300 Milliarden Dollar. Das waren rund 50 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Fast der gesamte Markt bleibt an den US-Dollar gekoppelt.

Die EZB erkennt an, dass Stablecoins grenzüberschreitende Zahlungen schneller, günstiger und rund um die Uhr ermöglichen können. Gleichzeitig warnt sie vor einer Verlagerung von Bankeinlagen in digitale Dollar. Wenn Kunden Guthaben aus dem klassischen Bankensystem abziehen, könnten Banken stärker auf teurere Finanzierungsquellen angewiesen sein und weniger Kredite vergeben.

Für Europa kommt ein strategisches Problem hinzu: Je stärker Dollar-Stablecoins im Alltag genutzt werden, desto tiefer reicht die Dollar-Dominanz in den digitalen Zahlungsverkehr. Während der digitale Euro weiterhin vorbereitet wird, schaffen private Anbieter bereits Produkte und Vertriebswege. MoneyGram führt diesen Wettlauf nun bis an den Geldschalter.

Kein dezentraler Dollar ohne Gegenparteirisiko

Trotz selbstverwalteter Wallet bleibt MGUSD kein dezentrales Geld wie Bitcoin. Der Stablecoin hängt von seinem Emittenten, den Reserven, der technischen Infrastruktur und der Möglichkeit einer zuverlässigen Rückzahlung zum Nennwert ab. Transaktionen können zudem regulatorischen Vorgaben und Kontrollen unterliegen.

Das ist kein nebensächlicher Unterschied. Bitcoin versucht, digitales Eigentum ohne zentrale Ausgabestelle zu ermöglichen. Stablecoins übertragen dagegen staatliche Währungen auf neue technische Schienen. Sie können bequemer und schneller sein, übernehmen aber auch die Geldpolitik, Regulierung und Gegenparteirisiken der zugrunde liegenden Währung.

Für den Kryptomarkt ist MoneyGrams Schritt dennoch bedeutend. Er zeigt, dass Blockchain-Zahlungen nicht mehr nur von Start-ups oder Börsen getestet werden. Ein traditionsreicher Überweisungsdienst verbindet nun einen eigenen digitalen Dollar mit Millionen Kunden und einem globalen Netz realer Auszahlungsstellen. Ob MGUSD selbst zum Erfolg wird, ist offen. Der Weg, den die Branche einschlägt, ist dagegen kaum noch zu übersehen: Stablecoins werden vom Handelsinstrument zur alltäglichen Finanzinfrastruktur.

Quellen

Disclaimer

Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt keine Finanz-, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Stablecoins und Kryptowährungen können regulatorischen, technischen und wirtschaftlichen Risiken unterliegen; Verluste sind möglich.