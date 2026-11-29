Das Krypto-Projekt der Trump-Familie erlebt sein bisher schwärzestes Wochenende. Der Token WLFI von World Liberty Financial verlor binnen eines Tages mehr als die Hälfte seines Werts und fiel in der Nacht zu Samstag auf ein Rekordtief. Am Sonntagmorgen um 8:27 Uhr (Berliner Zeit) kostete WLFI laut CoinGecko rund 0,0177 Dollar – vom Höchststand von 0,33 Dollar im September 2025 sind damit rund 95 Prozent verloren. Der Börsenwert liegt bei etwa 560 Millionen Dollar.

Ether mit Millionenverlust verkauft

Auslöser der Unruhe war ein Kredit, den World Liberty im April aufgenommen hatte: Das Projekt hinterlegte rund 5 Milliarden eigene WLFI-Token als Sicherheit und lieh sich dafür 75 Millionen Dollar in Stablecoins – also digitalen Token, die eins zu eins an den US-Dollar gekoppelt sind. Vergeben wurde der Kredit über Dolomite, eine automatisierte Kreditplattform. Brisant: Dolomite wurde laut The Block von Corey Caplan mitgegründet, der zugleich als Technikchef von World Liberty geführt wird.

Weil der WLFI-Kurs schon vor dem Absturz gefallen war, rückte die Schwelle näher, ab der die Sicherheiten zwangsweise verkauft worden wären. Am Freitag verkaufte ein Projektkonto, das als „Strategic Reserve“ gekennzeichnet ist, laut Daten des Analysedienstes Arkham 12.121 Ether für rund 20 Millionen Dollar. Durchschnittspreis: etwa 1.655 Dollar je Ether – gekauft hatte das Projekt im Schnitt bei rund 3.244 Dollar. Der geschätzte Verlust liegt bei gut 19 Millionen Dollar. Mit dem Erlös tilgte World Liberty Teile des Kredits und legte zusätzliche WLFI-Token als Sicherheit nach.

Der Crash kam über Binance

Stunden später brach der Kurs ein. Ab etwa 5:30 Uhr deutscher Zeit am Samstag drückten massive Verkäufe auf Binance WLFI laut The Block innerhalb von 15 Minuten um fast 40 Prozent nach unten; kurz vor 7 Uhr war das Rekordtief von rund 0,0158 Dollar erreicht. Was die Verkaufswelle ausgelöst hat, ist unklar. Binance erklärte, man prüfe die Marktaktivität. Im Sog des Absturzes rutschte auch der hauseigene Stablecoin USD1 kurzzeitig auf 0,94 Dollar, erholte sich aber rasch; am Sonntag um 8:27 Uhr notierte er laut CoinGecko bei 0,998 Dollar.

World Liberty betonte in einer Stellungnahme auf X, es sei „kein einziger WLFI-Token“ verkauft worden. Man habe lediglich Ether aus der eigenen Kasse veräußert, um Schulden abzubauen; die Zwangsverkaufsschwelle des Kredits liege nun bei etwa 0,0063 Dollar. Die Reserven von USD1 seien nicht gefährdet.

Justin Sun fordert den Rauswurf von den Börsen

Öl ins Feuer goss Tron-Gründer Justin Sun, einst einer der größten Geldgeber des Projekts. Er investierte ab Ende 2024 rund 30 Millionen Dollar, ließ sich dann aber die Token sperren und verklagt World Liberty seit April wegen Betrugs; das Projekt reichte im Mai eine Gegenklage ein. Auf X forderte Sun Börsen und Behörden auf, WLFI und USD1 von den Handelsplätzen zu nehmen.

Die heutige WLFI-Episode ist nur eine weitere Wiederholung von zirkulärer Insider-Kreditvergabe zum Kasse machen, unerlaubten Insider-Verkäufen, dem illegalen Einfrieren von Anlegervermögen und Anlegerbetrug. Justin Sun auf X (laut CoinDesk, übersetzt)

Belege für seine Vorwürfe legte Sun laut The Block nicht vor. Sie sind unbestätigt und Teil eines laufenden Rechtsstreits.

Was das für Anleger bedeutet

Ein prominenter Name schützt nicht vor Verlusten: WLFI hat seit dem Start rund 95 Prozent eingebüßt.

Wenn ein Projekt seine eigenen Token als Kreditsicherheit nutzt, entsteht ein Teufelskreis: Fällt der Kurs, wächst der Druck, nachzuschießen oder zu verkaufen.

Die Nähe zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer – derselbe Technikchef auf beiden Seiten – wirft Fragen zur Unternehmensführung auf.

Auch Stablecoins sind nicht frei von Schwankungen: USD1 verlor kurzzeitig 6 Prozent seiner Dollarbindung.

Der Gesamtmarkt blieb ruhig: Bitcoin kostete am Sonntag um 8:27 Uhr 59.497 Dollar (54.335 Euro), ein Minus von 0,2 Prozent in 24 Stunden; Ether lag bei 1.650 Dollar. Der Fear-and-Greed-Index steht bei 11 – extreme Angst.

Quellen

Keine Anlageberatung: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen dar. Kryptowährungen sind hochspekulativ; Totalverluste sind möglich.